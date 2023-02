Código reguetonero: ¿por qué el lenguaje es una clave del éxito de la música urbana?

Más buenas, más duras y con más ‘level’, demostraron estar las afamadas artistas colombianas Shakira y Karol G, quienes pusieron a vibrar al mundo con su reciente colaboración titulada ‘TQG’, Te Quedé Grande.

El nuevo ‘single’, en el que las colombianas lucieron su sensualidad y poder musical, fue un himno al empoderamiento que, en las primeras doce horas consiguió más de tres millones de reproducciones tan solo en Youtube, y eso que fue lanzada a medianoche, es decir, mientras Latinoamérica dormía.



El clip inició con una certera frase de Karol G: “la que te diga que un vacío se llenó con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje. No se ve, pero se siente”, y entonces, el ritmo y la letra de la Loba y la Bichota hicieron flama.



Las redes se inundaron rápidamente con las frases de una canción que aún continúa “rompiéndola” en plataformas digitales, y que sigue posicionando a ambas intérpretes, como dos de las más grandes en sus respectivos géneros.



“Volver contigo ‘never’. Tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven”, dice la letra de la canción con la que ambas, se sacaron, una vez, más los clavos de lo que fueron sus relaciones con Anuel AA y Gerard Piqué, respectivamente.



Y es que la música y su talento les ha hecho brillar a las colombianas ante el mundo aún más, luego de terminar con un par de corazones rotos.

Ahora bien, sobre el nuevo éxito musical que más que desamor, habla de no repetir errores y superar aquellas relaciones fallidas, estuvo detrás el ahora conocido compositor Keityn, el caleño de 26 años, que también ha respaldado temas de Shakira como la reciente BZRP Session 53, o Provenza y Tusa, con Karol G.



Y ni qué hablar del sensual video que ha reafirmado a Shakira como una de las artista más sexis del planeta, pues su infaltable movimiento de caderas —al cual se unió esta vez la antioqueña—, siempre conquista.

Se ha dicho que el clip hace apología, con sus escenas, a obras cinematográficas como ‘El show de Truman’, que representó una vida de reality construida sobre una gran mentira. Matrix, Blade Runner y Kill Bill son otras de las cintas que, sutilmente representan las colombianas en las escenas de TQG.



¿Pero, a qué se debe la gran acogida global que está teniendo el género urbano? Tal vez al beat, a sus artistas, a la letra, o a todo lo anterior.

El lenguaje del reguetón lleva mucho tiempo impregnando los espacios musicales del mundo. Por ello, los expertos de Babbel, plataforma premium de aprendizaje de idiomas, analizaron algunas claves que lo hacen una fórmula muy exitosa.



En primer lugar, según indican, hay algunos nuevos recursos a los que estos reyes del “perreo”, han recurrido para mover masas, y es, el uso de términos inventados.



Esta es una de las tendencias más comunes, pues los artistas urbanos han creado su propio vocabulario, uno que en ocasiones resulta hasta difícil de entender.



Por ejemplo, “frontear” se usa para definir cuando una persona ataca a otra. Además de encontrar este término en innumerables letras, ha sido usado por el rapero argentino Duki para titular su tema “Si quieren frontear”.



No obstante, la reina por excelencia de estos modismos, es Rosalía, especialmente con su último disco ‘Motomami’. Con este, la artista ha enriquecido una ya vasta lista de términos inéditos, aportando palabras que la mayoría de los colombianos no han escuchado jamás, comenzando por el título de su disco, con el que quiere hacer referencia a la fuerza (moto) y a la fragilidad (mami), según la cantante. Otra de ellas es el ‘Saoko, papi, saoko’ que tantas personas han cantado y que no muchas comprende. Originalmente se escribe con “c”, y se usa en Latinoamérica para nombrar algo con sabor, con buen ritmo.



“Benjis” y “expensiva” son otros términos que los fans han adoptado de la española, como si se tratara de palabras que llevan usando desde la infancia. En el caso del primero, Rosalía hace referencia a los billetes de 100 dólares que llevan el rostro de Benjamin Franklin. “E de expensiva, emperatriz, enigma, enterada”, canta la artista en uno de sus hits, castellanizando el término inglés “expensive”, que significa caro, costoso.



El segundo recurso es el uso del ‘spanglish’, que también ha ganado terreno en los nuevos hits musicales. Lo que antes era impensable, ahora está a la orden del día. En TQG, por ejemplo, Karol G y Shakira usan palabras como Level y Never.



Esta tendencia va creciendo cada vez más, dando paso a colaboraciones entre artistas de estilos muy diferentes que hablan distintos idiomas. ‘La Fama’ de Rosalía y The Weeknd, o ‘Sigue’ de J. Balvin y Ed Sheeran, son claros ejemplos de que unir el inglés y el español en una canción es sinónimo de éxito.



Y la cereza del pastel está puesta en las referencias a animales que hace el género urbano. Usar estas metáforas se ha vuelto toda una tendencia que pisa fuerte. Así, Shakira, se autoproclamó ‘Loba’, haciendo un guiño a la libertad. Y Karol G, como la ‘Bichota’, aludiendo al ‘power’ femenino (poder).

‘TQG’, a fuego

-Karol: “La que te diga que un vacío se llenó con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje. No se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste, te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias.

Coro. Bebé, qué fue. ¿No pues que muy tragadito? Qué haces

buscándomela si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito.

- Shakira: Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío.

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río.

-K: No tengo tiempo pa’ lo que no aporte. Ya cambié mi norte.

Haciendo dinero como deporte.

Llenando la cuenta, los shows, el parking, el pasaporte. Estoy más dura, dicen los reportes.

- S: Ahora tú quieres volver. Se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota.

- K: Se te olvidó que estoy en otra

y que Te Quedó Grande la Bichota.

- CORO. Bebé, qué fue, no pues que muy tragadito. Qué haces buscándome el la’o si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito.

-KG. RA. Tú te fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más level.

-K. Volver contigo never. Tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven. Y quiere volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía.

- S: Tú buscando por fuera la comida

Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía.

- K: Te ves feliz con tu nueva vida

Pero... si ella supiera que me buscas todavía.

- CORO.

- HABLADO. Mi amor es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo, bebé TQM, pero TQG...



