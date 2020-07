Así luce Colombia en los ojos de un ilustrador australiano: vea su diccionario visual

Natalia Moreno Quintero

Sus ilustraciones sobre Colombia han sido compartidas miles de veces, pero no se considera un “colombianista” pues hasta ahora está aprendiendo a hablar español y pidió responder esta entrevista en inglés. Lo que sí domina a la perfección sobre este país donde pasa la cuarentena, es el amor por la arepa, el pandebono, el Supercoco, el Chocoramo, el salpicón, el cholado, Gabo, Vives, Juan Valdez, y así hasta la Z de zapote.



“Cuando me enamoro de algo (o alguien) siento fascinación por cada pequeño detalle. Esto me pasó con Colombia. En Australia, mientras crecía la única figura pop colombiana de la que tenía noticia era Shakira, a comienzos del año 2000”, explica Eddie, quien vino al país por recomendación de su amigo el director de cine Andrés Barrientos, a quien conoció en un festival de animación en Zagreb, Croacia.



“En 2017 finalmente hice mi primera visita y la gente y la cultura de Colombia de inmediato entraron a mi corazón y mi alma”. Pero fue a comienzos de este año, en febrero, cuando regresó al país para conocer Cartagena, que la pandemia lo dejó atrapado en su paraíso personal, y durante el confinamiento ocupó las horas en ilustrar su mapa visual de Colombia. “Uno que me enseñara lo grande y diversa que es, pero que también hiciera sentir a los colombianos orgullosos y complacidos de ver su cultura expuesta, de una forma encantadora y tentadora, a través de las redes sociales”, añade.

En su cuenta de Instagram ‘eddiewhitejr’ el abecedario está al alcance de todos los que desean verlo y compartirlo. “Creo que lugares como Instagram donde fotos, videos, dibujos y música pueden ser compartidos, son una gran forma de vencer los estigmas contra un país tan asombroso, como este”, dice, y no le molestaría si algún día se convierte en un libro que la gente pueda regalarle como recuerdo a otras personas, incluso las que jamás han visitado el país. “Si un editor está leyendo esto y está interesado, que se ponga en contacto conmigo. Me gustaría ver llegar este libro a todos los países de América Latina, a Europa y más allá”.

Admite que es cierta la mala imagen que tiene el país en el exterior, y se manifiesta en la preocupación que muchos de sus conocidos sienten cuando saben que pasa la pandemia en Colombia. “Pero qué haces allí, ¿no es muy peligroso?”, le dicen, y en vista de la gran frustración que siente al intentar explicar lo maravillosa que es Colombia ante personas que no están dispuestas a liberarse de juicios y preconceptos, pensó que quizá el arte sería un mejor vehículo para sus argumentos.



“Obviamente las noticias del pasado, como la serie Narcos, hacen que mucha gente tenga una idea errada de Colombia. Como una jungla lejana llena de droga. Y ese es un estereotipo con el que muchos colombianos con los que hablo se sienten frustrados y tristes. Creo que el poder del arte y de la cultura pop puede realmente ayudar a cambiar estos estigmas. El baile, y música como la salsa, definitivamente pueden hacer que se expanda por el mundo el encanto de Colombia. Espero que mi arte contribuya, así sea en poca medida, a celebrar a Colombia y a invitar a las personas que no le han contemplado como destino turístico aún”, dice.

Sobre lo que más ama del país, asegura que no podría reducirse jamás a una sola cosa. “La gente, con su pasión, su gran sentido del humor y la diversión, con su sensualidad y su forma de hacer tratos de venta extraños, lo cual me encanta, es probablemente lo que ha seducido mi alma”.



Aunque añade que el hecho de que muchos de los secretos de Colombia estén, de alguna manera, todavía en secreto para muchos extranjeros, juega a favor. “Está subexpuesto y lleno de hermosos secretos pequeños y gemas escondidas. En algunos países tú sientes que los conoces ya incluso desde antes de llegar, pero Colombia es todavía un misterio para muchas personas, especialmente de fuera de América Latina, y venir y ver tantos aspectos poco familiares pero cálidos realmente me inspira mucho”.

Lo primero que viene a su mente cuando piensa en Colombia, es color. “Diría que el color es la cualidad presentémosles en su diversidad de personas, de vida animal, de naturaleza, gastronomía danzas y músicas”.



Concluye que después de esta pandemia, cuando la gente esté agobiada por un periodo tan triste y sofocante, lo que el mundo necesitará será grandes dosis de deditos de queso, acordeones vallenatos, esmeraldas, Frunas, lulos y enyucados: “Creo que el alma humana, después de tiempos de estrés y de trauma, lo que necesita es música, arte, color y calidez por parte de otros seres humanos. Esto es lo que Colombia tiene como antídoto para un mundo golpeado por el virus”.