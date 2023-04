Detalles de la transmisión mundial de Maluma en el canal japonés The First Take

El cantante antioqueño Maluma protagonizó este 17 de abril el episodio 310 de The First Take, interpretando Hawái, su canción que encabezó la lista Billboard Hot Latin Songs durante 9 semanas consecutivas.



Cabe recordar que Hawái también se convirtió en el primer sencillo en alcanzar el primer lugar en la lista Billboard Global Excl. U.S. y encabezó las listas en Argentina, Chile, Colombia, México, Panamá y España.





Amada por personas de todo el mundo, la canción es una expresión de romanticismo sincero. En esta, la voz cautivadora y dulce del cantautor, el ambiente groovy y el toque sudamericano en esta presentación, de una sola toma, estará en The First Take.



La actuación de Maluma en The First Take, en YouTube, está disponible en todo el mundo. El estreno fue gratuito en el canal de YouTube este 17 de abril.



The First Take es un canal en YouTube de Japón que graba y publica videos de actuaciones de artistas en una sola toma. El canal tiene más de 7 millones de suscriptores, la mayoría de los canales de música ómnibus en Japón. Las actuaciones se graban en un espacio blanco con el artista frente a un solo micrófono. La producción es simple y minimalista, y las imágenes resultantes destacan el talento puro del artista.



El canal es popular entre la audiencia internacional, con aproximadamente el 30% de los suscriptores siendo usuarios extranjeros de países y regiones como Taiwán, Indonesia, Estados Unidos y Filipinas.



Sobre Maluma

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido por su nombre artístico MALUMA (compuesto por las primeras letras de los nombres de su madre, su padre y su hermana), se ha convertido en uno de los artistas de mayor impacto en la música urbana y el ídolo de la música latina a nivel global.



Ganador del Latin Grammy 2018 al Album Pop Vocal Contemporáneo (por F.A.M.E.), Maluma es uno de los cantantes más populares con fans activos en las redes sociales y el líder entre cantantes masculinos latinos con más de 63 millones de seguidores en Instagram. Es él único artista latino masculino que ha sobrepasado 60 millones de seguidores. Esta cifra se le suma a más de 25 millones de fans en Facebook, 8 millones en Twitter y 28.7 millones de suscriptores en su canal de YouTube.



En el 2017 presentó 105 conciertos en América Latina, Estados Unidos, Europa e Israel, vendiendo más de 1 millón de tickets en su MALUMA WORLD TOUR 2017 y convirtiéndose en el artista latino que vendió la mayor cantidad de tickets de conciertos en el 2017. En el 2018 y el 2019 rompió records con llenos totales en todos sus conciertos en Estados Unidos y Europa con su F.A.M.E. World Tour y 11:11 World Tour llenando a capacidad el Madison Square Garden (Nueva York), American Airlines Arena (Miami) y dos The Forums (Los Angeles) entre otros.



En el 2019 agotó las entradas en el estadio más grande de Israel, el Yarkon Park en Tel Aviv con más de 60.000 espectadores; hizo historia en el 18º Festival Anual Mawazine en Rabat, Marruecos, estableciendo un récord de asistencia de todos los tiempos como protagonista del concierto frente a 200.000 personas; y se presentó por primera vez en Riyadh, Arabia Saudita ante 25.000 personas. En el 2021 y 2022 arrasó con sold outs en Estados Unidos, Europa, Asía y el Medio Oriente así como en Colombia y México.



Desde su firma con Sony Music Latin en el 2015, Maluma ha lanzado siete álbumes: Pretty Boy Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018), 11:11 (2019), Papi Juancho (2020) y #7DJ (2021), The Love & Sex Tape y The Love & Sex Tape Deluxe (2022). Es el artista más joven en obtener simultáneamente las posiciones #1 y #2 en el listado "Latin Airplay" de Billboard, lo cual ha logrado tres veces. Hasta la fecha, Maluma tiene veintidós éxitos #1 en el listado Latin Airplay de Billboard.



Este año, la superestrella mundial regresó con su Papi Juancho Maluma World Tour 2022 y debutó en Hollywood con su papel protagonista como Bastian en la película Marry Me, junto a Jennifer Lopez y Owen Wilson. Además actuó en su primera película de animación de Disney, Encanto, ganadora del premio Oscar 2022.