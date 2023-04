¿Adiós Barcelona? Shakira empezó mudanza a Miami para iniciar nueva vida con sus hijos; Piqué reaccionó

Luego de su controversial separación de Gerard Piqué, Shakira tomó la decisión de mudarse con sus hijos hacia la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Dicho trasteo, se da luego de que a la colombiana se le otorgará el derecho de vivir con sus hijos en otra ciudad, fuera de España.



Así entonces, Shakira aprovecharía estos días de Semana Santa para salir definitivamente de Barcelona e iniciar una nueva vida con sus hijos, lejos del exfutbolista.



La mudanza de la colombiana, se había postergado debido al estado de salud de sus padres, sin embargo, se conoció que ellos viajarán en un vuelo especial junto a varios médicos, que se encargaran de velar por su bienestar mientras llegan a la 'Ciudad del Sol'.



Aunque Shakira no ha confirmado la noticia, es de mencionar que varios amigos y fanáticos de la artista en España, ya han salido a despedirse de la intérprete de 'Monotonía' y 'TQG'.



Así lo hizo saber, Jordi Martí, paparazzi quien siguió a Shakira desde su llegaba a España hace 13 años y quien con melancolía publicó una foto de las afueras de la casa de la estrella musical.



"13 años haciendo guardia en esta casa. Muchos recuerdos. Últimos momentos, ya huele a despedida. Shakira se va para siempre a Miami", comentó en un tuit, el paparazzi.

Fanáticos y amigos de la artista llegan a su casa en Barcelona, para despedir a la colombiana de España. Hay emoción en el lugar. Foto: tomada de redes sociales

Asimismo, varios seguidores de la cantante están llegando a su residencia, para despedirla y desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida.



"Nos hará falta, pero sabemos que ella no le debe nada a España, al contrario, será muy feliz en Estados Unidos junto a su familia, se lo merece", escribió una fanática española.



Por otra parte, fuentes cercanas a la artista, señalan que incluso su hijo mayor, Milan, ya dejó de asistir a sus partidos de Beisbol y que su otro hijo, Sasha está muy entusiasmado con la mudanza.



Sin embargo, quien no está muy contento con el hecho, es Gerard Piqué, quien solo podrá ver a los niños durante 10 días al mes, por lo que algunos medios señalan que está "enfadado", no obstante, él ya estaba enterado de esta mudanza, ya que fue parte del acuerdo al que llegaron con los abogados de ambos.



Cabe recordar, que el objetivo de Shakira con esta mudanza es iniciar una nueva vida, dejando atrás todo lo que sucedió con Piqué y su infidelidad con Clara Chía.



Por lo anterior, Shakira estaría dedicada tanto a sus hijos y padres, como a su carrera profesional, que como siempre sigue cosechando éxitos con sus sencillos musicales, además estará presente en la Met Gala y en el desfile de Victoria's Secret.