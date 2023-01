¡Al ataque! Contenidos hechos por inteligencia artificial se toman las redes sociales

Las redes sociales se han llenado de imágenes generadas por programas de IA (inteligencia artificial) de código abierto (libre acceso), que cada día ofrecen más posibilidades para crear contenidos ‘originales’ siguiendo pautas básicas de los usuarios. Todo obedeciendo la misma lógica del buscador de Google, escribir una pocas palabras y “voilà”. No en vano, para la Fundación de Español Urgente (Fundéu RAE), la expresión que definió el 2022 fue “inteligencia artificial”, y para este 2023 que empieza sigue marcando la tendencia.



Solo esta semana, miles de personas en redes sociales, principalmente latinoamericanos, compartieron sus opiniones acerca de una serie de figuras hechas con las herramientas Dalle-E 2 y IA Midjournery, que mostraron cómo lucirían los países del mundo si fueran villanos de películas.



Cada una fue creada a partir de los datos y textos descriptivos que ingresaron usuarios a la plataforma para que después su algoritmo los procesara y a los pocos minutos compartiera sus ‘creaciones’.

Fue una colección de hasta 41 gráficos en los que aparecieron representados países de Latinoamérica como Perú, Chile, Argentina, México, Costa Rica, Guatemala, junto a otros de Europa, Asia y África.



Los resultados fueron difundidos en Instagram y Tiktok desde la cuenta @ailoubfreitas, que se identifica como un creador de contenidos artísticos a partir de IA. Para generar estas imágenes, explicó el usuario, le preguntó a la IA Midjournery: “¿Cómo serían los países si fueran supervillanos?”.



Todas las representaciones compartidas tienen un personaje por país, que de algún modo simbolizan rasgos culturales pero expresados bajo una actitud agresiva o como monstruos, hay casos obvios como el de Italia, que es un gladiador; o el de China, un dragón; también el de Perú, un guerrero inca; o los de Irlanda y Rumania, un duende verde y un vampiro. Mientras otras figuras son animales o biomórficas, también hay típicas, como el caso de Brasil, que es representado como una criatura selvática, o mitológicos como el de India, un elefante como el dios Ganesha; o de tradiciones, como en España, un toro con capa.



Otros parten de personajes icónicos reales, como el de Inglaterra, una reina Isabel fornida y con armadura o el de Argentina, que es un Messi como salido de ‘Game of thrones’.



En común, todas las representaciones tienen una estética pop de alta calidad, propia de las historietas y novelas gráficas.



La imagen de Colombia, un afrodescendiente con tatuajes, ha generado polémica, para algunos usuarios de Twitter parece un “sicario” o un pandillero. El “villano” no tiene camisa y porta un arma de largo alcance, lo que para otros representa la realidad del conflicto urbano en el país y la consideran apropiada.



Hace pocos días, otros usuarios dieron a conocer imágenes de “cómo sería el fin del mundo”, generadas con la IA Midjourney. El producto fueron las esperadas recreaciones apocalípticas de una tercera guerra mundial o la extinción de la humanidad.



Para muchos analistas y sociólogos, el auge de las herramientas de creación por IA abre un debate sobre la autenticidad de los productos artísticos y la posibilidad de que, a mediano plazo, estas aplicaciones reemplacen el talento humano en algunas áreas de producción y en la educación.



Entre estas, cabe destacar a los chatbots, una clase de IA que genera contenidos textuales de gran coherencia y extensión, incluso obedeciendo estilos, géneros y formatos. Por ejemplo, la plataforma ChatGPT, una Open IA (creada desde 2015) capaz de escribir canciones, poemas, ensayos, resúmenes y noticias a pedido del usuario, superando los detectores de plagio. Por esta razón, en Nueva York se prohibió su uso en colegios e instituciones públicas, según informó en noviembre de 2022, The Wall Street Journal.

La aplicación de IA Midjourney se ha vuelto muy popular en redes sociales, debido a que esta web ofrece una gran facilidad para crear imágenes como respuesta a preguntas del usuario.

Las más populares y fáciles de usar

Lensa: aplicación IA muy popular, se puede descargar en dispositivos móviles y permite modificar fotos, retratos principalmente en su opción Magic Avatars, para verse como personajes de fantasía, mang o cómics. No es gratuita.



Craiyon: esta herramienta con IA es capaz de generar imágenes desde cero a partir de unas pocas palabras, similar a Dalle-E. Muchos la utilizan para mezclar conceptos como “perro con alas”. Gratuita.