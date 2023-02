¡Al infinito, y más allá! Disney anunció que lanzará próximamente Toy Story 5  

Disney anunció que estarán trabajando en la producción de Toy Story 5. La noticia se dio tras una reunión llevada a cabo entre los dirigentes de la compañía en cabeza del director ejecutivo, Bob Iger.



La compañía de animación se prepara para el lanzamiento de Frozen 3, una segunda parte de Zootopia y la quinta entrega de Toy Story 5, siendo esta última una de las más esperadas por los fanáticos de Disney en todo el mundo. Así lo anunció Bob Iger, en su plan de garantizar el posicionamiento de la empresa en la pantalla grande. “Hoy me complace anunciar que tenemos secuelas en obras desde nuestros estudios de animación hasta algunas de nuestras franquicias más populares, Toy Story, Frozen y Zootopia. Pronto tendremos más que compartir sobre estas producciones, pero este es un gran ejemplo de cómo nos estamos apoyando en nuestras marcas y franquicias sin rival”, dijo.



Iger también reveló que trabajarán en un plan de reestructuración que incluirá el despido de cerca de 7.000 empleados. "Debemos asegurarnos que la estructura de la compañía y el tamaño de nuestra fuerza de trabajo se alineen con nuestras necesidades actuales y circunstancias", escribió en un comunicado.



Además, señaló que será necesario prescindir de algunos contenidos audiovisuales de la plataforma de streaming Disney +, calculando un ahorro de cerca de $3.000 millones de dólares.



El pasado miércoles Disney Plus perdió casi tres millones de suscriptores, hecho que no se había presentado nunca desde su lanzamiento, en 2019.



La noticia sobre el lanzamiento de Toy Story 5 ha generado expectativa entre los fanáticos de la secuela de animación protagonizada por Buzz y Woody.



Hace tres años la cuarta entrega de esta popular producción recaudó 1.075 millones de dólares, por lo que es una de las opciones más rentables en terminos de audiencia. Estas secuelas clásicas mueven más ingresos que las películas de una única historia como Encanto.



Algunos fanáticos han mostrado su descontento con la decisión de Disney de producir una nueva película de Toy Story 5, pues aseguran que la historia debió terminar en la tercera entrega, cuando Andy creció y se despidió de sus juguetes.



"Pixar tuvo la oportunidad perfecta de dejarnos una trilogía para la historia. De esas que pueden competir fácilmente con clásicos del cine. Sin embargo, ganaron los billetes y ahora se arriesgan con Toy Story 5. Veremos cómo les va", escribió una usuaria en redes.



"Ya esta bien de secuelas, remakes y refritos a franquicias innecesarios. Creen, innoven, hagan historias nuevas", comentó otro internauta.