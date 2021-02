Álvaro José Carvajal Vidarte

John Travolta, ad portas de cumplir 67 años de edad, sigue demostrando a sus fans que tiene el 'swing' que lo hizo famoso a finales de la década de los 70.



El artista revivió uno de los bailes que más recuerdan los fanáticos de Grease, la película musical de 1978 que protagonizó junto a Olivia Newton-John y que lo catapultó a convertirse en un referente de la cultura popular.



Lo hizo junto a su hija, Ella Travolta -de 20 años de edad-, en uno de los comerciales que se emitirá durante el Super Bowl, el encuentro decisivo de la liga estadounidense de fútbol americano (NFL), y que se realizará el próximo domingo 7 de febrero.



Se trata de un anuncio de la multinacional Scotts & Miracle-Gro, empresa que elabora productos para cuidado y mantenimiento del césped.



En el clip de 45 segundos se ve cómo John Travolta acomoda un celular en un trípode para grabar un video, mientras su hija le indica las instrucciones. Justo después, padre e hija empiezan a bailar al ritmo de la canción 'Sunday Best' de Surfaces.

La escena del comercial recuerda al momento en que 'Danny Zuko' y 'Sandy Olsson', los protagonistas de Grease, danzan mientras suena 'Born to Hand Jive', de Sha Na Na, en la noche de baile escolar.



Cabe resaltar que en el comercial también aparecen otras celebridades, como la empresaria Martha Stewart, los actores Leslie David Baker -de The Office- y Carl Weathers -conocido por interpretar a Apollo Creed en Rocky-, el piloto de Nascar Kyle Busch y la instructora de fitness Emma Lovewell.



Justamente, uno de los actores -Leslie David Baker- les dice a los Travoltas al final del video que dejen de 'tiktokear' en su césped.

No es la primera vez que padre e hija protagonizan un baile 'viral'. En agosto del año pasado, el actor subió a su cuenta de Instagram un clip de él y la joven danzando, como homenaje a Kelly Preston -esposa de John y madre de Ella-, quien falleció en julio consecuencia del cáncer.



Por otra parte, las pautas publicitarias son esperadas con gran expectativa por los aficionados, no solo por la gran inversión que deben hacer las marcas sino por las apuestas creativas detrás de cada anuncio.



Este año, el costo por un comercial de 30 segundos de duración asciende a los US$ 5,6 millones (cerca de 19.700 millones de pesos colombianos). En 2020, 102 millones de espectadores vieron el espectáculo por televisión.

En la retina de los espectadores han quedado piezas como el protagonizado por 'Mean' Joe Greene para Coca Cola en 1979, el comercial '1984' de Apple, el anuncio de Nike con Bugs Bunny y Michael Jordan de 1992 -cuatro años antes de la película Space Jam-, el 'Darth Vader' de Volkswagen en 2011 o el de Best Buy con Ozzy Osbourne y Justin Bieber de 2011.