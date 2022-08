'Dragon Ball Super: Super Hero' arrasa en la taquilla norteamericana

El film de animación "Dragon Ball Super: Super Hero," el número 21 de la franquicia japonesa, lideró la taquilla norteamericana este domingo con una recaudación estimada en 20,1 millones de dólares, informó el domingo la firma especializada Exhibitor Relations.



El sólido resultado de esa película de la productora Crunchyroll, que la considera el mejor estreno mundial de una cinta animada, superó por lejos al otro gran lanzamiento, 'Beast', de Universal, que cosechó 11,6 millones de dólares.



La película de acción 'Tren bala', protagonizada por Brad Pitt, que lideró en las dos últimas semanas, recaudó 8 millones de dólares.



El cuarto lugar fue para 'Top Gun: Maverick' 5,9 millones. En 13 semanas en cartel la película tiene a Tom Cruise como autor estelar, ha cosechado 683 millones de dólares en las salas norteamericanas y 703 millones en el exterior.



La cinta animada 'DC Liga de súper mascotas' ('Krypto and the Super-Beasts'), cayó tres lugares a la quinta posición al recaudar 5,8 millones de dólares.



Las 10 más vistas se completan con:



6) 'Thor: amor y trueno' ( USD 4 millones)



7)'Nope' (USD 3,6 millones)



8)'Los Minions 2: érase una vez Gru' (USD 3.5 millones)



9) 'Where the Crawdads Sing' (Donde cantan los cangrejos (USD 3,2 millones)



10) 'Bodies Bodies Bodies' (USD 2.4 millones)