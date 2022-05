"Colombia tiene todo para ser principal potencia de América Latina": Mauricio Rosero

El influencer colombiano, Mauricio Rosero, ha venido ganando terreno en las redes sociales con sus mensajes y reflexiones llenas de positivismo, lo que lo ha caracterizado además por no ocultar lo que piensa ante sus seguidores.



En esta época donde la política nacional, especialmente las elecciones presidenciales, es el tema principal en muchas conversaciones y debates en redes sociales, Mauricio ha dado a conocer su opinión al respecto, la cual se ha viralizado y dado de qué hablar.



Con una comunidad de más de 170.000 seguidores en Instagram y otros miles en Twitter, el colombiano se atrevió a asegurar que el país tiene todo para ser la principal potencia en América Latina.

Colombia tiene todas las capacidades humanas, tecnológicas y naturales para convertirse en la principal potencia de América Latina; hacia allá deben apuntar los modelos de negocio y el gobernante que elijamos. — Mauricio Rosero (@mauriciorg8_) March 23, 2022

Tras su debatida opinión, Rosero no dio nombres ni pistas de sus preferencias políticas por algún candidato en particular, pero señaló que estos "deben trabajar por Garantizar y fomentar el trabajo y la auto-sustentabilidad del país, ese debe ser el norte, avalado por el respeto y garantía a la libertad financiera de las grandes empresas".



También se refirió a los bandos políticos que hay en el país, "no se trata de derechas o izquierdas, se trata de la descentralización del poder, la preservación de las garantías constitucionales, el derecho al trabajo, el respeto a la propiedad privada, intelectual, cultural, el respeto a las garantías sociales", aseveró.



Desde las elecciones interpartidistas del pasado mes de marzo, cuando se conoció los candidatos presidenciales definitivos para las justas electorales del 29 de mayo, muchas personalidades de la farándula nacional no han ocultado sus inclinaciones políticas e incluso se han visto en polémicas con discusiones directamente con los candidatos y sus fórmulas presidenciales.