‘El club de los graves’: la serie de Disney + en la que Carlos Vives hará su regreso a la actuación

Arrancó la cuenta regresiva para el estreno de la nueva serie colombiana de Disney+, ‘El club de los graves’, que marca el regreso a la actuación de Carlos Vives.



Pero más allá de este esperado regreso, es una serie fresca, repleta de joven talento, mucho color y bastante música, los ingredientes necesarios para tentar a Vives y que volviera a la actuación tras décadas alejado de ella.



Una historia en torno a un instituto donde su alumnado se divide entre dos grupos, ‘Los Agudos’ y ‘Los Graves’.



Todo arranca con la llegada del profesor Molina (Carlos Vives), al instituto, con métodos disruptivos a una tradicional escuela secundaria. Con canciones originales compuestas por el célebre cantautor colombiano, la producción tiene un fuerte componente musical y presenta un talentoso elenco joven.



A Molina le asignan el grupo de ‘Los Graves’, integrado por los estudiantes que quedan fuera de la selección anual de ‘Los Agudos’, los miembros de la prestigiosa banda del colegio. Con sus métodos poco convencionales, el profesor Molina y sus alumnos se embarcan en un viaje musical transformador.



El villano de la historia es el director del instituto, Eduardo Kramer (Julián Arango) quien se siente en la cima del éxito. Considera que su ‘fórmula’ para producir grupos musicales exitosos en la escena comercial es infalible y rechaza cualquier otra manera o modelo de enseñanza.



La selección de “Los Agudos”, a los que fuerza para que encajen en su modelo, especialmente a su hijo Raphaelo, es su gran apuesta de todos los años.



“Es un fracasado. Sólo tuvo un éxito en su vida, y sobre él fundamenta toda su metodología, sobre lo que es el éxito para él. Siempre en la vida existen personajes así, ‘castradores’, que te van a decir que no sirves para nada, por lo que es importante que la serie toque estos temas, que los jóvenes identifiquen estos personajes y no permitan que trunquen sus sueños”, comentó Julián Arango.



Dentro del grupo de ‘Los Graves’ se encuentran Pa-Pi-Yón (Kevin Bury), un poeta freestyler, que encuentra inspiración en la improvisación y el rap, y en su forma de escribir poesía por medio de la música.



Dentro del elenco también participa Elena Vives, hija de Carlos Vives, quien interpreta a Amalia, quien es la hermana menor de Martina y una joven preadolescente con un coeficiente intelectual por encima del promedio, debido al cual la han adelantado de grado.



Elena es una cantante extraordinaria y toca múltiples instrumentos, pero para su personaje, tuvo que entrenar el bajo. “Yo toco varios instrumentos pero justo mi personaje toca el bajo, que yo no tocaba, así que fue divertido aprender y ahora es uno de mis favoritos”, comentó Elena.



También está Romario (Brainer Gamboa) un joven prodigio a la hora de tocar la marimba de chonta, un instrumento tradicional del Pacífico colombiano, que el colegio le ha obligado a abandonar por no estar dentro de la lista de instrumentos que “llevan al éxito”, según el manual de Kramer.



Lala (María Fernanda Marín) es una baterista y percusionista tan leal a su instrumento como a sus amistades, así como Martina (Catalina Polo) quien es hermana mayor de Amalia, talentosa, carismática y auténtica, es un espíritu libre que sueña con cambiar el mundo junto a su amiga Lala.



El grupo lo completa Panchito (Juan Diego Panadero), hijo y nieto de célebres clarinetistas de orquestas tropicales, ha estado inmerso en la música desde antes de nacer y desarrolló un virtuosismo extraordinario.



“Toco el clarinete desde muy niño como mi personaje. Además, mi padre, quien fue uno de mis primeros maestros, hace el papel de mi padre, por lo que he tenido mucho apoyo familiar dentro de la serie”, comentó Juan Diego.

El otro bando

El grupo de Los Agudos lo conforman Raphaelo (Gregorio Umaña), experto en el arte de las apariencias y la construcción de una imagen falsa, es quien mejor se perfila para ser la próxima estrella de Kramer en ‘Los Agudos’.



También está Roxana (Manuela Duque), diva por excelencia, siempre a la moda, con un look impecable y brillando en las redes sociales. “Es una mujer que creció rodeada de privilegios y con gran habilidad técnica para el canto, pero tiene problemas con sus actitudes de soberbia y altanería, y suele ser manipuladora e hiriente”, afirmó Manuela.



Similar le sucede a Cami (Salomé Camargo), una gran bailarina y cantante. Leal y de buen corazón, sigue a ciegas a Roxana, su mejor amiga.



En el grupo también está Dardo (Juan Camilo González), que tiene su fuerte en la capacidad física, y lo demuestra con su talento para el deporte y el baile. Es amigo de Raphaelo, por lo que lo apoya y lo sigue en todo dentro de ‘Los Agudos’, ya sea mientras arma una canción o mientras molesta a Panchito.