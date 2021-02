Diez años de la muerte de Helenita Vargas: razones para no olvidarla

Erika Mantilla

1. Sus inicios



Sofía Helena Vargas Marulanda nació en Puerto Tejada, Cauca, el 3 de marzo de 1934.



Fue la cuarta hija del finquero Eliécer Vargas y Susana Marulanda, familia de buenos recursos. Estudió en el internado del Colegio María Auxiliadora, de las monjas salesianas en Bogotá, donde cantaba con el nombre artístico de Rosita Linares. Al morir su hermano Alberto volvió a Cali sin terminar cuarto año de bachillerato.



2. Alumna rebelde



Aunque en los años 40 sus padres la matricularon en el Conservatorio y en el Instituto Popular de Cultura, pocos días después la expulsaron de allá porque se negó a leer partituras, cuenta su hermana Alicia, quien se quedó en el internado y se hizo monja. Cuando esta dejó el noviciado, vivió con Helenita.

3. Fue Señorita Cali



Helenita participó como Señorita Cali en 1951, en el Concurso Nacional de Belleza, siendo portada de la revista Cromos de la época. Aquello, dijo la cantante, le sirvió para darse cuenta de que el público la quería. A sus 16 años abordó al cantautor mexicano Agustín Lara, en el Hotel Alférez de Cali, y le cantó Farolito. Impactado con su talento él le compuso ‘Río Cali’.



4. En la alta sociedad



Cuenta Raúl Fernández de Soto, amigo y editor del libro ‘Helenita Vargas, mi Vida en Fotos’, que ella empezó a cantar de manera profesional siendo muy joven.



“Cuando poníamos su primer CD no le gustaba escucharse, decía que le daba pena”. Se dio a conocer en la sociedad caleña sin distinciones, fue de todos. Cargaba con guitarra y daba serenatas a sus amigos.

5. Fuerza interpretativa



Para Fernández de Soto, “Helenita ha sido una de las más importantes intérpretes de la música popular colombiana, no solo por la obra que dejó grabada sino por su fuerza interpretativa, su estilo y actitud en el escenario, que se la he visto a pocos artistas. Es una de las que más se ha hecho respetar, negociar con ella un show era cosa seria”. (En la foto, con su hija Pilar).

6. Dejó Huella



Más de 30 discos (más de 50 discos de oro), entre sus temas hitos están Mi Huella, composición de su amiga Graciela Arango de Tobón; María de los Guardias, de Carlos Mejía Godoy, que volvió éxito, así como Señor, entre otros: Pasaste a la Historia, No te Pido Más, Cataclismo, Andate con la Otra, Señora, Carne y Hueso, Cariño Malo. Triunfó en EE.UU. y Europa. “Es inigualable, no ha salido otra con su estilo y personalidad”, dice Roberto Gómez, su guitarrista.



7. Los tangos



Cuando Helenita conoció a Roberto Gómez, ella vivía en Cali, por Carvajal. “Me llevó a un salón donde tenía sus discos de oro y me preguntó si me gustaba su música, le dije ‘no, a mí lo que me gustan son los tangos’ y me respondió ‘te perdono solo porque a mí también me gustan’”, dice su guitarrista.



8. De Helena a Malena



“Se sabía todos los tangos del mundo, pero grabó muy pocos. En bohemia con amigos le gustaba interpretar Malena”, cuenta Roberto Gómez. Tocaba guitarra y piano. Tuvo amigos políticos, liberales y conservadores. La visitaron cantantes famosos: María Dolores Pradera, Leo Marini, Roberto Ledesma, Olga Guillot y Lucho Gatica.



9. Intensa en sus afectos



“Intensa en sus afectos, celosa en su privacidad, alegre, terca, abierta a la nueva música. Cuando conoció Me Borrarás, que compuse a mis 18 años, la grabó y decía que a los hombres había que dejarlos antes de que te dejen ellos”, relata María Isabel Saavedra, quien compartió con ella giras y bohemia.



10. Vida de novela



Estuvo casada con Hernán Isaías Ibarra (1951) y Gonzalo Zafra (1964-1984). CMO Producciones hizo para Caracol TV ‘La Ronca de Oro’, con Ana María Estupiñán (La Ronca niña) y Majida Issa (adulta). La caleña Greeicy Rendón hizo el rol de su hija Pilar. La artista murió el 7 de febrero de 2011 a los 76 años, en la Clínica Valle del Lili (Cali), debido a una infección en los pulmones.