Así celebró la madre de Michelle Yeoh en Malasia el Óscar a su hija

"¡Malasia puede hacerlo!", gritó la madre de Michelle Yeoh en una videollamada con su hija, minutos después del anuncio de su victoria histórica en los Óscar, en alusión a una expresión popular del país asiático, que hoy está de fiesta tras el triunfo de la actriz.



"Estoy muy feliz. Estoy muy orgullosa de mi hija. Es muy trabajadora", declaró Janet Yeoh a los periodistas, en el medio de una fiesta en la que estaban amigos y familiares de la actriz, quienes se habían reunido para ver la ceremonia.



Michelle Yeoh, nacida en Malasia, se convirtió el domingo en la primera mujer asiática en ganar el Óscar a la mejor interpretación femenina, por su papel en 'Todo en todas partes al mismo tiempo.



"Señoras, no dejen que nadie les diga que ya han pasado su mejor momento", dijo la actriz, que a sus 60 años era la nominada de más edad en su categoría. "Para todos los niños y niñas que se parecen a mí y que me están viendo esta noche, esto es un faro de esperanza y posibilidades".



Michelle tienen una carrera de más de 25 años internacionales en la que destacan grandes éxitos como 'El mañana nunca muere', 'Memorias de una geisha', 'Sunshine' o 'Tigre y dragón'.



Lea aquí: Sin competencia: Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, la gran ganadora de los Óscar



Su madre, rodeada de parientes y amigos, vio la retransmisión en directo de la ceremonia de los Óscar en un cine de Kuala Lumpur. Abrazos, gritos y lágrimas llenaron la sala cuando se hizo el anuncio.



"Fue un momento alucinante", dijo la sobrina de Michelle Yeoh, Vicki. "Me quedé sin palabras, lloré. Todo fue tan rápido. Estamos tan contentos de que haya ganado, que nuestra tía haya ganado", añadió.



"Esta noche hemos roto el techo de cristal", dijo Yeoh entre bastidores tras su victoria. "Esto es para la comunidad asiática, pero para cualquiera que haya sido identificado como minoría. Merecemos que se nos vea. Merecemos igualdad de oportunidades para poder sentarnos a la mesa. Eso es todo lo que pedimos. Dennos esa oportunidad; déjennos demostrar que lo valemos".



"Tengo que dedicar esto a mi madre, a todas las madres del mundo, porque ellas son realmente las superheroínas, y sin ellas, ninguno de nosotros estaría aquí esta noche", finalizó Yeoh.



Lea además: 'Pinocho de Guillermo del Toro' se lleva el Óscar a la mejor película animada

La familia de Michelle Yeoh en Malasia. AFP