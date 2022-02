Cinco datos para entender por qué Bad Bunny rompe récords y llena estadios en el mundo

Bad Bunny, el cantante latino urbano más importante en el mundo, según Spotify, ha causado gran revuelo en el público colombiano al confirmar que el estadio Atanasio Girardot de Medellín será uno de los escenarios para la presentación de su gira mundial 2022.



El llamado ‘Conejo Malo’ mezcla trap latino, reggaetón, rock, soul, entre otros, y es famoso por su voz grave y ronca. En los dos últimos años no hay un artista en ningún lugar del planeta cuyas canciones hayan sonado más que las de Bad Bunny, así lo certifica la plataforma Spotify al señalar que en el año 2021 el músico tuvo 9.100 millones de reproducciones.



Ya en 2020 se había convertido en el primer músico latino que lideraba el ranking de reproducciones en esa plataforma. Habla abiertamente sobre política, y tiene canciones que se desmarcan del tradicional machismo del reggaetón.



Con 27 años, ha logrado construir a su alrededor no solo la imagen de un ícono musical, que incorporó nuevos sonidos y estéticas al género urbano, sino que se volvió referente en temas de activismo social y político abriéndose paso principalmente en su país natal, Puerto Rico.



Sin embargo, la velocidad de su fama no ha sido fortuita sino resultado de inversión, producción y creatividad. Bad Bunny, a través de sus conciertos brinda al público experiencias con efectos especiales, artistas y grupos invitados, y una enorme escenografía con contenidos digitales que gustan a los más jóvenes.



Además, ha logrado conquistar a artistas de distintos géneros musicales y de diferentes nacionalidades, como Víctor Manuelle, Marc Anthony y el famoso actor Will Smith.



Con Enrique Iglesias grabó una combinación de pop y reguetón, y con Drake hizo ‘Mía’, que llegó a la cima del Hot 100 de Billboard y cuyo videoclip supera los 97 millones de vistas en YouTube. Con Jhay Cortez grabó ‘Dákiti’, la canción más escuchada del 2021, y es el primer artista latino urbano en ser portada de Rolling Stone, Estados Unidos.



1. "Yo Perreo Sola", considerada un himno feminista, es una de las canciones más escuchadas de su álbum YHLQMDLG, aunque para algunos de los grupos femeninos la canción no representa el movimiento. Para los seguidores del Conejo esto significó un paso agigantado en la cultura del reggaetón. "Aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola", dijo al recibir el premio a Mejor Artista Latino en los Billboard Music Awards 2020.

2. El cantante, de nombre real Benito Antonio Martínez Ocasio, es conocido mundialmente como Bad Bunny, y adoptó dicho seudónimo artístico a raíz de una foto suya de la infancia, donde está disfrazado de conejo y tiene mirada de malvado. Cuando ingresaba a la pre-adolescencia, su madre le regaló un disco de Vico C (cantante de rap y reguetón) y desde ahí comenzó a cantar, componer y producir música. Antes de lograr la fama internacional, Bad Bunny empezó de abajo y, al igual que su compatriota Nicky Jam, también trabajó en un supermercado.



3. Afilando Cuchillos, la representación del poder juvenil, es el tema que grabó con Residente en 2019 y en el cual hacían frente a la situación política y crítica de Puerto Rico (arremetían contra su gobernador, Ricardo Roselló). Sumado a esto, en redes sociales el artista ha invitado a los jóvenes a hacer uso del poder popular para construir un mejor país, donde todas las personas tengan oportunidades. “Estamos en un momento crucial en la historia de nuestro país y ahora más que nunca tenemos el poder para cambiar el rumbo de Puerto Rico. ¡Ya es tiempo de un verdadero cambio!”, comentó en sus redes sociales.



4. Las calles de Nueva York, su mejor escenario. Bad Bunny ha demostrado que las sorpresas hacen parte de su forma de ser, en 2020 anunció que daría un concierto en uno de los "escenarios más grandes del mundo". Sus seguidores interpretaron que el concierto sería en un gran recinto; sin embargo, el cantante actuó en el techo de un camión en movimiento y recorrió las calles de Nueva York, acompañado por artistas como Sech y J. Balvin. Cuando finalizó el concierto, el Conejo Malo no dudo en bajarse a firmar autógrafos y compartir con sus seguidores.



5. El conejo versátil. El cantante puertorriqueño se convirtió en el mejor debutante latino con su álbum ‘YHLQMDLG’, con el cual alcanzó las 179.000 unidades de álbumes vendidos en los Estados Unidos, según datos de Nielsen. De esta manera, obtiene el puesto más alto en la lista de artistas en español. Se popularizó por su capacidad de trabajar con diferentes artistas, haciendo una combinación de ritmos para todos los gustos, como su trabajo con Rosalia y su canción La Noche de Anoche, o su trabajo con el actor Will Smith y el cantante Marc Anthony con la canción Está Rico, una combinación de salsa, regaetton y rap.