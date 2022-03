Anuel AA le arrojó un hielo a DJ de una discoteca por colocar una canción de Karol G

En polémico hecho se vio inmerso el cantante puertorriqueño Anuel AA, quien le arrojó un hielo a un DJ porque puso la canción 'Mamii', el más reciente éxito de Karol G, expareja del artista.



Este hecho se registró mientras Anuel AA disfrutaba de una noche de rumba junto a su actual pareja, la influencer 'Yailin, la más viral'.



El bochornoso suceso quedó captado en un video, en el que se ve al artista enojado y arrojando un objeto, que posteriormente fue identificado como un hielo.

​

Con respecto al enojo de Anuel AA, el DJ de la discoteca aseguró que "no es nada que yo planeé, él llegó de sorpresa, estábamos pasándola bien. Yo toqué toda la música de él, como 15 canciones, puse la de Yailin. Después, la gente me estaba pidiendo ‘Mamii’ y el público es el que manda".



“Yo pensé que el hombre era un poco más profesional. Si yo hubiera estado en esa situación, me perreo la canción con la mujer mía”, agregó el profesional, a modo de crítica.



Hasta el momento, ni Anuel AA ni 'Yailin, la más viral' se han pronunciado sobre el hecho.