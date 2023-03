Así es Jamie Lee Curtis, princesa rebelde de Hollywood que acaba de ganar el Óscar

Si Hollywood fuese una monarquía, Jamie Lee Curtis sería una princesa. La reciente ganadora del premio Óscar como mejor actriz de reparto es la hija de dos actores legendarios y se ha consolidado como una actriz imprescindible, con una larga carrera frente a las pantallas, donde se ha mostrado igual de cómoda en el cine de terror como en el de comedia o haciendo striptease.



Nació en Santa Mónica hace 64 años y el pasado domingo 12 de marzo su trabajo en ‘Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo’ le valió el reconocimiento de la Academia con su primer galardón, en su debut como nominada por interpretar a la despreciable auditora fiscal Deirdre Beaubeirdre en la alocada comedia. Con la estatuilla logró lo que sus padres Janet Leigh, recordada por ‘Psicosis’ y Tony Curtis, por ‘Fuga en cadenas’, nunca lograron.



“Sé que parece que estoy sola (en el escenario), pero no lo estoy, estoy representando a cientos de personas”, dijo al recibir su primer Óscar.

En la película que se llevó 7 premios en la 75 edición de los reconocimientos del séptimo arte, Curtis es la única actriz destacada que no tiene origen asiático.



Al coronarse con el Óscar, superó a la ganadora del Globo de Oro Angela Bassett, la otra favorita por ‘Pantera negra: Wakanda por siempre’, a Kerry Condon por ‘Los Espíritus de la Isla’, a Hong Chau de ‘La ballena’ y a su propia coprotagonista, Stephanie Hsu.



Durante el filme, mientras Deirdre relata todos los errores que Evelyn ha cometido con sus impuestos, los personajes se ven envueltos en una batalla épica en múltiples universos para salvar a la humanidad de un poderoso villano.



Jamie Lee en su papel de Deidre, en Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Foto: AFP

Curtis, apodada ‘The Body’ (El cuerpo) por su físico esbelto con el que reclamó su corona de princesa de Hollywood hace 40 años, se deshace de dicha imagen en esta película al dar vida a una mujer pasada de peso, que luce el cabello rubio desaliñado, un saco de cuello alto color mostaza y un chaleco amarillo limón.



“Estuve hundiendo mi estómago desde que tenía 11 años, cuando uno empieza a ser consciente de los chicos y el cuerpo y se pone jeans súper ajustados”, escribió en su Instagram en 2022, plataforma en la que es seguida por más de cinco millones de personas, aunque ella solo sigue a 983.



“Decidí muy específicamente renunciar a eso y liberar cada músculo que tenía y que solía apretar para ocultar la realidad. Ese era mi objetivo. Nunca me había sentido más libre creativa y físicamente”, agregó.



En la película, su agente de la dirección impositiva tiene una pelea épica con el personaje de Yeoh, en la que le salen dedos de perrito caliente y termina en un universo como su amante. Es una interpretación poco convencional y sin restricciones de alguien que actúa desde su adolescencia.



“Amé a Deirdre porque sé lo sola y lo olvidada que está. Entendí lo que pasa dentro de ella”, dijo Curtis a The Washington Post durante la promoción del filme.



'Perfect' (1985) es un drama romántico dirigido por James Bridges y protagonizada por John Travolta y Jamie Lee Curtis. AFP

Curtis está casada desde 1984 con Christopher Guest, actor, director y guionista y Barón de Haden-Guest.

Cuando celebraron 35 años de casados, Jamie le compuso una canción cuyo coro dice: “Me siento segura cuando llego a casa y veo que estás tú”.

Curtis está casada desde 1984 con Christopher Guest, actor, director y guionista nominado al Óscar por ‘This Is Spinal Tap’.



Su historia de amor, según ha dicho ella, fue manifestada después de verlo en una foto mientras hojeaba un ejemplar de Rolling Stone. Aunque nunca lo había conocido, dijo en voz alta: “Voy a casarme con ese hombre”. Y cinco meses después de su primera cita, lo hizo.



