Andrés Cepeda presenta en concierto la historia de sus canciones

Erika Mantilla

Un un año tan difícil como el 2020, Andrés Cepeda no ha parado de trabajar. En el primer semestre se dedicó a lanzar nueva música, un disco en solitario, el famoso ‘Compadres’ junto a Fonseca, una grabación de algunas de sus grandes canciones en nuevos formatos y hasta una canción con su banda Poligamia.



El segundo semestre empezaron los conciertos virtuales, su actuación en la Catedral de Sal de Zipaquirá, así como el aumento de sus distintas presentaciones privadas, y ahora, se prepara para volver a las tablas, a través del live streaming.



Se trata de la obra 'Mil canciones que contar', donde Cepeda comparte escenario con su banda y los actores Yury Vargas y John Alex Toro, junto a la invitada Majida Issa, en una función que será transmitida a través de eticket.co este sábado, a las 8:00 p.m. Un espectáculo en que además de interpretar sus grandes éxitos en un tono amable y cercano, cuenta las historias reales que lo inspiraron. Todo bajo una producción de Dago García.

¿Este ha sido un año de mucho trabajo y muchas recompensas?

​

La actitud con la cual hemos asumido el año tan raro que nos tocó, fue buena, porque fue nadar a toda velocidad, trabajar más fuerte y rápido, lo cual valió la pena, pues pese al miedo de publicar, lanzamos los dos álbumes. También hemos estado muy activos en los conciertos virtuales, lo cual ha producido un efecto muy interesante, lo cual me tiene muy agradecido, porque tengo a mi equipo de trabajo demasiado activo desde hace más de cuatro meses, haciendo conciertos desde los estudios, incluso desde las casas y tenemos a los clientes y al público ahí, lo cual me tiene muy agradecido.



¿Ha sido complejo manejar esto de los conciertos, siendo una de las industrias más afectadas por la pandemia?



Al principio de la pandemia había mucho temor, se pararon las máquinas y era pensar en llorar de aquí a noviembre. Pero rápidamente nos sintonizamos con el equipo para trabajar y sacarlo todo, para esperar la recompensa más tarde. Es bonito empezar a ver que ella empieza a llegar. El trabajo nos ha mantenido ocupados y cuerdos.



Hablando de recompensas, ¿cómo recibió el Latin Grammy por ‘Compadres’, álbum junto a Fonseca?

​

Yo me había ganado antes un par de Latin Grammy y los gocé mucho, pero este tiene un sabor especial por varias razones. Cuando uno hace algo con alguien más, no sé cuál es la razón, pero lo siente como más importante, tiene mucho más valor. Además, a diferencia de mis otros álbumes, es un disco donde todas las canciones son composiciones nuestras junto a varias colaboraciones.



¿Un año para aprender todo el nuevo mundo de los espectáculos virtuales?

​

Ha sido el camino más interesante, porque son experiencias de los que a futuro nos alimentará, porque tras esta pandemia, cambiarán nuestras ideas de las posibilidades de shows y puestas en escena.



Al principio veía todo lo que hacían mis colegas desde sus casas, con mucha emoción y entrega, pero con ciertos detalles técnicos, lo cual a mi siempre me ha obsesionado, por lo que empezamos a realizar cosas como ‘Concierto en tu casa’, que lo publicamos recién encerraditos (cuarentena), y fue así que empezamos a entender lo importante que era el lenguaje audiovisual este año. Comenzamos la búsqueda de nuestras propias ideas y nos asesoramos. De ahí, salió la idea de hacer el concierto en La Catedral de Sal y los eventos que desarrollamos para empresas y demás de ‘Cepeda en Tablas’, que es llevar una experiencia de teatro y música, a las cámaras.



¿Cómo ha sido llevar ‘Cepeda en Tablas’ a este nuevo formato?

​

Es un trabajo que realizamos a ocho cámaras, con un gran escenario pero sin público, lo cual hace más difícil hacer una obra con una buena dosis de humor. Logramos hacer esa transformación para poder llevar al Live Streaming la obra de ambas temporadas. El primero será transmitido hoy, y el otro en febrero.



¿Hubo muchos cambios con respecto a la idea original?

​

El mayor reto era la captura de la obra en cámara, porque los textos son los mismos con algunos pequeños cambios de posición por las cámaras. La gestualidad no es la misma porque pasar de un teatro gigante a una cámara de plano cerrado, pero siempre con la idea de mantener el espíritu del teatro, que la gente se sienta dentro de él.



¿Difícil hacer esta obra que tienen tantas dosis de humor, sin público?

​

Pensamos mucho si usar risas pregrabadas como Chespirito, pero al final dejamos las risas de la gente de producción al fondo. Es interesante ver como los silencios generan otros aspectos a la obra, como que es más sofisticada de lo que creíamos.



¿Y cómo fue la interacción con Majida Issa como invitada especial?

​

Teníamos muchas ganas de invitar a una cantante que se sintiera muy cómoda en el escenario con nosotros y yo venía viendo su trabajo muy bueno con un color de voz muy especial, y para las dos canciones que la necesitábamos le quedaba genial. Cantamos juntos ‘Desvanecer’ y ‘Sobran dos’.

Lo que fue y lo que viene

“Los artistas descubrimos este año que podíamos ser más útiles de lo que pensábamos y podíamos ponernos al servicio de cosas importantes. En nuestro caso, realizamos varias cosas con las que hemos continuado, con eventos como los que han organizado para ayudar a las víctimas del invierno en el país. Trabajamos para la Fundación Cardio Infantil con Fonseca y se recogieron cantidades importantes de dinero para los proyectos”.



“Hay un montón de música hecha lista para publicar. Tendremos un par de álbumes, para publicar entre el 2021 y 2022. Empezamos a recibir llamadas de los empresarios, en especial de EEUU. y que están retomando giras para el próximo año“.