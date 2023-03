¿Ana de nadie o Ventino? Así va la puja de los canales nacionales para recuperar el rating perdido

Los canales nacionales viven por estos días un duelo soberano a la conquista del rating perdido, con dos exvirreinas universales como protagonistas de sus recientes estrenos de series estelares. Caracol Televisión tiene como as bajo la manga a Carolina Gómez, protagonista de Ventino y RCN TV se la juega con Paola Turbay, en el rol principal de Ana de Nadie. Con estas producciones no solo buscan liderar los índices de teleaudiencia, sino aumentar la cantidad de colombianos que sintonizan ambos canales.



Y es que, después del aumento del rating nacional durante la pandemia y sus cuarentenas, durante el último año estos números han venido en picada, con una baja en audiencia superior al 40 %, debido también, a la llegada al país de todas las alternativas de plataformas de streaming, que terminan ofreciendo los productos de los canales privados nacionales, con la ventaja de poder disfrutarlos sin segmentos comerciales y a la hora que el usuario elija.



Actualmente, de acuerdo con las mediciones que publica a diario Kantar Ibope Media, durante este año, salvo transmisiones especiales, como los partidos de fútbol de la Selección Colombia en sus distintas categorías, las cifras no llegan a los dos dígitos, cuando en 2022, algunos programas alcanzaron, incluso, los 14 puntos.



“Que tengamos servicios de streaming y Disney+, HBO, Hulu, Netflix, compitiendo entre ellos, con una variedad de series increíbles, e incluso, producciones latinoamericanas, es muy difícil pensar que los canales nacionales están en un buen momento si no renuevan el tipo de contenidos que la gente está viendo”, asegura Mateo Uribe Sáenz, crítico de cine en Muscine.



Este experto que “los canales colombianos se quedaron en unas formas viejísimas de hacer televisión. Antes nos quejábamos mucho porque todas las producciones trataban sobre ‘narcos,’ ahora el boom son las series biográficas, y esa saturación también cansa al televidente. Los canales públicos repuntaron en su momento con series con un estilo diferente en fotografía, guion y casting, como Déjala Morir, la Niña Emilia. Mientras que los privados no han sabido leer a la población, ni hacer muy buena televisión en contenidos, volvimos a las series biográficas, de crímenes, que ni siquiera son buenas, ni tienen un gancho interesante”.







Respecto a los realities, asegura el crítico, que son un gran escampadero de dinero para estos canales, pero que no tengamos competencia en este país hace que tengamos pocas opciones, tan solo dos canales privados están batallando por sacar contenido, no hay tanto tiempo en la franja primetime para poner programas o series que sean buenas, “hemos recurrido a volver a hacer las series que, en su momento, fueron muy famosas o exitosas: Hasta que la Plata nos Separe, Café con Aroma de Mujer, Señora Isabel, los remakes de los remakes, de los remakes. Eso no está permitiendo contar nuevas historias ni mostrar la diversidad que hay en Colombia”.



Esa fórmula no funcionó ni siquiera en Hollywood, donde intentaron poner sitcom viejas y muchas terminaron en su segunda temporada, porque no tuvieron el mismo impacto, por ser una generación diferente de público.



A su juicio, se necesita dar un gran salto al estilo en el que se hace televisión y cine en Colombia. “Estamos grabando en multicámaras, con planos gigantes y actuaciones que nos recuerdan a las telenovelas mexicanas donde se quedaba el personaje mirando a la ventana y haciendo mala cara, por horas y horas, antes de que dijeran ‘corte’. Estamos haciendo otra vez lo mismo”, afirma.



Anota que mientras que “en las plataformas de streaming se exige que todo sea grabado en 4K y el resultado son series de la calidad El Robo del Siglo, en Netflix, o la adaptación de la obra de Gabriel García Márquez, en Amazon Prime. Y aunque los actores son los mismos colombianos que vemos en la pantalla chica, la dirección de arte, de fotografía, de color, de escenarios, todo se aprecia como una serie de Hollywood”.







“Los realities también han entrado en un desgaste en Colombia, porque se recurre a una fórmula que ya se ha explotado mucho”, asegura Mateo Uribe Sáenz, de Muscine.

Además advierte que en Colombia falta invertirle el mismo presupuesto a las producciones de la televisión nacional, para garantizar un sello de calidad, según el crítico. “Los canales privados creen que porque ya tienen una fórmula, les va a funcionar toda la vida, hay que darle un sello nuevo a las series colombianas”, concluye.



La muestra del declive de la audiencia está en que, pese a todos los esfuerzos, con los estrenos de este miércoles, los canales privados no lograron encender nuevas pantallas en el país, al obtener cifras similares a las que venía logrando la serie ‘Leandro Díaz’, que ocupaba los primeros lugares durante los últimos meses.



La batalla TV fue liderada por la nueva versión de la famosa serie de 1993 —protagonizada en aquella época por Judy Henríquez y Luis Mesa— , que ahora es llamada ‘Ana de nadie' y protagonizada por Paola Turbay, que en el Canal RCN logró 7,06 puntos, seguida de la emisión de Noticias Caracol de las siete de la noche que se ubicó en el segundo lugar con 6,79 puntos.



El programa concurso musical de Caracol, ‘La Descarga’, se mantuvo en sus números, y este miércoles marcó 6,45, mientras que su enfrentado directo, ‘Survivor, la isla de los famosos’ se mantuvo con 5,97, en el cuarto lugar. El estreno del Canal Caracol, ‘Ventino’, no corrió con igual suerte, y con 5,12 puntos, fue el quinto programa más visto de la noche.

La historia de ficción protagonizada por el grupo de pop colombiano no la tenía fácil. ‘Los Briceño’ solían marcar un poco más de seis puntos de teleaudiencia, pero desde que llegó a su fin la semana pasada, el canal Caracol decidió aplazar el lanzamiento de ‘Ventino’ una semana, emitir doble capítulo de ‘Los Medallistas’, que no logró cautivar a la teleaudiencia, lo que generó que descendiera el rating de esa franja horaria.



El 2 de marzo, en la segunda noche de emisión de los estrenos nacionales, Ana de Nadie pasó al tercer lugar con 6,65, después de Noticias Caracol (7:00 p.m.) con 7,02 y La Descarga con 6,77. Ventino ocupó el séptimo puesto en el rating de Kantar Ibope Media, con 5,15. En otro informe de consumo del Centro Nacional de Consultoría Ratings para la firma Claro, en el que se observaron 101.839 hogares, Ana de Nadie es #1 con 9,04 de rating. La batalla continúa.