Por él, quien es miembro de la nobleza británica con el título de Barón de Haden-Guest desde 1996, ella es baronesa de Haden-Guest. Cuando celebraron 35 años de casados, Jamie le compuso una canción cuyo coro dice: “Me siento segura cuando llego a casa y veo que estás tú”.



El Óscar llegó solo para confirmar lo que hace tiempo la actriz, productora y filántropa y viene diciendo: que está más vigente que nunca: “Me despierto todos los días a las 4:00 de la mañana con tantas cosas en la cabeza”, explica. “Estoy tan increíblemente emocionada y creativa en estos momentos. Y no quiero desaprovechar nada de eso”.



A diferencia de muchas actrices que ven cómo sus 15 minutos de fama se apagan rápidamente, Jamie está viviendo su regreso que empezó después de cumplir 50 años, tras superar su adicción a las drogas y criar a sus dos hijas, para actuar y vivir como quien ya no tiene nada que temer.



Una voz en su cabeza le pregunta: “Si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? Nadie se va vivo de la vida”, dice cada vez que tiene la oportunidad, en entrevistas o presentaciones.



En una entrevista hace dos años confesó que en diciembre de 1998 se tomó un puñado de pastillas de Vicodin con una copa de vino. Ese hábito se había iniciado diez años atrás, cuando le recetaron el analgésico tras una cirugía cosmética. Estaba parada ante la ventana, esperando “esa linda sensación que producen los opioides”.



La actriz recordó que una amiga se le acercó por la espalda y le dijo en un fuerte susurro: “Tú no eres Jamie”.



Ese comentario plantó una semilla. Un mes después, Curtis encontró un ejemplar de la revista Esquire con un artículo en el que Tom Chiarella hablaba de su adicción a Vicodin. Y así se dio cuenta de quién era Jamie de verdad. “En el texto decía que no sabía dónde estaba su certificado de matrimonio ni el acta de nacimiento de su hija, pero que sí sabía dónde en su casa estaba cada pastilla de Vicodin. Había dos en la punta de su bota izquierda, otra debajo de la visera de su gorra de béisbol y reconocí todo el secretismo y la obsesión, y que esa persona era yo”.



Jamie Lee posa con sus hijas: Ruby, de 26 años y editora de juegos digitales y Annie, de 34, quien es instructora de baile.

.En febrero de 1999, la actriz inició su recuperación, y desde entonces ha estado sobria.



Curtis y Guest establecieron hace muchos años la Syzygy Foundation, que promueve la salud infantil y las causas ambientales. Y mientras se encontraba en casa durante la pandemia, lanzó myhandinyours.com, una tienda digital que vende artículos de confort elaborados por artistas, en beneficio de Children's Hospital de Los Angeles.



También se ha convertido en una férrea defensora de los derechos de las personas transgénero. Sabe de qué habla, ya que ha visto “con orgullo y asombro cómo nuestro hijo se convirtió en nuestra hija Ruby”. Ella y su pareja se casaron el año pasado. Jamie celebró el matrimonio de su hija quien es editora de juegos digitales.



Participa frecuentemente en programas de educación virtual para adultos, como literaryaffairs.net, creado por la empresaria Julie Robinson. En noviembre del 2019, la autora Lisa Birnbach, su amiga íntima, descubrió una carta que su hija Boco Haft, quien es ahijada de Curtis, le había escrito a esta desde un campamento de verano, pero que nunca envió por correo. Cuando Curtis por fin leyó la carta, se le ocurrió la idea de una serie de televisión y contrató a Haft, ahora escritora de comedias, para crear un guion de ocho episodios a partir de la carta.



Nacida bajo el signo de Escorpio, Jamie Lee también tiene una productora, Comet Pictures, que actualmente se encuentra preparando una película y también una serie televisiva basada en las novelas de Patricia Cornwell que tienen como protagonista al personaje Kay Scarpetta. El elenco, en el que ella participará como Dorothy, también incluye a Nicole Kidman.



Casi podría decirse que no hay campo en el que Curtis no ha incursionado, pero en ese caso deberíamos destacar que la intérprete también es reconocida por su activismo político, sobre todo durante el gobierno del expresidente de EE.UU., Donald Trump, de quien es una feroz crítica.



