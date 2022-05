De la risa al llanto: Colombia lamenta el fallecimiento de 'Mandíbula'

El icónico comediante Marcelino Rodríguez, conocido artísticamente como ‘Mandíbula’, y recordado por muchos por su participación en Sábados Felices, falleció ayer, a los 71 años de edad.



La muerte del querido humorista, se registró a las 5:05 de la mañana del viernes, tras luchar contra el covid-19, según informó el canal Caracol, que fuera su casa profesional por mucho tiempo.



En el 2013 el ‘feo más famoso de Colombia’ se alejó de la televisión luego de que fuera diagnosticado con Alzheimer, una enfermedad degenerativa, que le impidió seguir entreteniendo a su aclamado público.



Los colombianos lo vieron llegar a la pantalla de Sábados Felices, desde 1977, año en que ‘Mandíbula’ hizo su primera aparición, espacio donde estuvo trabajando durante más de 30 años, como parte del elenco y donde hacía numerosas parodias de los programas más populares del momento en la televisión colombiana como ‘Pedro, el Escamoso’ y ‘Pasión de Gavilanes’.



Durante su enfermedad, Rodríguez seguía recibiendo la visita de sus compañeros de set y un sueldo, para ayudar a su manutención.



Recordó Álvaro Lemmon, —su compañero de set, y conocido en el medio como El Hombre Caimán,— en una entrevista de 2016, que Marcelino comenzó como chofer de Alfonso Lizarazo, el primer presentador y director de Sábados Felices, y gracias a su particular apariencia física, empezó a ganarse un lugar en el programa, comenzando sus chistes con una particular frase: “perdón por la cara”.



“Mandíbula pegó enseguida, a la gente le llamó la atención”, dijo Lizarazo, en una ocasión.



En su vida, —y a pesar de que hubiera llegado tarde a la fila, cuando se repartió la belleza—, no le faltó el amor, pues su físico lo opacó su humor, nobleza y su inolvidable sonrisa.



Gloria Grajales, su esposa, lo comprobó, pues fue ella quien lo acompañó por más de 40 años, y hasta el fin de sus días. Ambos se conocieron en Bogotá y fruto de su amor, tuvieron cuatro hijos: Olga, Carlos, Shana y Jhon. Claro está, que de sus primeras relaciones, ya tenía cinco hijos más.

“Nos vinimos a conocer todos, en la clínica, cuando le dieron los infartos”, reveló su esposa en 2017, tras una entrevista dada a Caracol.

“Marcelino Rodríguez nos dejó una enseñanza, que nada en el mundo es una barrera para salir adelante”. @progeLRodríguez, seguidor.



Y aunque la enfermedad debilitó su cuerpo, y afectó su memoria, Mandíbula nunca perdió su sonrisa, así lo dejó en evidencia Patricia Silva, compañera suya en ‘Sábados Felices’, quien pese al retiro del comediante, fue una de sus visitantes asiduas.



A través de Tik Tok, la también humorista, lamentó la condición de su compañero y expresó su admiración.



“Me duele mucho verlo así, después de tantos años en que me hizo reír a mí y a mi familia. La vejez es una vaina complicada… malditas enfermedades, no deberían existir”.



Luego de estos videos, y tras conocer la situación del humorista, el país entero enterneció con su imagen en pantalla, aunque ya no como solía hacerlo.



Tras su muerte, muchos han lamentado la partida de uno de los comediantes más queridos del país.



Lemmon, quien en vida no solo le mostró su cariño hablando afectuosamente, sino que también se acercó al comediante en febrero de este año, le dedicó algunas palabras en un post que lo mostraba junto a su amigo.



“Adiós amigo mío. Qué tristeza siento en mi alma, primero mi hermano y ahora mi amigo, que también era como un hermano. La vida constantemente me recuerda que pronto partiremos de este mundo todos, la gente de mi edad. Mi corazón llora. Se acabó mi elenco”.



Por su parte, el dueto humorístico ‘Tola y Maruja’, escribió en sus redes sociales: “Buen viento, querido Mandíbula... El que ama al prójimo lo hace reír”.

Reacciones de luto



El canal regional Telepacífico, posteó en su cuenta de Twitter, “lamentamos el fallecimiento de Marcelino Rodríguez 'Mandíbula' a sus 71 años. Son muchas las risas que nos sacó a todos los colombianos este icónico y querido comediante a lo largo de su carrera. Paz en su tumba y fortaleza a sus familiares. La televisión colombiana esta de luto”.



“En el afecto de miles de colombianos y colombianas quedarán las risas que acompañó Marcelino Rodríguez, ‘Mandíbula’. La memoria de los sketches de humor donde fue protagonista o acompañante y de las noches en que desde la televisión hizo presencia en los hogares, no se borrará”, Secretaría de Cultura de Bogotá.