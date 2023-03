¿Amor, salud o dinero? Vea el horóscopo de este sábado 4 de marzo de 2023

Conozca qué le depara en el amor, el dinero y la salud según su signo zodiacal en el horóscopo para este sábado 4 de marzo de 2023.

Piscis

(febrero 20 - marzo 20 )

​

Si duerme más que de costumbre, no se sienta culpable. Dormir hasta más tarde, de vez en cuando, le distraerá y le hará sentirse renovado.

Aries

(marzo 21 - abril 20)



Los disgustos terminarán y su humor vol- verá a ser positivo. Los demás tomarán con cuidado su nueva actitud. Pero al fin del día, la alegría prevalecerá.

Tauro

(abril 21 - mayo 21)



Recibiría una recompensa o remunera- ción por un trabajo realizado. Muéstre- se flexible en sus planes sociales. El pedido de un amigo la sorprenderá.

Géminis

(mayo 22 - junio 21)



No se sentirá tranquila en relación a un asunto de índole amoroso ya que sentimientos ambivalentes inundarán su alma. Favorable para compras.

Cáncer

(junio 22 - julio 23)



Un problema laboral le tomará despre- venido y tendrá que dedicarle largas horas. Noche excelente para tomarse un merecido descanso.

Leo

(julio 24 - agosto 23)



Día de logros aunque mantuviera un perfil bajo. Podría dedicarse a asuntos que hubiera estado posponiendo, tan- to en su casa como en el trabajo.

Virgo

(agosto 24 - septiembre 23)



Esfuércese en ahorrar su dinero, con- trole sus gastos. Mantenga reserva sobre sus avances laborales. Tenden- cia a fantasear por la noche.

Libra

(septiembre 24 - octubre 23)

​

Bueno para investigar asuntos relacio- nados al estudio y a las relaciones pú- blicas. Evite esquemas monetarios poco precisos. Noche romántica y divertida.

Escorpio

(octubre 24 - noviembre 22)

​

Lo que hiciera en forma reservada en su trabajo le resultará favorable. Controle una tendencia a hablar sin sentido. Evite excesos en su vida social.

Sagitario

(noviembre 23 - diciembre 21)



Preste atención a lo que le digan. Aun- que le parezca que los demás se mues- tran exigentes, en realidad están tratan- do de darle consejos. No sea tan sensible.



Capricornio

(diciembre 22 - enero 20)



Buen momento para quienes busquen casa nueva. No sabrá qué esperar de un familiar. Un malentendido con alguien que vive lejos puede ser solucionado.

Acuario

(enero 21 - febrero 19)



Los detalles ya no presentarían obstácu- lo y logrará una mejor comprensión del panorama general. Posible sorpresa en el hogar. La vida social le alegrará.