Así recuerda Paola Turbay su "amistad eterna" con famoso periodista Jaime Garzón

El 14 de agosto de 1993 el país amaneció con una de las noticias más amargas de la década: el popular humorista y periodista Jaime Garzón había sido asesinado, aunque aún no se han esclarecido totalmente los hechos, el crimen adjudican al fallecido jefe paramilitar Carlos Castaño y a agentes del Estado.



Una noticia que estremeció el corazón de la exrreina de belleza Pola Turbay, quien llevaba 8 años de amistad con el periodista, además de trabajar juntos en proyectos de televisión y teatro, "cuando lo mataron estábamos trabajando en una obra de teatro, sobre una tutele que había acabado de ganar, justo la noche anterior a su asesinato él me habló del guion. Y fue muy difícil en ese momento saber que la persona con a que habías hablado 10 horas antes ya no está", cuenta la modelo y presentadora.



Paola Turbay fue una de las personas más cercanas al humorista y periodista, Jaime Garzón, con quien se conoció en 1991 durante el concurso de Señorita Colombia, en el que Turbay fue coronada como la mujer más hermosa del país, "él fue a cubrir el concurso; pero, él era muy distinto porque sus reportajes iban más allá de lo que los colombinos estábamos acostumbrados a ver, llevaba toda su comedia, humor e irreverencia, se metía a los cuartos de uno y hacía muecas, preguntas. Cuando nos conocimos inmediatamente hicimos 'click'", recuerda la protagonista de Ana de Nadie.



Ya han pasado más de 23 años desde la muerte del periodista colombiano; sin embargo, su recuerdo sigue vivo en los corazones de todos sus seguidores, entre ellos Paola, quién confiesa que aún valora su estrecha amistad, "fue muy lindo, era un gran personaje, y aún me duele mucho, lo recuerdo casi todos los días".