Dylan Mulvaney, la tiktoker trans que enciende las redes y la polémica en Estados Unidos

Dylan Mulvaney tiene convulsionadas las redes sociales y el mundo de la publicidad y las finanzas en Estados Unidos, todo porque a sus 26 años, es la imagen favorita de las empresas para publicitar sus productos. Mulvaney es transgénero, y muchos no logran digerirlo.



Como imagen de marcas de moda y belleza como Kate Spade, Ulta Beauty, Haus Labs y CeraVe, así como Crest e InstaCart, ganó más de un millón de dólares con patrocinios.



Mulvaney, quien hizo la transición de hombre a mujer a principios de marzo de 2021, ganó más de un millón de dólares con patrocinios que incluyen marcas de moda y belleza.



Sólo en TikTok ya tiene más de 10 millones de seguidores. Y su popularidad va en aumento. En marzo fue invitada a The Drew Barrymore Show, donde la famosa actriz la abrazó y luego se arrodilló ante Mulvaney en señal de admiración total.



Dylan Mulvaney, naciente estrella de TIkTok y del mundo publicitario en Estados Unidos. Foto Tomada de Instagram

Incluso, Mulvaney se reunió con el presidente joe Biden nada menos que en la Casa Blanca. "Señor. Presidente, este es mi día 221 de transición pública”, le dijo Mulvaney a Biden mientras hablaba con él durante lo que se anunció como un “foro presidencial”. “Dios te ama”, le respondió Biden.



Mulvaney ha logrado capitalizar la inmensa popularidad que tiene en las redes sociales y las empresas, que desean transmitir diversidad, se desesperan por contar con ella.



Sin embargo, también tiene sus críticos, en una parte de la población que no consigue aceptar que una persona trans tenga éxito o sólo visibilidad.



Pese a que certámenes como Miss Universo son más incluyentes y aceptan entre sus aspirantes a transexuales, incluso la propia dueña es trans, la sociedad no parece estar preparada para asumir dichos cambios.



Cuentan que el odio que despierta Mulvaney en parte de la población aumenta a medida que ella gana más y más atención.



Cuando Nike anunció que Mulvaney iba a ser la modelo de su ropa deportiva para mujeres, los 'heaters' lo calificaron como una "bofetada".

Pero la polémica se encendió más cuando la marca de cerveza Bud Light puso su rostro en sus latas, al punto que esto provocó un boicot al que se unieron celebridades como Travis Tritt y Kid Rock, entre otros.



Este último publicó un video en Twitter donde se muestra disparándole a unas latas de Bud Ligth. “Permítanme decirles algo a todos ustedes y ser lo más claro y conciso posible”, dice Rock. Luego toma un rifle semiautomático y le dispara a varias cajas de la cerveza.

Su origen

Su abuelo, James Mulvaney Sr., quien murió a los 87 años en 2010, era abogado, banquero de inversiones y presidente del equipo de béisbol los Padres de San Diego.



Mulvaney Sr. trabajó para el controvertido financiero e industrial C. Arnholt Smith en Westgate Corporation, quien fue uno de los primeros partidarios de Richard Nixon y amigo de mafiosos como Moe Dalitz.



El imperio de Smith se derrumbó en 1973 cuando su banco, el Banco Nacional de EE. UU., que Mulvaney Sr. presidió durante un tiempo, colapsó.



En ese momento, el Wall Street Journal calificó el colapso bancario como "el más grande en la historia de la nación".



El padre de Dylan, en tanto, James Jr., uno de los siete hijos de Mulvaney Sr., es un filántropo del área de San Diego conocido por hornear y repartir galletas gratis.



Respecto a su condición sexual, su tío Brian, le contó a The Post que la familia “la ama”. “Siempre supimos que era gay. Ella viene de una buena familia que la quiere y la apoya. Realmente amaba a su abuela, quien la apoyaba por completo”.



Dylan​ se graduó del Conservatorio Universitario de Música de la Universidad de Cincinnati y estudió teatro desde que era joven. Incluso en 2009 obtuvo un papel en Broadway y ganó como Mejor Cantante Infantil de Broadway en los Premios al Mejor Nuevo Talento de Hollywood.



Estaba actuando en pequeños papeles en Broadway hasta que llegó la pandemia de covid y la obra 'Book of Mormon' se suspendió, quedando Dylan sin empleo. Fue entonces cuando se volcó a las redes sociales, después de pensarlo mucho. “Me encontré sin trabajo y sin los medios creativos para hacer lo que amaba", explicó Dylan.

"Descargué TikTok, asumiendo que era una aplicación para niños. Una vez que salí del armario como mujer, hice un video cómico del 'primer día de ser una niña' y explotó. Realmente no conozco otro lugar en Internet como TikTok que pueda hacer que un creador crezca al ritmo que lo hace”, admitió la nueva celebridad.

Actualmente, Dylan tiene todo un equipo quela ayuda a surgir más en este mundo mediático. La representa Creative Artists Agency y, a veces, trabaja con Trevor Project, la organización sin fines de lucro bien financiada e influyente creada en 2016 para jóvenes LGBTQ+.



Empresas como Anheuser-Busch, propietaria de Bud Light, se encuentran entre muchas firmas, desde Pfizer hasta Coca-Cola, que respaldan a personas influyentes de las llamadas "comunidades marginadas" para obtener una buena puntuación en algo llamado CEI, o Índice de Igualdad Corporativa .



Precisamente, el CEI está supervisado por la polémica e influyente Campaña de Derechos Humanos, que ejerce presión sobre la comunidad LBGTQ+, en particular las personas transgénero.

Dylan, quien se identifica como queer, tiene otro sueño y es encontrar el amor, y olvidar las malas experiencias de su pasado. "Siento que tengo una nueva oportunidad en cuanto a algunas de esas experiencias negativas que he tenido románticamente", dice. “Y quiero hacerlo bien esta vez”.