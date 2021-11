Daniela Erazo Toro, la caleña que quiere darle la '13' al Valle en el reinado de Cartagena

La caleña Daniela Erazo Toro tiene la belleza física (1,75 metros de altura y medidas 87-62-94), gran fogueo en pasarelas y medios de comunicación regionales y nacionales, pero especialmente fe y actitud, para darle la décimo tercera corona al Valle del Cauca en el Concurso Nacional de Belleza. A diario se repite a sí misma un proverbio: “No temas, sé fuerte y valiente”.



La estudiante de periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente afrontó el desafío de ser reina en tiempos de pandemia y duelos de reinados —el CNB de Raimundo Angulo y el Miss Universe Colombia de Nathalie Ackermann—, y no la desanima, para nada, que la Señorita Colombia que sea elegida el próximo 14 de noviembre, en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala de Cartagena, no vaya a Miss Universo. Si se trata de representar a su país está orgullosa de hacerlo en cualquier lugar del mundo.



“Me siento tranquila con mi preparación, algo ansiosa porque es algo nuevo para mí, porque ha pesar de que he hecho modelaje, nunca me había enfrentado a un reinado. Pero estoy muy feliz y emocionada de vivir este desafío”, dice la hija menor de Gladys Amparo Toro López, empresaria, y Javier Humberto Erazo Sandoval, ingeniero electricista, y hermana de Julieth (ingeniera industrial) y Lina (odontóloga).

“Mi novio Juan Pablo Orozco me ha acompaña en este proceso y me ayuda un montón. Estará ahí con su familia”.

¿Cómo cree que recibirá a las candidatas la gente en Cartagena, luego de dos años de ausencia del reinado?

Hay muchísimas expectativas, en redes sociales se pueden sentir sus ganas de querer conocernos a las 24 candidatas. Al igual o más que nosotros, están muy felices, porque el Concurso Nacional de Belleza es un certamen de mucha tradición, tiene su magia y su esencia. Se nota que están ansiosos de vernos en los desfiles y dando buenas respuestas. Los reinados han evolucionado, ya no es solamente la pasarela o la belleza de la candidata, sino cómo se desenvuelven las reinas ante los medios, qué mensaje transmiten.



¿En qué puntos trabajó fuertemente en su preparación?

Mi preparación fue física, mental y emocional. Tenía una pasarela muy marcada como modelo y quise hacer una buena pasarela como reina, pero le di prioridad al fogueo, para transmitir lo que es una reina en esencia, su compromiso y labor social, más allá de la belleza. Venía trabajando con unos jóvenes del Poblado 2, del Distrito de Aguablanca y como Señorita Valle continué esta labor, pero ya con una mayor visibilidad y exposición y logrando mayores cosas.



¿Qué cambios físicos o de su look se hizo para este reinado?

Era muy pelinegra e hice una transición a un cabello rubio, dorado. Siempre he sido muy delgadita y mientras muchas reinas hacían una dieta increíble, yo antes era coma y coma, es que soy delgada por constitución y el proceso de subir es más lento. Debía subir cinco kilos y mi nutricionista me mandó a comer cinco huevos en la mañana y cuando mi mamá me servía, yo decía: “Dios, todo sea por ese reinado”. No estoy acostumbrada a comer tanto. Comía muchísima más proteína, seis veces al día y no podía decirle no a los carbohidratos y proteínas. Fue un tema que me costó, me hubiera gustado subir un poco más, pero logré más masa muscular. Estaba pesando como 50 kilos y ahora estoy en 53 y medio.

“En Combelleza hemos tenido reinas comprometidas, pero Daniela se destaca por su dedicación y entrega. Es además, carismática y alegre”. Andrea Vélez, directora ejecutiva de Combelleza, comité que escoge hace 23 años a la candidata que representa al Valle del Cauca en el CNB, en Cartagena.



¿Cómo era un día de su preparación?

Iba a masajes con Claudia Lugo, estética y medicina especializada con Sergio Rada, gimnasio en el Molino en un entrenamiento de dos horas, pasarela con Alejandro Prado, en Cali, y en Bogotá, con Javier Chacón. Tenía fogueo periodístico con Jorge Dusterdieck y con Daniel Montañez, clases en línea. A eso súmale viajes a Bogotá, visitas al diseñador, para elaborar el traje de diseñador, el artesanal, el de gala. Y como Señorita Valle tenía una agenda real, estuvimos visitando municipios o regiones en el Valle del Cauca con Combelleza, para promover la participación de la comunidad LGTBI en escenario de paz y posconflicto. Fuimos a Tuluá, Palmira, Buga, Cartago, Cali y escogíamos los líderes y representantes en cada región y ellos mostraban las problemáticas y realidades de su territorio. Soy muy creyente y en la parte emocional siempre dejaba un espacio para meditar, para entregarle mis proyectos a Dios, que creo que es lo más importante.



