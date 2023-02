"Yo en este momento tengo 57 años y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder, no quiero ponerme más bótox ni ponerme rellenos ni nada de eso, quiero ver, estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento”, dijo recientemente Margarita Rosa De Francisco.



Lo hizo en TikTok, el canal que ha elegido para dejar su opinión, porque se siente más cómoda y segura ofreciendo allí sus opiniones, —para muchos polémicas— sobre política o la legalización de la marihuana, a lo que se suma, por los miles de comentarios que recibe, su apariencia y la forma en la que afronta el paso del tiempo.



“Aquí (en TikTok) no me están gritando, todo el tiempo en la cara, lo vieja que estoy”. La caleña, de 57 años, se decidió por desarmar a los ‘haters’ con el amor y el orgullo por la historia que el paso de los años cuenta en su rostro.



No es la primera vez que se defiende. De hecho, lleva mucho tiempo en el campo de batalla. “Sí, estoy envejeciendo, ya sé. Me conmueven aquellas personas que me lo gritan con esa frustración infantil, como si yo, que me despierto conmigo misma y me miro al espejo todos los días, no me diera cuenta”, escribió en una de sus columnas de opinión en 2019.



“Ahora nos parece noticia que alguien defienda sus arrugas, porque nos acostumbramos a ver y a vernos con filtros. Se volvió normal que después de cierta edad, mujeres y hombres quieran ocultar sus marcas. Es por eso que en ocasiones, nos resulte más extraño que un famoso renuncie al bótox a que lo use”, explica la psicóloga Cristina Ospina, quien cree que la pandemia concilió muchos de los conflictos que se tenían con el físico, a causa de la presión social.



“La forma de vestirnos cambió radicalmente, al igual que de llevar el pelo y el maquillaje, incluso si se va a la oficina. Durante el Covid, estábamos sin la opinión de los demás y eso nos permitió liberarnos y volver a sentirnos cómodos en nuestra propia piel. No soy experta en moda, pero diría que la tendencia no apunta hacía el bótox, la cirugía o ir al natural, sino hacía la aceptación y el amor propio”, agrega a la experta en comportamiento humano.



Por la insistencia que recibió De Francisco de sus seguidores para que se atreviera con un filtro (que la muestra adolescente), al final lo hizo, aunque el resultado no la convenció. “Me dio curiosidad este filtro, porque veo a muchas mujeres encantadas, aterradas. Pero sí me inspiró decir y decirme a mí misma algunas cosas, porque de verdad esta cara mía más joven, adolescente casi, no me gusta, no me parece interesante, yo me gusto más así, con una cara que tiene drama, que tiene señales de haber vivido”.



Sarah Jesica Parker

Referente de moda, la actriz de Carrie Bradshaw dice que las canas son tendencia. Especiales para El País

Demostró en ‘Just like that’, la secuela de ‘Sex and the city’, que las canas están de moda.

Algunos la criticaron por lucir cabellera blanca, pero en una entrevista de promoción de la serie dejó claro que el paso de los años no tiene por qué avergonzar a nadie, ni siquiera a los más famosos. “Casi sentimos como si la gente no quisiera que estuviésemos en el lugar que estamos. Como si disfrutasen que nos duela nuestra apariencia, tanto si decidimos envejecer de manera natural”.

Salma Hayek

La actriz se ha convertido en un referente de empoderamiento femenino en Hollywood. Especiales para El País



Dice que no cree en el bótox, y que prefiere lucir su piel al natural o recogerse el cabello. “Siguen diciéndoles a las jóvenes: 'Hazlo para que nunca te salgan arrugas'. No, tu cara se va a caer. Tendrás que seguir recibiendo más y más cada vez. Así que, si vas a hacerlo, te recomiendo que lo hagas lo más tarde posible”, aconseja la actriz de 54 años, quien ha admitido que su cuerpo ha sufrido varios efectos a causa de la menopausia, como el aumento de sus senos.

Claudia Palacios

La presentadora luce orgullosa sus canas. Especiales para El País

La belleza natural de la periodista siempre ha llamado la atención. Todas las noches, durante la emisión del Noticiero CM&, la presentadora vallecaucana luce orgullosa sus canas que contrastan con el negro de su abundante cabellera. A través de su cuenta de Instagram aseguró que hizo un “proceso de auto-observación más consciente” al verse con canas, después de varios años de decidir no esconderlas y dejarse fotografiar con ellas.

Viena Ruiz

Viena Ruiz se aplica bótox desde muy joven. Especiales para El País

Contó en el programa La Red que se aplica bótox en “pequeñas cantidades en el rostro desde los 28 años”, con el objetivo de prevenir, en lugar de corregir. “Desde los 28 es una vez cada año, pero después de los 35 ya es cada seis meses, porque ahí ya se le empiezan a ver las arrugas a uno. Hoy en día, a los 54, cada cinco o seis meses”, comentó la presentadora quien aconseja recurrir siempre a un profesional en el área.

Sofía Vergara

La actriz ni juzga ni se niega a utilizar retoques estéticos. Especiales para El País



“Si te sientes feliz y confiada ¿por qué no?”, señaló la actriz cuando le preguntaron en una entrevista para un medio sobre lo que pensaba del bótox y las cirugías estéticas. “Pero también creo que debes hacer tu investigación y saber lo que te espera. Sí podrías verte más fresca, pero no necesariamente más joven. No quiero envejecer ¿pero qué se le puede hacer? Es un proceso natural y trato de vivirlo con la mayor gracia que pueda”, comentó la barranquillera quien ha confesado que se cuida mucho, pero que no se priva de ningún placer en la comida, especialmente si se trata de postres.

Emma Thompson



La actriz hace un llamado a aceptarse a cualquier edad. Especiales para El País

Recientemente, la actriz protagonizó un desnudo integral, y al natural, en su película, 'Buena Suerte, Leo Grande'. Para ella la cirugía estética nunca será una opción. “Hay una especie de psicosis colectiva, envejecer es natural”, asegura. “A las mujeres nos han lavado el cerebro durante toda la vida, para que odiemos nuestros cuerpos. Inténtalo. Ponte delante de un espejo para mirarte y no te muevas. No te muevas para nada. Simplemente acéptalo. Acéptalo y no lo juzgues. Es lo más difícil que he tenido que hacer nunca. Algo que nunca había hecho como actriz”, aconseja la intérprete inglesa.