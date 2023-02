Del 22 al 27 de marzo Cartagena gritará "luces, cámara, acción", y la noche se vestirá de gala para llevar a cabo la edición número 39 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, FICCI.



En versión del Festival se reconocerá el trabajo de la actriz caucana Alejandra Borrero, quien desde temprana edad se mudó a Cali y es reconocida por papeles como Azúcar (1991), por su personaje antagónico en la telenovela Café con aroma de mujer, y más.



Por su larga trayectoria y el amor, talento y constancia de la actriz Alejandra Borrero, serán reconocidos con un Premio Víctor Nieto a Toda una Vida, el 26 de marzo en la ceremonia de premiación. "Recibir el premio Víctor Nieto, siento el reconocimiento de muchos años de trabajo. De sacrificio y amor por este arte de la actuación que ha sido para mí la vida entera. Y es también un sentimiento encontrado porque ya me están dando premios por vida y obra", expresó la artista.



Alejandra participó en una de las novelas más icónicas y recordadas de Colombia, Francisco El Matemático. Colprensa

Pensar en Alejandra Borrero, es pensar echar un vistazo a lo social y lo pedagógico, ya que cada uno de los caminos en su profesión han estado marcados con este sello. Su obra teatral Victus (2016), muestra a Alejandra creando escenarios donde la reconciliación, la esperanza y el amor por Colombia la llevaron a crear lo que ella misma describe como 'la cereza del pastel'.



“Tomamos un tema tan complejo como la guerra en nuestro país, donde había cosas que no se podían hablar e hicimos un proceso gigantesco de la mano de María Victoria Estrada (pedagoga) y León David Cobo (productor, compositor y director musical). Escogimos 20 personas que pertenecieron a grupos armados entre exparamilitares, exguerrilleros, militares en retiro y víctimas, creando una obra dolorosa, pero así mismo sanadora. Pudimos presentarla en el Festival Iberoamericano de Teatro, en el Teatro Colón, con lleno completo y ver a la gente durante 10 minutos llorando y aplaudiendo en un proceso de no revictimización, buscando a cada uno de esos seres humanos que están detrás de un conflicto. Así que podría decir que este es el proyecto más grande que he hecho en la vida porque me la cambió. Sí, pudimos lograr la reconciliación en el teatro, por qué no en la vida”.



Alejandra estudió actuación en la Universidad del Valle, y lleva más de 30 años entre las tablas, las locaciones y Casa E Borrero, y la televisión, siendo la protagonista de novelas donde se ha llamado Laura, Ana Belén, Amanda, Diana, María Fernanda, Helena y tomando papeles antagónicos como Katherine, Magnolia, Raquel, Lucía, Caridad y muchos más, han llevado siempre el mismo corazón apasionado, sensible y que no se rinde pese a las dificultades de la vida.



Alejandra Borrero, la mujer que al tener retos decide no renunciar y al estar en un escenario recargarse desde lo más íntimo de su ser y hacernos viajar en cada historia contada frente a nuestros ojos como lo han sido Escalona (1992), La maldición del paraíso (1993), Café con aroma de mujer (1994), La otra mitad del sol (1997), Soplo de Vida (1999), Bolívar soy yo (2001), Punto de Giro (2003-2004), Allá te espero (2013), Gente de Bien (2014), entre otros; relatos tan distintos y únicos como ella, y que hoy la llevan a que El Festival de Cine de Cartagena en su versión 62 y Los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual en su versión 39, la quieran honrar con el Premio Víctor Nieto A Toda una Vida.