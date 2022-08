Aliste las crispetas: estos son los estrenos de series y películas de Netflix en septiembre

Aunque no ha sido el mejor de sus años, Netflix sigue dando la batalla en su lucha por seguir cautivando a sus suscriptores, con una importante cantidad de novedades mensuales, entre películas, series, documentales y especiales.

Buena dosis de series

Cerca de 13 series, entre estrenos y nuevas temporadas, presentará Netflix a lo largo del mes de septiembre.



Arrancarán el mes con dos estrenos el primero de septiembre con la séptima temporada de ‘DC's Legends of Tomorrow’, imperdible para los fieles seguidores de DC Comics, cuando las leyendas protagonistas queden atrapadas en 1925, donde intentan salvar la historia con la ayuda del excéntrico doctor Gwyn Davies.



Ese mismo día, estará disponible la quinta temporada de ‘Queen of the South’, que es la adaptación de la telenovela de Telemundo, ‘La reina del sur’.



Al siguiente día llega la primera temporada de ‘You’re nothing special’, con la vida de Amaia, que en una nueva ciudad se pone interesante cuando en la escuela circula el rumor de que ha heredado los poderes mágicos de su abuela.



Lea aquí: Ficción superando la realidad: la polémica serie que Mike Tyson no quiere que salga a la luz



Otras dos series que se estrenarán el 2 de septiembre serán ‘El diablo en Ohio’, una historia de crímenes, con una psiquiatra decidida a proteger a una paciente que se escapó de una secta misteriosa pone en riesgo su vida y a su familia. También ‘Quién da más por mi casa’, donde personas ofrecen sus casas a cuatro inversionistas de trayectoria, con la esperanza de lograr un trato que les cambie la vida.



Para el día 9 estará disponible la tan esperada quinta temporada de ‘Cobra Kai’, que continúa cautivando al público nostálgico de los orígenes de esta historia: Karate Kid.



Tres estrenos se verán a partir del 16 de septiembre, comenzando con la segunda temporada de ‘Destino: La saga Winx’, cuando los estudiantes de Alfea deben proteger a Solaria de poderosos enemigos que quizás ya estén dentro de la escuela, y Bloom intenta controlar sus poderes.



‘El amor es ciego: Después del altar’, es la segunda temporada en la que reúne los participantes de la primera temporada, en la que solteros y solteras se comprometieron y se casaron sin conocerse visualmente. Ahora, todos sabrán qué ocurrió tras la boda.



El día 20, llegará la última temporada de la comedia ‘Brooklyn Nine-Nine’, mientras que al siguiente día, se estrena ‘Iron Chef: México’, la competencia de talentos en ascenso que se enfrentan a tres de los mejores chefs de México para ganar la catana mítica y el título de Chef Legendario. Además, ‘Diseñando Miami’, con un matrimonio que remodela lujosos hogares de Miami.



Dinastía, la nueva versión de la clásica serie de los años ochenta, llega a su quinta temporada a partir del 24 de septiembre.

15 películas de estreno

Son cerca de 15 películas las que se estrenarán a lo largo del mes, empezando con ‘Romance en Verona’, una comedia romántica en la bella ciudad italiana donde la magia y el amor recorren sus calles.



También el primero de septiembre estará disponible ‘Vencedor’, cuando un entrenador de básquetbol debe hacerse cargo del equipo de campo traviesa, se topa con una corredora cuya historia cambiará la vida de ambos.



Para el día 7, dos películas, comenzando por ‘Ellas mandan’, una comedia estadounidense con la historia de una veterana presentadora de televisión que está a punto de perder su trabajo. Pero la incorporación de una mujer en su equipo podría ser justo lo que necesita. Además, la comedia mexicana ‘En las buenas y en las malas’.



La intriga también estará presente con ‘Final del camino’, cuando una viuda debe proteger a su familia durante un terrible viaje en coche cuando un asesinato y una bolsa de dinero desaparecida las pone en peligro. Esta película protagonizada por Queen Latifah estará disponible el 9 de septiembre.