La familia conformada por los actores Janet Leigh y Tony Curtis, junto a sus hijas Jamie y Kelly. La pareja se separó poco tiempo después de la foto.

Curtis nació cerca de Los Ángeles en noviembre de 1958, pero sus padres se divorciaron cuando ella tenía 3 años, fue criada por su madre Janet Leigh y su cuarto esposo, el corredor de bolsa Robert Brandt. Dice ella que su padre biológico, Tony Curtis, tuvo poca presencia en su vida mientras crecía, y la relación entre ellos fue tumultuosa.



También cuenta que aprendió mucho de sus difuntos padres, sobre cómo envejecer, guardar secretos y la longevidad de su carrera. “Quería ser consciente, como hija de estrellas”.



La belleza de Hitchcock y la estrella de ‘Some Like It Hot’ se encontraban en la cima de sus carreras cuando llegaron sus hijas Kelly, de 67 años, y Jamie Lee, de 64. Sin embargo, Jamie vio cómo sus padres, que se divorciaron en 1962, pasaban la última parte de sus vidas luchando por encontrar trabajo.



“Los vi hacerse estiramientos faciales y de cuello. Vi cómo disminuía su trabajo y cómo no disminuía su fama”, confesó la actriz en una de las entrevistas de promoción de su última cinta.



“Es muy duro ser famoso, pero no hacer lo que te hizo famoso. Y que durante el resto de tu vida seas famoso por algo que hiciste hace mucho tiempo, y persigas esa atención”, agregó, aunque después del éxito de su último trabajo, con estatuilla incluida, y la larga lista de proyectos por estrenarse, ese, a su edad, no es su caso.



Incluso después de alcanzar la fama a los 19 años después de estrenar Halloween (1978), prometió hacer las cosas de otra manera: “En Hollywood todo gira en torno a tu aspecto. No quiero ser la persona que suspira por trabajar y no lo consigue. Es humillante”, ha dicho la actriz quien en 1993 incursionó como autora de libros infantiles y hasta la fecha ha publicado 12 trabajos.



“Tengo suerte de conseguir un trabajo en cualquier parte, a mi edad, y aquí hay un trabajo que tiene verdadera profundidad”, dijo sobre su regreso para las secuelas de Halloween.



A diferencia de su padre, Tony, que escribió unas sinceras memorias en 2008, Jamie Lee ha dicho que eso no puede esperarse de ella. “Vendería mi casa. No traicionaría a la gente por dinero”, señaló la actriz, quien ha empezado una campaña para que los músicos hagan conciertos de día para poder regresar a su casa y acostarse temprano, en lugar de esperar hasta las once de la noche a que los cantantes se suban al escenario.



Durante la temporada de premios, bromeó por el tema de ser considerada un ‘Nepo Baby’, por ser famosa incluso desde antes de nacer. “Hablo sobre el tema, pero la verdad de las cosas es que yo he estado haciendo este trabajo por mucho tiempo y nunca he trabajado para nadie que fuera mi conocido, nunca. Solo trabajo con extraños y no voy a negar que me ayudara que ellos fueran mis padres, pero tengo 64 años y he sido una actriz desde que tengo 19”.



“Hay actores que pueden ser muy carismáticos o llevar mucho tiempo en la industria, pero no por eso merecen el Óscar. Sin embargo, de las actrices nominadas en la categoría, su elección fue la más justa. Era un papel diferente, pero una buena interpretación no requiere siempre estar gritando o llorando”, explica el publicista y crítico de cine Juan David Zules.

Halloween, 1978, le valió el nombre de la reina de los gritos como Laurie Strode.

Nació una estrella

Después de una vida itinerante en la escuela secundaria, que terminó en un internado de élite, donde estudió solo un semestre, abandonó sus estudios para dedicarse a la actuación.



Su debut cinematográfico fue como la heroína Laurie Strode, una estudiante de un colegio que es el principal objetivo del asesino, en la película de terror de 1978 ‘Halloween’, un gran éxito de taquilla que generaría múltiples secuelas.



Era una producción pequeña, independiente, con John Carpenter como director, por el que Jamie Lee solo recibió US$ 8.000 de pago.



