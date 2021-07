Carmen Villalobos y su regreso a la tv nacional como villana

Natalia Moreno Quintero

Carmen Villalobos regresó a Colombia para interpretar por primera vez en su carrera a una antagonista, como Lucía Sanclemente, rival de Gaviota en la versión moderna de la telenovela ‘Café’.



La actriz barranquillera es un rostro muy conocido en Estados Unidos gracias a su carrera en ascenso en Telemundo, con ‘Sin Senos no Hay Paraíso’ (y las secuelas ‘Sin Senos sí Hay Paraíso’ y ‘El Final del Paraíso’) ‘El Señor de los Cielos’, ‘Niños Ricos Pobres Padres’, ‘Made In Cartagena’ (Bazurto), ‘Ojo por Ojo’, entre otras producciones.



En entrevista con El País, esta nueva “villana” que todas las noches conquista a la audiencia colombiana, y que recientemente enfrentó junto a su esposo, el también actor Sebastián Caicedo, los efectos del covid-19, habla sobre su regreso a la Tv colombiana, su rol actoral y su exitosa carrera internacional.

¿Vio alguna vez la versión original de ‘Café’?

Yo estaba en el colegio cuando dieron la telenovela ‘Café’, la primera versión. No me la vi, pero mi mamá sí se la veía.



¿Es decir que llegó a esta nueva versión sin ninguna expectativa?

​

Sí. Obviamente siempre he escuchado de ‘Café’, de la gran historia que fue, de lo emblemática que fue para nuestro país: de las novelas más importantes de Colombia. Pero yo no tenía ningún referente de la historia o de mi personaje.



En 20 años de carrera este es su primer antagónico. ¿Cómo asumió el reto de esta villana que tiene muchos matices?

​

La gente en redes sociales muestra mucha solidaridad con este personaje. La semana pasada me dijeron: “yo quería que Lucía estuviera con Sebastián y llegó Gaviota a Nueva York”, otra persona me dijo: “¿Es normal que uno quiera a la villana?”. Realmente hemos humanizado mucho este personaje, es algo bonito del libreto y es que no son los típicos personajes antagónicos que desde el principio son malos porque sí. Aquí vemos a una mujer como cualquier otra, de carne y hueso, que tiene muchos vacíos, es víctima de un papá manipulador, que siempre la ha utilizado. Pensó que tenía su vida resuelta, porque es una mujer actual, independiente, que a lo mejor no necesita casarse para ser feliz, incluso le termina a Sebastián, pero por su padre ella decide pelear a Sebastián hasta el punto de arrastrarse, perder su dignidad y mendigar amor. Y uno dice, no hay nada más triste que mendigar amor, pero a Lucía le pasa.



¿Qué referentes cercanos tuvo para construir el personaje de Lucía?

​

Tanto como referentes no. Tuvimos las respectivas reuniones con nuestra libretista, los ensayos con nuestros directores que sirvieron muchísimo. Tuve una coach antes de empezar, para encontrarle esa personalidad a Lucía y fue muy acertado antes de empezar los ensayos. Pero sí te voy a confesar algo, siempre que pienso en Lucía me acuerdo de una mujer, una amiga colombiana, bellísima, muy exitosa, pero insegura como ella sola y yo no lo he podido entender...



¿Qué ha significado en su trayectoria volver a Colombia y regresar en un papel como este?

​

Ha significado muchas cosas, pues es el primer antagónico de mi carrera, es volver al ‘prime’ de mi país, últimamente la mayoría de producciones que había hecho había sido para Estados Unidos con Telemundo. Entonces volver a hacer una historia tan colombiana como esta, en mi país, con un elenco completamente colombiano, el único extranjero es Willy (William Levy), y compartir con gente tan talentosa, que uno admira muchísimo, ha sido muy importante para mi carrera. También veníamos de una pandemia y poder tener un poquito más de tiempo para mí con un personaje antagónico, poder compartir más tiempo con mi mamá y mi esposo también fue algo muy bonito. Yo estoy recién casada y me sentí feliz de estar en un proyecto donde pude tener más vida para mí.



Esta versión llega 30 años después de la original, ¿cómo le pareció el enfoque moderno que se le dio a la historia y a la producción?

​

Ay, ha sido maravilloso. Haber hecho una novela igualita a la de hace 30 años hubiera sido una novela de época, no hubiese sido para nada creíble con toda la tecnología que hoy tenemos y que antes no existía. He escuchado de la gente que sí se vio la primera versión, que esta es totalmente diferente. Hay muchos personajes que son del guion original, pero también han cambiado muchísimo las personalidades, las historias, han integrado nuevos personajes.



¿Cómo ha sido la química con el actor cubano William Levy?

​

Le hemos metido más candela de la que estaba en el libreto, la verdad, (Risas). En el libreto estaban muy tocaditas las escenas, pero de la mano del director y con Willy quisimos meterle más candela a la cosa y aprovechar esa química y muy buena conexión que tenemos. Antes de cada escena, miramos los diálogos, hacemos propuestas, realmente siempre estamos muy proactivos para lograr lo mejor.



¿Cómo superaron el covid-19 usted y su esposo?

​

Es un proceso muy fuerte de aislamiento, no poder tener contacto con ese ser querido, y estar pendiente de su evolución. El día a día de la persona contagiada no es fácil. Cada día era un desafío con Sebas. Afortunadamente a él le dio duro los cinco primeros días, pero su parte respiratoria no se vio comprometida.