Para el 14, ‘La escuela católica’ que se desarrolla en el año de 1975, cuando tres estudiantes de una prestigiosa escuela católica masculina en Roma cometen un crimen terrible que impacta a sus compañeros y su comunidad. Ese mismo día, ‘El hombre invisible’, donde la protagonista, tras escapar de una relación abusiva y controladora con un genio de la tecnología, es víctima del acoso de una entidad invisible.



Dos estrenos llegarán el día 16, con ‘Revancha ya’, en la que una chica popular destronada en una escuela privada hace un acuerdo secreto con una nueva estudiante para vengarse de los enemigos de ambas. Además, ‘Espejo, espejo’, donde cuatro empleados en crisis se enfrentan a sus propios reflejos en el espejo antes del 50 aniversario de la empresa de cosmética en la que trabajan.



El 23 de septiembre estrena ‘Un jazzista en clave de blues’, la cual revela cuarenta años de secretos y mentiras en una vertiginosa historia de amor prohibido musicalizada por una banda sonora con el blues de los ‘juke joints’ en lo más profundo del Sur de Estados Unidos.



Ese mismo día, se estrena uno de los más esperados thrillers de los seguidores de la plataforma, ‘Lou’, donde una tosca mujer jubilada lucha contra los elementos y su propio pasado oscuro cuando la hija pequeña de una vecina es secuestrada durante una tormenta.



Para el 24, ‘Fullmetal Alchemist: La alquimia final’ con el largo y tortuoso viaje de los hermanos Elric llega a su épico final, en el que deben enfrentar una amenaza de otro mundo que afecta a todo el país.



‘2 minutos de fama’ se estrena el 25 de septiembre, donde un comendiante, antes de participar en un concurso de talentos, tendrá que enfrentarse a la estrella que ridiculizó para volverse viral.



Para finalizar el mes, ‘Rubia’ donde la bella Ana de Armas protagoniza este retrato ficticio y audaz de la vida de la leyenda de Hollywood Marilyn Monroe, basado en la novela de Joyce Carol Oates y que estará disponible a partir del 28 de septiembre.

Mucho deporte

Los especiales y documentales sobre el deporte y sus grandes estrellas, le han generado grandes resultados a la plataforma, por lo que sus suscriptores encontrarán más contenido de este tipo, como un documental sobre una de las más grandes estrellas del fútbol de todos los tiempos, el portugués Cristiano Ronaldo, el primero de septiembre.



Además, un documental sobre el recorrido de Manny Pacquiao de la pobreza extrema a la fama mundial como uno de los más grandes competidores del boxeo. Estos dos documentales se verán el primero de septiembre. Ese mismo día, la comendiante colombiana estrenará su nuevo show, ‘Adulto promedio’.



Para el día seis, ‘Al mando de tu economía’, donde asesores financieros comparten consejos sencillos para gastar menos y ahorrar más con personas que busca controlar su dinero y alcanzar sus metas.



También el seis, ‘Al descubierto: La regata del siglo’, donde la tripulación del yate Australia II recuerda la motivación, dedicación e innovación que dio paso a su victoria histórica en la Copa América de 1983.



‘Asesinos de la India: Diario de un asesino en serie’ es una investigación sobre un asesino en serie que pudo llegar hasta el canibalismo. Su estreno será el siete de septiembre.



Siguiendo con hechos macabros, el día 14 se estrena ‘Los pecados de nuestra madre’, que en la búsqueda de los hijos de Lori Vallow salió a la luz una serie de muertes sospechosas, un nuevo marido que compartía su ideología y un asesinato.



‘Travelin' Band: Creedence Clearwater Revival’, que se estrena el día 17, cuenta con imágenes de conciertos inéditas y la narración en inglés de Jeff Bridges, exploran los orígenes y el ascenso de Creedence.