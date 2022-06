Aerolínea le ofreció destinos fuera del país a Marbelle tras el triunfo de Gustavo Petro

Tras conocerse el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales del pasado domingo 19 de junio, han sido muchas las reacciones contra quienes se manifestaron en contra del exalcalde de Bogotá durante campaña. Una de ellas es la cantante Marbelle, a quien los internautas le pasaron factura y fue objetivo de burlas incluso por parte de empresas nacionales.



La actriz y cantante vallecaucana había asegurado, previo a la primera vuelta, que si ganaba Gustavo Petro, se iba del país. Ahora, tras la victoria del candidato del Pacto Histórico, los usuarios de redes sociales le recordaron a Marbelle aquel anuncio.



Y entre los mensajes que le preguntaban por su salida del país, se sumó el de la aerolínea Viva Air, quien aprovechando la coyuntura, publicó un tuit ofreciéndole sus destinos internacionales a Marbelle si finalmente decidía abandonar Colombia.

¿Será que Marbelle está pensando cuál de nuestros destinos Internacionales visitar primero? 😅



Lima 🇵🇪

Miami 🇺🇸

Buenos Aires 🇦🇷

São Paulo 🇧🇷

Punta Cana 🇩🇴

Ciudad de México 🇲🇽

Orlando 🇺🇸

Cusco 🇵🇪

Cancún 🇲🇽



Todos a Súper Bajo Costo en https://t.co/rx0KDuvCvQ 💛✈️#VuelaMas — Viva ¡Vuela Más! (@VivaAirCol) June 20, 2022

“Si a mí me da la perra hijue**** gana, me quedo aquí. Porque mi cuerpo es mío para yo moverme, mis piernas son mías, mi cabeza es mía, todo es mío. Así que yo me voy cuando yo quiera”, dijo la cantante a través de un video al conocerse los resultados electorales.



Luego de la publicación de la aerolínea, las burlas aumentaron y muchos usuarios aplaudieron el ingenio del community manager de la empresa, sumándose al matoneo que ha recibido la 'Reina de la tecnocarrilera'.



Por ahora, Marbelle continúa respondiendo mensajes de los usuarios que la confrontan y critican por su posición política y que le piden que cumpla su palabra de irse del país.