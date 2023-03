Daniel Habif lanzará un nuevo libro y será invitado especial de la FILBO 2023

Se dio a conocer la nómina de invitados especiales que este año tendrá la Feria Internacional del Libro de Bogotá, evento que tendrá como País Invitado de Honor a México.



Dicho país contará con la más nutrida nómina de escritores, entre los que se destaca Daniel Habif, uno de los conferencistas más destacados en el mundo, y quien lanzará un nuevo libro: ‘Ruge o espera a ser devorado’.



Como es la característica de este motivador, el libro es un estruendo que busca derribar cualquier obstáculo en el camino hacia los sueños, pero que por años ha sido silenciado por las dudas, los miedos y los prejuicios.



Una manera de compartir aprendizajes profundos y aplicables que permiten comprender los límites mentales y alcanzar un mayor dominio de las capacidades. Además, explora alternativas para desatar el potencial, afina el poder de los pensamientos y ayuda a liberar ese grito que espantará a quienes pretenden devorarnos.



‘Ruge o espera a ser devorado’ contiene un proceso que consiste en tres pasos: inspirar, inflamar y rugir. Luce simple, pero conlleva dedicados esfuerzos, especialmente de esos que debes ejecutar dentro de ti.



"Inspirar tiene que ver con la carga energética que nos define, con una revisión profunda de nuestras creencias y conductas. Consiste en inflarnos con el aire sanador de la quietud. Cuando intentamos volver a comenzar es indispensable revisitar los pilares de la edificación que nos sustenta. Vamos a permitirnos hacer una evaluación de nuestras conductas y tendencias, no para definir lo que somos, sino para tener un punto de partida en nuestro viaje interior. Autoexplorarnos es una urgente bocanada de aire cuando no hemos salido de la asfixia cotidiana", dicta Daniel Habif en su nuevo libro.



Y agrega, "En resumen, inspirar es vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos de lo eterno, de lo que no perece, del fabuloso misterio que somos y, en el misterio, redescubrirnos para liberar todo nuestro estallido interior, hacer una cita con la soledad de las preguntas que bien sabemos responder, pero que tanto nos cuesta formular".



Aprender a tomar decisiones, identificar qué desea hacer, profundizar en cómo lograrlo y analizar qué o quién le detiene para alcanzarlo.



"Las decisiones perfectas no existen, solo llegarías a ellas por medio del azar. Nuestro trabajo consiste en conocer las causas principales de las distorsiones que nos llevan, una y otra vez, a cometer los mismos errores", asegura Daniel en su nuevo libro.



Enfocarse en las cosas correctas es una de las principales virtudes de estos tiempos en los que el ruido jamás se calla.



"Inflamar también implica tomar la lección para saber analizar quiénes han tejido hilos sobre nuestros hombros para manejarnos como marionetas. Estar atentos a las influencias cobra un peso trascendente en tiempos en los que hemos perdido el control de lo que consumimos; el bombardeo de información, sobre el que nuestros padres y abuelos podían ejercer algún control, ha alcanzado un poder indescriptible", dicta Daniel en su nuevo libro.



Lea también: Así recuerda Paola Turbay su "amistad eterna" con famoso periodista Jaime Garzón

Rugir es un inicio, asegura que es una apuesta que ya no acepta un paso atrás pues vas a cabalgar salvajemente en dirección a tus sueños.



"Este último paso tiene que ver con los hechos, las acciones y su significado. Comenzaremos explorando la importancia del dominio propio. Este nos permite navegar sofisticadamente por el tiempo, ya sea para quedarnos en el placer fugaz del presente o enfocarnos en un futuro próspero, lo cual será posible si sabemos invertir en nuestros ideales, deseos, emociones y conductas. Cada esfuerzo, cada empeño, cada sacrificio aumenta el saldo de nuestro beneficio esperado. Uno de los trueques que debemos hacer es el del silencio; debemos intercambiarlo por la paz interior. Muchas veces callamos porque es una salida fácil, pero en lugar de desechar cierto peso en el silencio, encontramos que solo sirve para acumular angustias que no paran de crecer".



Es su tercer libro, tras dos bestsellers como ‘Inquebrantables’ y ‘Las trampas del miedo’, de un personaje que realiza una serie de giras que han superado las 350 presentaciones en más de 150 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, en las que ha llenado importantes teatros con más de un millón de espectadores.



Por todo esto, se espera que su participación en la Feria Internacional del Libro vuelva a generar una gran convocatoria en sus charlas programadas y sus firmas de libros.