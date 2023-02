Con un nuevo álbum musical, Carlos Vives celebra tres décadas de carrera artística

El artista samario Carlos Vives celebra este año, tres décadas de carrera artística con el anuncio de varias buenas noticias: hará presencia en la entrega de los Premios Grammy, tendrá el lanzamiento de su serie para la reconocida plataforma streaming Disney+, y ahora, anuncia un nuevo álbum musical.



Por si fuera poco, este no será un año normal, pues se conmemoran 30 años junto a La Provincia, banda con la que Vives revolucionó la música hispanoamericana. Más para celebrar.



El artista samario se reunió junto a su compadre, el acordeonero Egidio Cuadrado y La Provincia, para grabar de nuevo las canciones del inmortal Rafael Escalona, en un álbum denominado: ‘Escalona nunca se había grabado así’, del cual la próxima semana se estrenará ‘La historia’, el primer sencillo de esta nueva producción musical.



“Yo no puedo olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón… Yo no puedo olvidar a esa mujer que me hizo tanto tiempo padecer… Porque un amor que sangra no se olvida, solo deja en el alma una honda herida…”, reza un apartado de su canción.



Vale recordar que Vives, —uno de los artistas de músicas tradicionales de la costa Caribe más reconocido en el mundo, y con más de 10 mil millones de reproducciones en plataformas digitales—, protagonizó, a inicios de los años noventa, la exitosa serie de televisión ‘Escalona’, inspirada en la vida y obra de Rafael y que lo catapultó al estrellato.



Su magistral interpretación de las composiciones del maestro Escalona como ‘El Testamento’, ‘Jaime Molina’, ‘La Golondrina’, ‘El Villanuevero’, ‘La Casa en el Aire’, entre muchas otras, desató, hace tres décadas, euforia y una alegría festiva en los colombianos y en todo aquel que escuchaba su propuesta musical. Fue así como, con Carlos Vives, los clásicos del vallenato tuvieron una nueva voz.

Y fue esa voz la que le dio aires frescos a la tradición. Sin embargo, las versiones de los temas de la serie distan mucho del sonido colombiano contemporáneo que Vives creó con La Provincia, por lo que el cantante, motivado por el recuerdo y la nostalgia de aquellos años, decidió emprender un nuevo viaje.



Este viaje lo llevó hasta Villanueva, Guajira, en donde tras un emotivo encuentro con su amigo Egidio Cuadrado, se aventuró en la búsqueda del ‘Dream Team’ del vallenato, reuniendo a todos los integrantes de La Provincia para trabajar en una nueva producción musical en torno al cuaderno perdido de Escalona, un tesoro que cuidó por años Dina Luz, hermana de Egidio y quien fuera esposa del compositor.



La búsqueda del cuaderno y el encuentro con esas páginas fueron mágicos. Cada escrito consignado en ese diario literario y musical escondía nuevos arreglos para los clásicos, así como otras canciones que Colombia conocerá en el álbum ‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así’.

Cosecha de éxitos

El artista ha sido dos veces ganador del Premio Grammy y 17 veces ganador de los Latin Grammy.



Es además, una de las figuras más importantes de la música latina, pionero y creador de un nuevo sonido a partir de las músicas tradicionales del Caribe. Con La Gota Fría, La Tierra del Olvido, o La Bicicleta, ha llevado la cultura y el valor de la identidad colombiana a todos los rincones del planeta. Su más reciente álbum ‘Cumbiana’, incluye el documental ganador del Latin Grammy ‘El mundo perdido de Cumbiana’ y el libro ‘Cumbiana, Relatos de un Mundo Perdido’.