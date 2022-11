Bad Bunny en Colombia: cientos de fanáticos se alistan para la llegada del 'Conejo malo' 

Todo está preparado, con boletería agotada desde hace meses atrás, para los conciertos que realizará el artista Bad Bunny en Bogotá y Medellín esta semana.



Como ha sucedido a lo largo de su gira mundial, ha vendido más de 500 mil entradas, y muchos de sus fanáticos viajan a las ciudades en las que se presenta para cumplir el sueño de ver al famoso conejo malo de la música.



De ahí, que la búsqueda de hospedaje aumente, por lo que las búsquedas Airbnb vienen aumentando en las últimas semanas, para quienes llegarán a Medellín o Bogotá y poder disfrutar de un concierto que hace parte de la gira que ha sido calificada como la segunda gira más lucrativa del mundo, reportando a septiembre de 2022 un recaudo de alrededor de 123.7 millones de dólares.



El 2022, especialmente, ha sido un año marcado por la alta oferta y demanda de música en vivo en Colombia, y además de favorecer la recuperación de esta industria, es un hecho que impacta positivamente la economía local en general.



De acuerdo con cifras del DANE, la economía colombiana creció un 18,5% en el primer trimestre de 2022, respecto al mismo periodo de 2021. Este crecimiento ha sido, en parte, gracias a las actividades artísticas y de entretenimiento en vivo, pues esta es la tercera industria que más ha impulsado la economía y ha logrado un crecimiento de 35,7%.



Lea aquí: Video: ¿Buena o mala señal? Mujer se desmaya luego de que le propusieran matrimonio en París



Además de influir en gran parte para la reactivación económica del país, los conciertos, eventos y festivales juegan un papel fundamental para atraer visitantes locales e internacionales, quienes suelen destacar el folclor, la energía y calidez de los destinos latinoamericanos. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se estima que los visitantes no residentes de Colombia aumentaron en un 175,8% entre enero y agosto de 2022 respecto a estos mismos meses del 2021 .



Teniendo en cuenta este escenario, Airbnb resalta la oportunidad económica que miles de locales pueden encontrar, gracias a la posibilidad de ofrecer sus espacios durante temporadas como las tres fechas de conciertos del artista puertorriqueño, que tendrán lugar el tercer fin de semana de noviembre. Cabe resaltar que, cada Anfitrión bogotano que compartió sus espacios a través de Airbnb durante el primer semestre de 2022 obtuvo una ganancia promedio de 1.274 de dólares.



Benito Martínez, (Bad Bunny), se ha posicionado como uno de los cantantes del género urbano más influyentes del mundo. Incluso, en agosto de este año se robó el protagonismo de los titulares de los medios de comunicación al ser elegido como el mejor artista del año, según los premios VMA (Video Music Awards) de MTV.



A su vez, la más reciente gira del artista ha sido calificada como la segunda gira más lucrativa del mundo. Según cifras reportadas por Billboard, a septiembre de 2022 había recaudado alrededor de 123.7 millones de dólares y vendido más de 500.000 entradas.



Haciendo historia y rompiendo esquemas, el intérprete de 'Me porto bonito', 'Ojitos lindos' y 'Safaera' llegará el próximo 18 y 19 de noviembre a Medellín y el 20 de noviembre a Bogotá. Tanto la ciudad de la eterna primavera como la Capital colombiana están a la expectativa del show que dará mucho de qué hablar y, también, del gran impulso que dará este importante evento al turismo local.



De hecho, la Alcaldía de Medellín prevé ocho millones de dólares de gasto por parte de los visitantes, motivado por la actividad turística y la llegada de 9.000 visitantes nacionales e internacionales en estas fechas, lo que generará una ocupación por encima del 90%.



“Sin duda, los conciertos, festivales y eventos en vivo son un factor clave para dinamizar la economía del país y son también una oportunidad, no solo para los visitantes que pueden disfrutar de todo el potencial turístico que tienen ciudades como Bogotá y Medellín, sino para todos los locales que tienen la posibilidad de ofrecer un espacio y compartirlo con los viajeros. Las plataformas como Airbnb son una opción para los Anfitriones de obtener un ingreso extra durante los días de conciertos y para los visitantes de enriquecer y complementar su experiencia”, destacó Roberto Rizo-Patrón, gerente de Operaciones en Airbnb para Sudamérica de habla hispana.