Cali a bailar con Los Van Van

Sonando la música al lado del río, los siete ríos a los que les canta Los Van Van de Cuba... Suena cadenciosamente la canción ´A Cali´:

(Dale dale Cali)

Cali aquí estamos los van van cantando hoy

para ti.

(Dale dale Cali)

para traerte la música bonita, la que te gusta a ti.

(Dale dale Cali)

gracias por cantar conmigo, mis canciones

tu te las sabes.

(Dale dale Cali)



“Mira cuando nosotros vamos por el mundo viendo nuestros conciertos, hay un grupito que sobresale más que otros. Entonces nosotros decimos ´si son de Colombia, son de Cali´ y así funciona la feria de Cali, es una gran fiesta donde se pone en manifiesto esa misma alegría que derrochan los caleños no solo dentro de Cali, sino en el mundo entero”. Con tremendo entusiasmo responde Samuel Formell, cuando se les nombra lo que significa para ellos llegar a la rumbera 'Capital de la Salsa'.



En Cali, Los Van Van son muy bien acogidos por el 'Songo', un ritmo que dejó el legado del maestro Juan Formell que junto a los maestros José Luis Quintana ‘changuito’ y Cesar ‘Pupy’ desde 1969 contagia con su sabor. Se creó un ambiente musical que unificaba tanto la rumba, como el Rock and Roll, el jazz, ritmos foráneos, pero siempre sobre la base del son cubano.



“Se le dominó 'Songo' porque fue un nombre que el maestro, con su ingenio, lo denominó así. Es una manera conocida, más bien abierta de hacer música popular bailable de manera muy original” enfatiza Roberto Hernández.



¿Cuáles son las canciones infaltables en sus conciertos?

Mira, ahí tenemos 'Anda, Ven y Quiéreme’, ‘La Cabeza Mala', ‘Quien no ha dicho una Mentira’, ‘Si no te quieres Tú’, ‘Lo más Natural’, ‘La Foto en la Prensa’, ‘Aquí el que baila Gana’, ‘La Sandunguera’. Todas esas canciones los de las tenemos siempre preparada para repertorio. ‘Me falta un Año’, son muchos temas que realmente han sido éxitos en Cali y que siempre se piden.



De tantas ocasiones, digamos que se han presentado en la Feria de Cali ¿cuál es ese concierto que más recuerdan y por qué?

Samuel Formell: Todos han tenido una asistencia, como decimos en Cuba “súper Estelar”, muy lindo. Y una cosa que no pasa en ningún país del mundo, que nos cantan nuestras canciones desde que empieza hasta que se acaban, eso es una respuesta que te emociona mucho, hemos tenido muchos conciertos y todos han sido impresionante con una asistencia muy buena.



Ustedes llevan 53 años constituidos como orquesta, son muchísimos años reconocidos en el mundo de la salsa, ¿cuál es como este balance de la historia de ustedes?

Roberto Hernández: La pasión que tenemos nosotros, la constancia. El respeto al bailador haciendo música para que el pueblo o los pueblos bailen. En este caso Colombia es algo especial, toda Colombia, Cali sobre todo. Es el respeto donde tenemos público, a toda la gente y en mi punto de vista como siempre digo: “decir la verdad a la hora de ejecutar”. Tratar de estar siempre presente a la moda y llevarle siempre una nueva forma de bailar salsa.



Ustedes fueron ganaron el Grammy por Mejor Álbum de Salsa en ¿Qué significó para ustedes en ese momento tener recibir este galardón tan importante en los Grammys Latinos?

Miguel Ángel 'El Lele;: Este para nosotros una tremenda alegría, toda vez que ese premio se alcanzó por una banda cubana, que vive en Cuba, sin disquera, sin la promoción que tienen las bandas y los artistas de otros países ¿comprenden? entonces es doble el mérito y es doble también la alegría.



¿Cómo sobrellevaron una ausencia tan grande como la de Juan Formell o cómo la han seguido sobrellevando?

Miguel Ángel “El Lele”: Siempre complicado, pero algunas veces he dicho que Juan se encargó de que cuando él no estuviera - difícil siempre va a ser- pero él se encargó de que, a mi manera de ver las cosas, su ausencia, que fuera menos difícil, porque difícil siempre va a ser - que fuera menos difícil-. ¿De qué manera? bueno, pues estando en vida, ya desde el disco de ‘Chapeando’ algo así recuerdo yo al menos, él le cedió la dirección de la orquesta a Samuel Formell, a su hijo, y el previó la sucesión y ya para nosotros fue bueno, pues menos difícil, como les decía.

Hoy 27 de diciembre en el Teatro Jorge Isaacs desde las 7:00 p.m. ´el que baila gana´ con los Van Van de Cuba.