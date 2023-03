Cara Delevingne le dio el toque rojo a la alfombra champaña de los premios Óscar

La británica Cara Delevingne no quiso perderse la cita con el cine. Y como es toda una experta en posar y desfilar, causó sensación al ponerle color a la alfombra, esta vez, champaña de los premios.



En esta ocasión, optó por una creación de Elie Saab en rojo oscuro, de escote asimétrico con lazo XL, cuerpo fruncido y falda con abertura. Completa el look con unas sandalias de plataforma a tono y joyas de oro blanco y diamantes.

El rojo infaltable en los Óscar. Foto Afp

No es novedad que la modelo llame la atención de todos con su look. La productora, modelo y actriz ya ha acaparado todas las miradas con su acertado estilismo. El año pasado lució en un evento académico un traje de chaqueta con detalles satinados en color camel y un sujetador también en este tejido pero en un llamativo tono morado.



En dicha ocasión llevaba la chaqueta totalmente abierta dejando a la vista la pieza de lencería, lo que aportaba un toque desenfadado y sexy al look final.



Botines de alto tacón en un tono marrón muy similar al look con detalles acordonados y sencillo collar en tono dorado completaban la elección de la modelo británica.