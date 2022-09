Cantan las letras en Cali: agéndese con el Festival Oiga, Mire, Lea, que inicia este martes

Decía el nobel colombiano Gabriel García Márquez que “un relato literario es un instrumento hipnótico, como lo es la música”, y en la octava versión del Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea —que vuelve a la presencialidad del 6 al 10 de septiembre, en Cali— se hará honor al eslogan ‘Las letras cantan’, con invitados muy especiales que dan testimonio de ello.



Leila Cobo, actual vicepresidenta de contenido latino de Billboard, pianista clásica, novelista y escritora, visitará su ciudad natal, para hablar con la periodista Paola Gómez, el 10 de septiembre, en el auditorio Jorge Isaacs, de la Biblioteca Departamental, sobre la clave del éxito de la música latina en Estados Unidos. Cobo es la autora del libro La Fórmula Despacito: Los Hits de la Música Latina, Contados por sus Artistas, que fue incluido en la lista de lectura del verano del New York Times y está disponible en Penguin Random House en español e inglés y en audio libro.



Además estarán grandes figuras de la música del bello puerto del mar: Willy García y Yuri Buenaventura, y el maestro José Aguirre, actual director musical del Grupo Niche, disertando sobre las letras y la música.



Le puede interesar: Las cuentas pendientes de Rosario Caicedo en su libro de memorias 'Milpedazos'



El punto de encuentro principal será la Biblioteca Departamental

( Calle 5 24A-91), pero también habrá encuentros literarios descentralizados en Cartago, Tuluá, Buga, Jamundí y Buenaventura.



Mañana, en la apertura, el plato literario fuerte del día será a las 7:00 p.m., en la plazoleta principal de dicha Biblioteca, con la presentación del libro ‘Delirio Americano: historia cultural y política de América Latina’, la más reciente obra del escritor colombiano Carlos Granés.



El conversatorio será conducido por el escritor oriundo de Popayán Juan Esteban Constaín, autor de Mártires, El Naufragio del Imperio, ¡Calcio! y El Hombre que no fue Jueves.



Otros invitados para oír, mirar y leer, son: Sorayda Peguero, dominicana, quien reside en Sabadell, Barcelona, y ha colaborado con Periodismo Humano, Yorokobu y Revista La Casa, y actualmente escribe para el Listín Diario y El Espectador.



De padre colombiano y madre uruguaya, es la belga Helena Urán Bidegain, autora de Mi Vida y El Palacio, relato político y autobiográfico desde la mirada de una niña de 10 años sobre la peor tragedia de violencia política y en términos de institucionalidad en la historia reciente de Colombia. Esta memoria se entrelaza con una extensa investigación que ha servido como insumo en audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-y sustento en la colaboración con organizaciones internacionales como Forensic Architecture, plasmada en la exposición ‘Huellas de Desaparición’.



Para mirar, especialmente, está la obra de la invitada Gabriela Burin, de argentina, con sus libros para chicos y chicas y cuyas ilustraciones fueron seleccionadas para participar en la Exposición de Ilustración de la Feria de Bolonia 2021.



De México llega Cristina Rivera Garza, laureada autora, traductora y crítica, con libros que hay que leer, como: New and Selected Stories, trans. by Sarah Booker et. al., Autobiografía del Algodón, El Invencible Verano de Liliana; y Grieving. Dispatches from a Wounded Country.

España siempre llega con sorpresas como Alberto Olmos, escritor y periodista, autor de A Bordo del Naufragio, finalista del Premio Herralde y publicado por Anagrama y El Estatus, premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España.



Imperdibles también: el escritor Clément Animan Akassi, investigador de Costa de Marfil, especializado en literatura y cultura afro-caribeñas, así como en estudios afro-diaspóricos; Cristian Alarcón, escritor y periodista chileno, quien vive en Argentina, ganador por ‘Cuando me muera quiero que me toquen cumbia’, del Premio Samuel Chavkin a la Integridad Periodística en América Latina, otorgado por North American Congress of Latin American Authors, y del Premio Alfaguara de Novela 2022 por su obra ‘El tercer paraíso’.



La representación colombiana corre por cuenta de Tim Keppel, quien aunque es estadounidense, reside en Cali y es docente de la Universidad del Valle; Pilar Quintana, Andrea Mejía, Daniella Sánchez Russo, Alonso Sánchez Baute con su obra La Mirada de Humilda; el dramaturgo y escritor Miguel Torres, José Zuleta; el caleño Harold Muñoz, y el historiador de arte y escritor Ramón Cote, y Cristian Valencia, cuyas historias nacen en los territorios menos visibles del país.