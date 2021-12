Billie Eilish confesó haber sido adicta a la pornografía cuando era niña

La cantante estadounidense Billie Eilish confesó, en su más reciente entrevista, que cuando era niña fue adicta a la pornografía.



La artista de 19 años hizo parte del programa 'The Howard Stern Show' en el que habló de su nominación den el los Golden Globe, su participación en Met Gala e incluso temas de su vida privada.



Entre los temas hablados, Eilish confesó que comenzó a ver pornografía cuando tenía 11 años y que generó un fuerte impacto en su vida.

“Creo que el porno es una vergüenza. Solía ver mucho porno, para ser honesta. Empecé a ver porno cuando tenía como 11 años”, contó Eilish, quien afirmó que al principio le parecía algo "cool".



Sin embargo, la americana expresó que ver este tipo de contenido para adultos le generó pesadillas y hasta afectó su cerebro.



“Creo que realmente destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía”, aseguró.



La cantante afirmó también que las consecuencias de consumir pornografía la afectaron en sus primeras relaciones sexuales.



“Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no dije que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía”, confesó.



Finalmente, la cantante más joven en ganar cuatro Grammys en una sola edición, aseguró que hoy en día entiende que la pornografía no es buena y que lo que muestran en ese tipo de películas no es como la realidad lo indica.



"Estoy tan enojada porque la pornografía es tan amada, y estoy tan enojada conmigo misma por pensar que estaba bien. La forma en que se ven las vaginas en la pornografía es jodidamente loca. Ninguna vagina se ve así. Los cuerpos de las mujeres no se ven así", dijo.