Uno de los mayores incentivos en participar en el reinado nacional siempre había sido ser representante en Miss Universo, ¿que esta vez no sea así, no la desmotiva?

Desde que inicié en este proyecto con el Concurso Nacional de Belleza sabía que la ganadora no iba a ir a Miss Universo y eso jamás ha cambiado mis ganas de participar y de querer hacer la mejor representación del Valle. Más allá de representar al país en un certamen internacional, el objetivo social primordial de una Señorita Colombia es construir un mejor país, desde su rol como reina, visibilizar iniciativas y proyectos sociales. El Concurso tiene varias franquicias internacionales a las que serán enviadas la ganadora y las cuatro finalistas: Miss International, Miss Supranational, Miss Grand International, y en cualquiera estaría orgullosa de representar a mi país.



¿Qué retos le ha implicado prepararse para un reinado en medio de una pandemia?

Muchos, ha sido un reinado atípico, no solamente por cuestiones económicas y algunos limitantes en cuanto a los recursos, sino también en cuanto a los protocolos de bioseguridad. La fiesta en Cartagena no será con el mismo aforo de antes, la gala que era de 2000 personas que iban al Centro de Convenciones, se reducirá a la mitad. Pero la magia sigue igual. Ahora están las plataformas digitales, las redes sociales, y ya nos hemos ido acostumbrando a esta nueva modalidad.

¿Tendrá barra presencial en Cartagena?

Sí, a pesar de que se ha visto reducido el aforo para los eventos, nos permitieron llevar a nuestras comitivas. Los miembros de mi familia están más emocionados que yo, son alrededor de 24 personas que estarán acompañándome.



¿Ser elegida por decreto por Combelleza ha sido una ventaja en cuanto al apoyo?

El Comité de Belleza del Valle del Cauca cumple una excelente labor, por eso somos el ‘Power House’ del Concurso Nacional, ellos no solamente le brindan a uno apoyo económico, sino también moral, te aconsejan, están pendientes de ti en cada paso que das. Es lo más importante para una candidata, sentir que su Comité le da valor y fuerza. Enfrentarse a un certamen es complicado, debes tener mucha seguridad, estás en el ojo del huracán, y el Comité, con su experiencia, está ayudándote a crecer no solo como candidata, sino como persona.



¿Haber sido presentadora, reportera y tener una trayectoria en medios de comunicación regionales y nacionales, le da una ventaja frente a otras candidatas?

Más que una ventaja, es mi fortaleza, porque más allá de la belleza, una reina debe transmitir un mensaje. Empecé en los medios desde que inicié mi carrera universitaria, la Universidad Autónoma de Occidente me dio esa posibilidad.



¿Va por la décimo tercera corona para el Valle del Cauca?

Todos los días miro la página de El País, que tengo colgada en casa, con la primera entrevista que me hicieron y repito el titular: “Voy por la 13”.

Traje artesanal



Camilo Zamora diseñó el vestido ‘Festival Petronio Álvarez, una tradición que inspira’, que lucirá la Señorita Valle mañana, en el Desfile en Traje Artesanal, y en el que trabajaron las artesanas María Ofelia Mosquera y María Normally Sosa Castañeda. Con técnicas de tejido de fibra de fique y damagua, tejido indígena de chaquira, cestería del pacífico, cáscara de naranja y hoja de maíz. La falda es oda al currulao. Lleva mangle piñuelo, negro y saca ojo y canastos de la etnia Siapidaara, marimba, turbante y tejidos en chaquiras de los emberas.



En datos



Vestuario

Diseñador vestido coronación: Virgilio Madinah. Traje de escote en V profundo con cuerpo en tul incrustado con pedrería, perlas y camay en colores blanco y plomo, cristalizado en swarovski de varios tamaños. La falda es amplia y está elaborada en gasa gris con abertura que le da movimiento y fluidez al caminar.



Preparación

Contó con cinco meses de intensa preparación con: Claudia Lugo, masajes reductores y moldeadores.



Sergio Rada, estética facial y corporal, hidratación, mesoterapia.

Pasarela, Alejandro Prado y Oscar Fabián Chacón.



Fogueo periodístico: Daniel Montañez y Jorge Dusterdieck. Entrenamiento físico: Tomás Cortés de El Molino.