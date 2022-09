Avatar, de regreso a las salas de cine: secretos de taquilla de una obra que deja huella

Avatar, la película más taquillera de todos los tiempos, con

US$ 2.845 millones recaudados en taquilla, que cambiaron para siempre la forma de hacer cine, está de regreso a las carteleras esta semana, como abrebocas de su secuela, ‘El camino del agua’, que se estrenará, por fin, el 15 de diciembre.



Escrita y dirigida por el ganador del Oscar: James Cameron, el mismo de ‘Terminator’ y Titanic, Avatar cuenta con Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Michelle Rodriguez y Sigourney Weaver, como titulares de reparto. Tras su estreno en 2009 recibió nueve nominaciones a los Premios de la Academia, incluidos Mejor Película y Mejor Director, pero finalmente solo se llevó las estatuillas de Mejor Fotografía, Diseño de Producción y Efectos Visuales. Esa noche los premios gordos fueron a parar a las manos de Kathryn Bigelow, directora de Zona de Miedo, y exesposa de Cameron.



Su regreso a los cines, además de servir como estrategia para mantenerse en el número uno en los recaudos de taquilla a pesar del tiempo. Aunque se ha visto amenazada en varias ocasiones por la franquicia de Marvel -Los Vengadores: Endgame (2019), le pisa los talones con un recaudo histórico de 2.797 millones-, su reestreno también responde al deseo de director de mantenerla vigente para que las nuevas generaciones la disfruten, y siga al día con las nuevas tecnologías que llegan a las grandes pantallas.



“¡Muchos jóvenes fanáticos no han llegado a verla en el cine! Tanto si les gusta la película o si les resulta indiferente o solo la han escuchado, quien no la haya visto en cine, no la ha visto realmente. Y eso es cierto incluso para las personas que la vieron en su día. Al verla tantas veces en televisión, el recuerdo se desvanece”, comentó James Cameron en una rueda de prensa promocional.



Pese a su optimismo, el director tenía sus dudas sobre retomar el proyecto. “Estaba un poco nervioso, porque temía que la película no lo soportara, porque hay muchas cintas con grandes efectos hoy en día“", dijo Cameron durante la promoción del filme”, explicó. “Pero ahora no estoy nervioso. Me sorprendió un poco lo bien que se ve”, señaló aliviado.



Avatar está ambientada en el año 2154 y los acontecimientos que narra se desarrollan en Pandora, una luna similar a Júpiter. Especial para El País

Muchas de las mejoras realizadas para la remasterización se facilitaron gracias a la calidad de los efectos visuales de Avatar cuando se estrenó, hace más de diez años, para contar la historia de Jake Sully, un ex marine confinado a una silla de ruedas, que viaja años luz, a un puesto humano en Pandora, donde un consorcio corporativo está extrayendo un raro mineral que será clave en la solución de la crisis energética de la Tierra, y del que termina enamorándose hasta el punto de arriesgar su vida para salvarlo.



Gracias a los proyectores modernos que admiten un alto rango dinámico, la actualización de la cinta pudo resolver una queja habitual sobre las películas en 3D: “Es más brillante en la pantalla, lo que siempre es un problema con el 3D porque te pones unas gafas que filtran la mitad de la luz. Así que el brillo en la pantalla es absolutamente crítico para el disfrute de la cinta”, explicó Cameron.



Además de verse mejor, Avatar, se escucha mejor: “El sonido Atmos 9.1 no estaba disponible en el momento de producción, así que remezclamos la película, la remasterizamos con un mejor formato de sonido”, detalló el director, quien también produjo la el filme que soñó por más de 15 años, en una época en la que la tecnología con la que se realizó no se había inventado.



Esta no es la única película de Cameron que va a ser remasterizada, ya que Titanic, tercera en el ranking de las películas más taquilleras al acumular US$ 2.201 millones en taquilla, recibirá el mismo tratamiento con motivo de su 25 aniversario el año que viene. Mientras que Avatar siempre estuvo pensada para ser vista en 3D, Titanic tuvo que someterse a una renovación completa. “La mayoría de las conversiones se hacen de forma barata y creo que nos gastamos US$ 18 millones en la conversión a 3D de Titanic, así que fue un 3D artesanal”, dijo el cineasta. “El objetivo era que no se distinguiera de la fotografía original en 3D, y yo, que he hecho tanta fotografía en 3D se qué pedir".



Las dos últimas secuelas que hizo Cameron fueron Terminator 2: El Día del Juicio y Aliens, dos clásicos innegables que pusieron el listón muy alto para sus respectivas franquicias.



Pero a la historia de Avatar, le queda mucho por contar. La tercera película de la saga tiene el 20 de diciembre de 2024 como fecha de estreno; Avatar 4 se espera para el 18 de diciembre de 2026; y Avatar 5 el 22 de diciembre de 2028. Cameron no está seguro de que participará en todas, pues asegura que quiere centrarse en otros proyectos.

Se estima que 'Avatar 2: El sentido del agua', será más larga que la primera película. Especial para El País

La vida después de pandora

Ambientada quince años después de los acontecimientos de la primera película, Avatar II cuenta la historia de la familia Sully, los problemas que les persiguen, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, y las batallas que libran para seguir vivos. “Trata sobre la dinámica familiar, pero no una tipo Hallmark o Disney. Es una familia muy disfuncional, pero al final hay un núcleo del que todos sacan su fuerza. Creo que eso es lo que es fundamentalmente diferente de la primera", señala James Cameron.