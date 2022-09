El influencer Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, reveló en una entrevista publicada en Youtube, la millonaria suma que gana por ser creador de contenido.



En Colombia se conoce que los influencer que más facturan en redes sociales son Yeferson Cossio y Luisa Fernanda W, sin embargo, este tipo de temas siguen generando intriga, en este caso sobre cuánto ganaba ‘La Liendra’.



En un principio, en la entrevista realizada por WestCol Z, el influencer colombiano no cedió en revelar el total de la millonaria suma. Sin embargo, luego comentó: “El nivel más grande de plata que he facturado en mi vida es 8000 millones de pesos. Es el nivel máximo que yo he facturado, pero eso es un nivel de trabajo increíble”.



Aunque la mayoría de los influencer se dan una vida llena de lujos y viajes, esto se debe no por el contenido, si no por la audiencia que conserven durante años de recorrido para llegar a tener la posición que tienen en las plataformas digitales.



‘La Liendra’ en la entrevista agregó que no es de su agrado hablar o decir públicamente cuánto gana. “A mí no me da pena hablarlo, pero públicamente sí porque hay mucha gente a la que le duelen las cifra. El nivel de facturación de nosotros es para tener empresa y saber manejar los números”, añadió.



Por último, el influencer de 22 años agregó que todo esto es también por la empresa que tiene y años de esfuerzo.