La productora Debra Hill admitió que contrató a Curtis porque su madre había protagonizado ‘Psicosis’ de Hitchcock, en la que murió a manos de Norman Bates en la infame escena de la ducha. Pero la saga le daría a Curtis uno de sus papeles más icónicos del cine, que repitió en ‘Halloween II: Sanguinario’ (1981), ‘Halloween H20: Veinte años después’ (1998), ‘La noche de Halloween’ (2018), ‘Halloween Kills’ (2021) y ‘Halloween: El Final’ (2012).



A pesar de la icónica escena de su madre en el baño, Jamie Lee fue la primera actriz a la que se acuñó con el término ‘scream queen’ (reina del grito) que se refiere a aquellas actrices expertas en el cine de terror más clásico.



Curtis, madre de Ruby y Annie, además de su saga en terror, ha encarnado decenas de papeles en cine y televisión. Su papel de Ofelia, una prostituta en ‘De mendigo a millonario’ con el que compartió pantalla con Dan Aykroyd y Eddie Murphy, la sacó del género en el que se le había encasillado.



El filme fue dirigido por John Landis, quien se jugó su capital como director al traer a Curtis al reparto a pesar de que el estudio se negaba a hacerlo por considerar que ella estaba “muy relacionada” con las películas de terror.



Su actuación no solo fue valorada por los críticos y el público, sino que la hizo merecedora de un premio Bafta (que otorga la Academia Británica del Cine) a la mejor actriz de ese año. En 1988, con ‘Los enredos de Wanda’ volvió a ser nominada al galardón.



Luego llegó ‘Perfect’ junto a John Travolta, en el que Curtis interpreta a una profesora en un gimnasio que le abre su vida a un reportero (Travolta) y le cuenta varios aspectos de su intimidad. Aunque la película no fue bien recibida por la crítica, el público pudo ver, además de su cuerpo escultural, que la actriz podía pasar con facilidad por varios géneros y que su fama no era solo por su origen.



Unos años más tarde llegó una de sus escenas más icónicas, considerados por muchos como un momento de “culto” en Hollywood, cuando como Helen Tasker, una ama de casa que intenta salvar a su marido, interpretado por Arnold Schwarzenegger, hace un sensual striptease, en ‘Mentiras verdaderas’.



En 2003, protagonizó junto a Lindsay Lohan una popular nueva versión de ‘Un viernes de locos’, en la que los cuerpos de madre e hija se intercambian mágicamente. Curtis ha dicho que podría haber una secuela.



Recientemente, apareció en la primera entrega de la saga de películas de misterio ‘Entre navajas y secretos’, junto a Daniel Craig y Ana de Armas.

En una entrevista para la revista Elle a mediados del año pasado, habló sobre las “suposiciones” que hizo cuando conoció a De Armas por primera vez. “Asumí, y lo digo con verdadera vergüenza, porque ella venía de Cuba, que acababa de llegar”, confesó.



Antes de actuar en películas estadounidenses, la actriz de 34 años llevaba más de una década trabajando en producciones cubanas y españolas. “Asumí que era una joven sin experiencia ni sofisticación. Ese primer día, yo le pregunté cosas como, ‘Oh, ¿cuáles son tus sueños?’”, contó la actriz.



Sin embargó, quedó tan impactada con la nominada al Óscar por su interpretación de Marilyn Monroe en ‘Rubia’, que se la presentó a Steven Spielberg con la idea de fuera elegida como María en la película del director, West Side Story, un papel con el que finalmente se quedó Raquel Ziegler.



En 2021, los organizadores del Festival de Cine de Venecia, uno de los más importantes del mundo, decidieron otorgarle el León de Oro por “los logros de toda una vida dedicada al cine”.



“Jamie Lee Curtis pertenece a ese grupo raro de actores de Hollywood que mejor reflejan las cualidades que son el alma de la industria cinematográfica mundial y su legado”, señaló el festival al dar a conocer la noticia.



En cuanto a los próximos proyectos, Curtis protagonizará una adaptación cinematográfica del videojuego ‘Borderland’ con Cate Blanchett, quien estuvo a punto de ganarse su tercer Óscar como actriz, y una serie de televisión basada en la detective Kay Scarpetta de las novelas policiales de Patricia Cornwell.