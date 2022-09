"Cualquier pendeja habla lo que no sabe": Jessica Cediel respondió a crítica de Natasha Klauss

Después de un tormentoso proceso judicial, la semana pasada Jessica Cediel celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto a su caso de biopolímeros. Hace once años, el médico Martín Horacio Carillo le aplicó silicona líquida en los glúteos, en vez de ácido hialurónico, causándole graves problemas de salud.



Al conocer la decisión de la Corte, que inhabilitó por seis meses al cirujano y lo condenó a 48 meses de cárcel, la presentadora bogotana agradeció a las personas que estuvieron a su lado durante este largo proceso. Sin embargo, las críticas no faltaron y varias personas arremetieron contra Cediel por su “vanidad”.



La actriz Natasha Clauss fue una de las celebridades que no guardó silencio sobre este caso y en una publicación de Instagram de la Revista Vea comentó que las personas “están cegadas por el juego del ego”.



“He conocido mujeres violentadas y violadas, mujeres con procesos duros de reivindicación de derechos, justicia y perdón, víctimas directas del conflicto armado y jamás había visto un proceso, así… ensañado a seguir y seguir dañando…”, aseguró Klauss.



La modelo, por su parte, publicó a través de Twitter una contundente indirecta que se interpretó como la respuesta a las críticas que le hizo la famosa protagonista de ‘Pasión de Gavilanes’.



Lea también: Juan Gustavo Cobo Borda, reconocido escritor y poeta, falleció este lunes



“Cualquier pendeja viene a hablar lo que no sabe y no le consta… Que más se puede esperar si el dolor no lo ha vivido ella. Ojalá nunca tenga un quebranto de salud causado por una irresponsabilidad ajena”, escribió Cediel.

Cualquier pendeja viene a hablar lo que no sabe y no le consta… Que más se puede esperar si el dolor no lo ha vivido ella. ❤️‍🩹 Ojalá nunca tenga un quebranto de salud causado por una irresponsabilidad ajena🙏🏻 — Jessica Cediel (@jessicacediel) September 3, 2022



Con su comentario, no se guardó la incomodidad que le ocasionó el comentario y encendió nuevamente la polémica, pues algunos internautas la responsabilizan por su decisión de operarse, mientras que otros la culpa recae sobre el cirujano.



A la fecha, Jessica Cediel se ha sometido a cinco cirugías como consecuencia de los biopolímeros. Incluso, en los últimos días mostró a sus seguidores el proceso médico que atravesó y las cicatrices que esta experiencia le marcó.