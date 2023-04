¿Buscando qué hacer en Cali? Vea los planes santos y no tan santos para este fin de semana

Baile al Parque



Todos los sábados, desde las 6:30 p.m., en el Museo La Tertulia, se realiza el programa ‘Baile al parque’, un espacio para aprender y practicar baile social. Entre las clases, las personas que asisten pueden aprender pasos de distintos géneros como Bachata, Zouk o Kizomba. La clase de hoy, 8 de abril, será dictada por Cindy Pacheco y Sebastián Miller. El evento no tiene un costo definido y los participantes podrán dar un aporte voluntario para los instructores. Las personas interesadas deberán acercarse al jardín del museo o por Instagram en: @bailealparque.

Prográmese en Buga

La Basílica del Señor de los Milagros espera recibir este fin de semana a los fieles de la iglesia católica, para conmemorar la muerte y resurrección de Jesucristo. Hoy, Sábado Santo, abrirá sus puertas desde las 6:00 a.m., para las confesiones. También se presentará la ‘Celebración Mariana y bendiciones’ a las 6:00 a.m., 7:30 a.m., 9:00 a.m., 10:30 a.m., 12:00 m., 2:00 p.m., 3:30 p.m., 5:00 p.m., y 6:30 p.m. Finalmente, la ‘Solemne Vigilia Pascual’ será a las 8:00 p.m., y la ‘Procesión de resurrección’ a las 10:00 p.m., presidida por el Obispo de Buga y dirigida hacia la plazoleta.



Sábado Santo en Cali

En honor a la Semana Mayor, las capillas e iglesias de la ciudad siguen con su programación de Sábado Santo con Sermón de los Siete Dolores de la Virgen María, que se realizará desde las 5:30 p.m., tanto en la Catedral Metropolitana de San Pedro Apóstol como en la Capilla La Ermita. Y desde las 7:00 p.m., en la Plaza de Caycedo, se llevará a cabo la Solemne vigilia Pascual y bendición del fuego Nuevo, presidida por Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velázquez, Arzobispo de Cali.

Cine en La Tertulia

La cinemateca del Museo La Tertulia presenta hoy, sábado 8 abril, ‘Jesucristo, superestrella’, en su ‘Ciclo semana pasión por el cine’. La película, que iniciará a las 6:00 p.m., es una historia basada en el musical del mismo nombre, de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, y se centra en el conflicto entre Judas Iscariote y Jesús de Nazaret durante la semana anterior a su crucifixión. Se inicia desde poco antes de la entrada en una Jerusalén anacrónica, ubicada entre ruinas, en medio de un desierto calcinante, habitada por hippies y una clase sacerdotal políticamente acomodada a los invasores romanos.



Agenda Santa

Sábado

Yumbo Parroquia Nuestro Señor del Buen Consuelo.

6:oo p.m., contemplación de los 7 dolores de la Virgen María.

9:oo p.m., Vigilia de Pascua.



Cali Parroquia

El Divino Niño.

6:00 p.m., meditación de los 7 Dolores Santísima Virgen María.



Cali Parroquia de Los Apóstoles.

7:00 a.m., Santo Vía Crucis, desde el Templo parroquial.

6:00 p.m., Inicia novena a Jesús de la Divina Misericordia.

6:30 p.m., Pasión del Señor, liturgia de la palabra, Oración de los files.

8:30 p.m., Las 7 Palabras de Jesús en la Cruz y Descentimiento.



Cali Parroquia San Carlos Borromeo.

4:00 p.m., Los 7 Dolores.

7:00 p.m., Misa de Pascua y Resurrección.