Delirio prepara el regreso de su Carpa: así será el esperado show

La carpa Delirio volverá a abrir sus puertas en el mes de diciembre, para que los caleños celebren juntos en familia y amigos una de las épocas más especiales del año. La Edición Especial de Feria, ‘Momentos que lo son todo’, llega con los mejores talentos del país a llenar de magia los escenarios de su carpa con la mejor programación al ritmo de Salsa, Circo y Orquesta, que los ha representado como uno de los espectáculos de baile más importantes del mundo.



Este año el objetivo principal de Delirio es celebrar la presencia de quienes aún se encuentran y darle un poco de alivio a las situaciones coyunturales por las que ha pasado la ciudad y, por supuesto, homenajear a quienes ya no se encuentran presentes.



Una temporada que traerá alegría y buenos momentos a los corazones de los asistentes, “viviremos la emoción propia de nuestra temporada de Feria al mejor estilo de Delirio, con un show especial de nuestra ecuación Salsa, Circo y Orquesta que le rinde homenaje a la mejor Feria de América y sus tradiciones”, manifestó Luz Adriana Latorre, gerente de la Fundación Delirio.



Esta edición especial de Feria viene cargada de momentos especiales que llevarán a la memoria de los asistentes a las mejores épocas decembrinas vividas en la Sucursal del Cielo, con puestas en escena como el desfile del Cali Viejo con sus personajes de carnaval o el memorable desfile de autos de colección de los años 60.

La Fundación artística Delirio ha presentado su show en formato cabaret desde hace 15 años, para alegrar a los vallecaucanos y turistas que se ven atraídos por la ciudad y su cultura salsera.

También contará con un espacio de melómanos donde se rendirá un homenaje a la orquesta salsera que llevó a Cali en su corazón por décadas, el Grupo Niche. Los caleños se encontrarán con los personajes representativos de la cultura como la reina eterna, Jovita Feijoo, o el gran cantante y bailarín que siempre se vio representado por sus “pintas” salseras, Piper Pimienta, y la alegría de la fiesta, la recordada Amparo Arrebato, entre otros.



Con la participación de más de 80 artistas entre bailarines, artistas de circo, músicos de banda Boranda quienes alegrarán la fiesta interpretando clásicos de la música tropical de temporada decembrina y lo que no puede faltar en las presentaciones de Delirio, la presencia de su anfitrión Camilo Zamora.



Y como el ‘titicó’ de la campana no puede faltar en las ferias de la Capital de Salsa, La Carpa Delirio tendrá un número en honor a las campaneras y la salsa caleña que marca la diferencia por la velocidad de sus revoluciones, llevando un estilo único al momento de bailar.



Las historias, cuentos y aventuras son una de las formas más antiguas y divertidas de entretenimiento y La Fundación Delirio la he llevado a otro nivel con las historias bailadas de sus presentaciones que han enamorado al público tanto de la ciudad como al visitante, es por eso que, en esta ocasión no puede faltar este espectáculo salsero.



Bajo la coyuntura del Covid-19, entre las áreas que más se vie afectadas están las artes escénicas, lo que obligó al mundo artístico a innovar.

Uno de los emprendimientos que surgieron durante este tiempo es el Colectivo Artístico Paseo de la Aurora.



Un parque de entretenimiento en torno a la salsa donde las familias pueden disfrutar de las artes escénicas con todos los cuidados de bioseguridad y que busca ayudar a mantener viva la cultura caleña.

“Aquí estamos, más vivos que nunca porque creemos en nuestra gente, porque tenemos el corazón testarudo y porque desde hace 15 años somos un equipo que sabe que todo lo que soñemos es posible si lo hacemos juntos”, comentó Luz Adriana Latorre.



Se levanta el telón, vuelve el show salsero



Las presentaciones de la carpa Delirio se realizarán este año de manera presencial, del 26 al 30 de diciembre, y contarán con todos los protocolos de bioseguridad.



Desde el 7 de octubre comenzó la venta de la boletería para esta temporada de espectáculos culturales ofrecidos por la fundación artística Delirio y se pueden comprar a través del portal web TuBoleta.com



Valor de la boletería