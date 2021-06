Daniel Habif habló con El País de cómo mandar el miedo 'al carajo'

Álvaro José Carvajal Vidarte

Daniel Habif creció siendo actor en México, participó en 200 proyectos, entre telenovelas como Azul, Corazones al Límite, Contra Viento y Marea y Nunca te Olvidaré, obras de teatro y comerciales, hizo parte de agrupaciones musicales como Kids y grabó discos como solista como Me Matas, fue presentador y productor de espectáculos.



Un día fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme Borreliosis, provocada por la bacteria Borrelia, que estaba en su cerebro y es provocada por una garrapata. Sufría terribles dolores de cabeza, cansancio y entró en depresión. Su empresa quebró. Sus padres enfermaron de cáncer. En medio de la crisis grabó un video llamado ‘El fracaso no existe’, su esposa lo subió a las redes sociales y alcanzó más de 20 millones de reproducciones.



Habif es autor de ‘Inquebrantables’, un bestseller seleccionado como el mejor libro en la categoría Liderazgo de los Premios SEPA 2020, y líder de todo un movimiento alrededor. Hoy en día, él, uno de los conferencistas más populares de Latinoamérica y cree que “tanto el éxito como el fracaso son mentirosos”, que “el verdadero éxito es vivir en paz y gozo y que la vida se trata de servir a los demás”.

¿Con qué miedos ha tenido que lidiar y hoy son sus aliados?



Tengo miedos que me hacen temblar las piernas o soñar cosas grandiosas, porque sin agallas no hay gloria. Tenía miedo de subir a un avión y pasé 210 días arriba en un avión y tengo que vivir en uno, sufro, sudo, pero es allí donde más vivo me siento. Tengo miedo a ser perseguido por los “hubiera” y ese miedo me ha llevado a apostar por el “qué diré” y no por el “qué dirán”.



¿En este streaming mundial busca que la gente desmantele el miedo que paraliza y se enfoque en objetivos?



Sí, es un llamado a la acción, no al festejo, ya que delante de nosotros está este mundo voraz, que ya parece una obra de Alighieri, cada día es más dantesco. Vamos a analizar el miedo en conjunto desde la perspectiva biológica, psicológica y espiritual. El miedo ha sido estudiado durante décadas y sigue siendo un tremendo acertijo, ya que incluye procesos neuroquímicos, envueltos en mil formas y es una respuesta asentada en nuestro diseño cerebral que activa estas reacciones y desde ahí nacen los constructos mentales por los que yo me he interesado, para desmantelar los miedos.

"Cuando empecemos a ver

que una circunstancia no cambia en nuestra vida, hay que pensar en cambiar uno mismo, uno es el que está mal". Daniel Habif, conferencista.

Lea también: Cinco claves para ser feliz pese a las situaciones conflictivas



¿Pero el miedo es necesario para el ser humano? ¿No se trata de destruirlo sino de hacerlo tu aliado?



El miedo puede paralizarte al no saberlo manejar, pero también te puede empujar e invitarte a soñar de forma gigantesca. No se trata de mantenernos al borde de un estrés constante, pero podemos aprender a navegar el miedo. Hay miedos que no deberíamos destruir, porque el miedo es fundamental para nuestra especie; sin el miedo nuestros antepasados hubieran sido devorados en las cuevas por los dientes de sable. Es una herramienta que podemos utilizar a nuestro favor y que a su vez puede jugar a nuestra contra.



¿Qué miedos son los más frecuentes?



El miedo de triunfar, a no cumplir las expectativas, a la soledad, al qué dirán, al éxito (es más fácil superar un fracaso que un éxito), el miedo a sentir, a sonreir, a perder el control, a decir ‘no’, “no quiero”, “no me interesa”, el miedo a la muerte, a ser quién eres. Si la conciencia conoce mil miedos, hay un billón más que no hemos descubierto.

"Tu boca puede dividir a un país o unir a un país. Con tus palabras puedes levantar a alguien o destruirlo" Daniel Habif, conferencista.

En la pandemia, muchas personas no han podido hacer el duelo a un ser querido que murió de covid, cómo manejar ese miedo de la pérdida, de la ausencia?



Cuando perdemos a alguien no podemos ignorar las emociones, ni siquiera queremos, no hay atajos en ese proceso del dolor, la única manera de enfrentarlo es pasar por este. No solo es tremendo el dolor, sino la desorientación, la confusión que sientes, las grietas. Yo perdí en esta pandemia personas que amaba y dos de ellas me hicieron grietas que estuvieron a punto de tragarme. La muerte es una paradoja punzante, pero cuando logras cruzar ese duelo (que no es un tiempo determinado), comprendes que esa muerte también es el punto de partida para un redescubrimiento de la vida. Y es muy largo el proceso de aprender a encausar esos sentimientos y darles una salida constructiva. Lo importante es aprender que tener este dolor y no avergonzarnos de ese miedo. Es válido sentir ira, rabia, frustración, culpa. Sentimos culpa, más cuando no nos podemos despedir de quien amamos, sin hacer la liturgia, el entierro, es justo no saber qué pensar, cómo convivir y cómo salir de eso. Todos algún día vamos a tener que aprender a lidiar con la continua presencia de la ausencia. Y hay que entender que cuando perdemos a alguien que amamos, somos nosotros quienes vamos a ellos. No somos conscientes, pero falta poco para volverlos a ver, diez años, cinco o quién sabe si mañana. Lo importante es sentir que valió la pena vivir.



¿Cuáles son las señales de alarma para detectar que el miedo nos está paralizando?



Suelen aparecer en nuestro vocabulario. Es sano pedirle a alguien que queremos que nos diga cómo nos ve, amigos de verdad, no porristas: esos que te dicen siempre que estás muy bien, sino a gente que tenga la capacidad de decirnos con ácida honestidad la forma en que nos vemos y hacer actos de conciencia de palabras absolutas, muy cercanas a la exageración, como “nunca voy a salir adelante”, “siempre me van a odiar”, “no me van a perdonar jamás ese error”, cuando se hacen constantes frases como “jamás lo voy a lograr”, “siempre me equivoco”, esto taladra, cincela un pensamiento en tu cabeza y los pensamientos crean emociones, n etiquetas constituidas por lo que sale de tu boca. Imagínate si tus palabras pueden destruir a otro, lo que pueden hacer en ti. Uno debe tener una relación honesta y auténtica con uno mismo, decirle al espejo: “Daniel, discúlpame por lastimarte tanto, te juro perdonarte, amarte y cuidarte todos los días de mi vida”.

Lea además: Las claves de Rubén Turienzo para tener mentalidad estratégica

Conferencia: 13 de junio



El mexicano Daniel Habif, conferencista y autor del bestseller internacional ‘Inquebrantables’, presenta su streaming mundial ‘Al carajo el miedo’, el domingo 13 de junio, a las 7:00 p.m. (Más info: danielhabif.com).



Su libro Inquebrantables ha sido #1 en varias listas de Amazon. Sus iniciativas sociales de liderazgo, como Rodéate de Gigantes, El Cartel del Bien e Inquebrantables, han despertado una nueva generación de líderes en el mundo hispanoamericano. En los últimos dos años ha dado más de 320 conferencias en más de 170 ciudades. Tiene más de 18 millones de seguidores en redes sociales. En su canal de YouTube ha recibido más de 223 millones de visitas.