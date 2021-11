"Miss Universo me abrió las puertas de la vida que tengo ahora": Ariadna Gutiérrez

Ariadna Gutiérrez es de esas mujeres que contra todo pronóstico ha sabido sortear las sorpresas de la vida. Para ella no hay malas experiencias, solo experiencias que dejan grandes aprendizajes y que, sin duda, abren nuevos horizontes.



Y para muestra, un botón: hoy es imagen de grandes marcas multinacionales, fue invitada recientemente como modelo de la emblemática Semana de La Moda de Nueva York, se abre campo en la prestigiosa industria de cine de Hollywood y está ad portas de cumplir un año con un nuevo proyecto digital.



Ahora, la colombiana, radicada en Nueva York, quien siempre será recordada por el momento que vivió cuando fue coronada por 1 minuto y 58 segundos como la mujer más bella del universo en 2015, contó en entrevista con El País cómo influyó ese episodio en su vida y las oportunidades que llegaron a ella.

¿Qué significó estar en la semana de la moda de Nueva York, y volver a estar activa en el mundo de las pasarelas?

Estoy muy contenta de haber podido, después de dos años, volver a una Semana de La Moda y sobre todo la de Nueva York, pues es mi favorita. Volver a encontrarme con personas que no había visto durante tanto tiempo, con diseñadores colombianos e internacionales, mis colegas, mis amigas modelos, simplemente estar otra vez ahí representando a Colombia fue algo muy gratificante después de todo lo que ha sucedido en el mundo.



¿Cómo fue la experiencia de haber incursionado en una película para Hollywood?

Bueno, trabajé hace dos años en la película ‘XXX- The return of xander cage’, realizada antes de la pandemia y fue algo muy interesante, una oportunidad completamente diferente. Estar con personajes de Hollywood y ver la forma cómo trabajan, su disciplina y profesionalismo fue de mucha formación y también de motivación para seguir aprendiendo cada día más. Voy tomando nota de cómo trabajan los grandes del cine.

¿Hay alguna propuesta que se esté gestando en torno a la actuación en Hollywood?

No puedo adelantar nada por ahora, pero sí puedo decir que sigo preparándome cada día porque el conocimiento nunca deja de crecer. Así que sí, por lo pronto sigo preparándome y aprendiendo de los mejores.



Tiene un emprendimiento que se gestó en pandemia, ¿de qué se trata?

Este emprendimiento ya está próximo a cumplir un año, y creció a raíz de la pandemia, a raíz de esas frustraciones y necesidades que estábamos teniendo todos, no solamente los colombianos, sino a nivel mundial, de no saber qué iba a pasar el día de mañana con nuestra vida, con nuestro trabajo, nuestra salud mental y física, así que creamos esta plataforma, una gran comunidad de entreno. Inicialmente fueron 10 semanas en esta plataforma donde se unieron miles de personas que tenían la oportunidad, no solo de entrenar conmigo, sino con varias figuras públicas, invitaba a mis amigos famosos para entrenar con ellos y así fue creciendo esta comunidad. Hoy se llama ‘Train 4 life’ la cual da la posibilidad, no solamente de entrenar el cuerpo sino la mente, tenemos ayuda de psicólogos, nutricionistas, y obviamente, nuestro acompañamiento para motivarlos a hacer ejercicio.



¿Cómo ha influido ese suceso con Miss Universo 2015 en el que tuvo la corona por unos minutos, en su vida profesional y personal?

Hablar de Miss Universo es algo que hasta el final de mi vida me acompañará, y algo a lo que le debo mucho porque a pesar de que fue un momento un poco confuso, me abrió las puertas de la vida que tengo ahora y de todas las oportunidades que he tenido a lo largo de mi carrera, así que voy a estar agradecida por siempre. Pienso que fue algo increíble, quedar en la historia como una de las reinas a la que le sucedió algo así, es muy curioso, y es bastante interesante cuando uno lo ve desde otro punto de vista.

Sigamos hablando del reinado, ¿qué fue lo mejor y lo peor de haber sido elegida la mujer más bella del universo por un instante?

Lo mejor: muchas cosas. Las oportunidades que llegaron tras el reinado, la exposición a nivel mundial, las conexiones, el recibir el apoyo del mundo entero fue increíble, incluso darle la oportunidad a mi familia de tener una mejor vida a raíz de todas esas oportunidades que llegaron. Y lo peor, ¡mmm! en realidad no creo que nada fuera malo, simplemente tu vida cambia de un segundo a otro. No soy la dueña de mí misma ahora, sino del mundo entero que desde ese instante ya tenía palabra sobre mí.



Es decir, la gente tuvo y tiene acceso a la privacidad, saben de tus relaciones familiares, personales, etc., y pienso que entre todo, lo único fue perder privacidad. Sin embargo, es algo que sucede, algo que trae el reconocimiento. Pero en general, el concurso fue algo muy positivo en mi vida. Claro, al principio todos lo vimos como una tragedia (risas), pero al final estuvo bien, tenía que pasar por esa experiencia.



Ante la alta exposición a las redes sociales y a la idea elaborada de belleza y perfección, muchas mujeres hoy se sienten inseguras de sí mismas, Cuál cree que es el mensaje para ellas?

Pienso que es algo que toma tiempo aprender, a no dejarse afectar por lo que se ve en las redes, y lo digo porque lo he vivido así. Hoy dar esa imagen de perfección es algo que no es natural, muchas aspiran a ser como las figuras públicas que seguimos, y esas figuras siguen estándares de belleza a nivel mundial que en ocasiones son demasiado tóxicas, así que siento que es un ciclo vicioso que parece no acabar. Voy a todo esto para decir que lo que me ha ayudado, con el paso de los años, es saber que no hay mejor maquillaje,... que lo que está dentro, que lo que transmites a otros. Me siento tan empoderada conmigo misma, que no me interesa lo que la gente vea, lo que refleja el espejo, solo lo que siento y lo que transmito a otros, esa conexión con nuestra alma, con nuestro ser es lo que te hace sentir bella y te hace dejar de preocuparte tanto por cómo te ven o cómo ves a otros.

Se ha convertido en una líder en muchos ámbitos, ¿qué cree que hace a una mujer más empoderada hoy en día?

Te voy a decir lo que he aprendido a nivel de mi experiencia personal y ha sido escucharme a mí misma, no prestarle atención a tanta gente que quiere decirte cómo hacer las cosas o encasillarte en algo, pienso que hay que seguir esa voz interior que te muestra el camino, esa ha sido la clave de muchas mujeres en el mundo y espero que siga siendo la clave para mí, porque siento que todavía tengo mucho por recorrer y por lograr. Conectar con ese yo interior, es conectar con ese motor de todas las ideas maravillosas del mundo.

Una mujer versátil

Hoy es modelo, actriz y empresaria, ¿Con qué faceta se identifica más? No quiero quedarme en una sola casilla, pero pienso que el rol de empresaria ha sido el que me ha acompañado en estos últimos meses, el rol de emprendedora, de poder dejar algo bonito a toda la gente que me sigue, a todos los que me acompañan en esta plataforma, ‘Train 4 Life’, ha sido algo muy gratificante y me siento muy agradecida por poder dar algo positivo al mundo entre tanto caos, y tanta tragedia. dejar algo lindo. ver a la gente cómo tiene cambios de vida, a través de ese "bebé" que se gestó en la pandemia, es algo muy lindo. Y obviamente nunca voy a dejar de ser la reina de belleza, la modelo, y espero poder seguir con mi carrera como actriz que es algo que también me apasiona.