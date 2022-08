ABC libre de spoilers: con tan solo un capítulo, La Casa del Dragón ya está rompiendo récords

La esperada serie La Casa del Dragón se estrenó el pasado domingo con un episodio de algo más de una hora, convirtiéndose en el debut más visto de cualquier serie en la historia de HBO Max en América Latina, atrayendo el mayor número de vistas entre todos los lanzamientos de nuevas series, y superando el récord anterior establecido por la segunda temporada de la serie ‘Euphoria’ en más del 60%, con más de 10 millones de visualizaciones en el mundo.



Basada en la obra de George R.R. Martin, ‘Fuego y Sangre’, la serie de 10 episodios está ambientada unos 200 años antes de los acontecimientos de la ya legendaria Juego de Tronos y cuenta la historia de la Casa Targaryen, sí, la familia de Daenerys Targaryen, también llamada Daenerys de la Tormenta, La que no Arde, Rompedora de Cadenas, Madre de Dragones y, de manera más informal, Dany.



El drama está protagonizado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.



Para fanáticos y despistados hemos reunido información necesaria para engancharse a esta serie que promete ser épica, no solo por su antecesora, Juego de Tronos, ni por su presupuesto de US $200 millones en promedio por capítulo, sino también porque es una historia llena de intriga, acción, drama, personajes encantadores y escenas subidas de tono.



En la semana previa al estreno de la serie, en Latinoamérica hubo un crecimiento del 60% frente a la semana anterior en los visionados de Juego de Tronos. Especial para El País

¿Hay que ver Juego de Tronos primero para entenderla?

No. Es una precuela de la serie original y cuenta la historia de una de las familias principales de la serie, que curiosamente es la que menos integrantes tiene vivos en Juego de Tronos. Para los amantes de maratones, ver primero la serie original es una buena idea, pero para aquellos novatos del universo creado por George R.R. Martin, empezar por el principio es una forma de dar contexto y entender la lucha de los Targaryen y sus dragones que sobrevivieron. Empiece por donde se empiece, el entretenimiento está asegurado.



La Casa Targaryen

Es una casa noble de ascendencia Valyria que rigió durante casi trescientos años en los Siete Reinos de Poniente. Sus asentamientos eran la capital del reino Desembarco del Rey, la isla de Rocadragón y el castillo de Refugio Estival. Su emblema es un dragón de tres cabezas de gules en campo sable, representando a Aegon I y sus hermanas Rhaenys y Visenya. Su lema es Fuego y Sangre y sus espadas ancestrales de acero valyrio.



Tras escapar de la Maldición de Valyria, sus miembros vivieron durante siglos en la isla de Rocadragón hasta que Aegon Targaryen y sus hermanas esposas Visenya y Rhaenys montaron sus dragones y conquistaron seis de los Siete Reinos.



De Valyria mantienen una extraña belleza: pelo de color rubio plateado y ojos violetas, lilas o índigo.



La intriga

El argumento inicial cuenta la historia del origen de esta casa, y el desarrollo de un conflicto intrafamiliar conocido como la danza de dragones, que deriva de la división de la realeza en dos bandos por la elección del heredero al trono de hierro entre Rhaenyra Targaryen, hija del rey Viserys Targaryen, interpretada por Emma d'Arcy, y Daemon Targaryen, hermano del rey, representado por Matt Smith.

Nuevos villanos para amar

Daemon Targaryen (Matt Smith) es el centro de interés del argumento. El personaje es un villano temible y retorcido, pero también llamará la atención ‘La mano del rey’, Sir Otto Hightower (Rhys Ifans) que moverá el mecanismo de la manipulación. Por otra parte, Alicent Hightower (Emily Carey de adolescente, y Olivia Cooke, de adulta), es un personaje rodeado de pequeños secretos argumentales.



El director

Miguel Sapochnik no es un principiante en el universo de Juego de Tronos, ya que dirigió el episodio ‘The Bells’, en la última temporada de la serie.



Entró por primera vez en la rotación de directores del programa original en la quinta temporada, donde magistralmente preparó el escenario para la guerra entre los caminantes blancos y los humanos en el episodio ‘Hardhome’.



Además fue el responsable de ‘La batalla de los bastardos’, uno de los capítulos mejor calificados de toda la serie y ‘Los vientos de invierno’ en la sexta temporada. Para la octava, también estuvo a cargo el episodio ‘La batalla de Winterfell’.



Las referencias

Quienes ya han visto el primer capítulo, no han podido evitar las comparaciones con Juego de Tronos, ya que los creadores de la producción, y por petición de George R.R. Martin, han sido muy cuidadosos con los detalles, creando continuidad al mostrar algunos escenarios donde ocurrieron grandes momentos, pero en un momento más esplendoroso, que muestra épocas de paz y siendo más afines a las descripciones de los libros.



¡Ahh y las espadas!

En todo esta historia hay una serie de espadas importantes, que tal vez hayan sido pasadas por alto en un principio, pero que ahora se muestran en sus momentos más vitales.



El acero Valyrio es un metal raro (aunque era más común durante esta era de la historia) con una nitidez excepcional y un peso más ligero que el acero normal.



Jon Snow mató a un Caminante blanco por primera vez con su espada de acero valyrio. Asimismo, Arya Stark asestó el golpe mortal al rey de la Noche con una daga de este mismo acero.



La poesía que nos espera

Según el rey Jaehaerys II, “Locura y grandeza son dos caras de la misma moneda y cada vez que un Targaryen nace, los dioses lanzan la moneda al aire y el mundo aguanta la respiración para ver de qué lado caerá”.

Cada dragón será único para su usuario y, a medida que crezca, desarrollará su propia apariencia y temperamento impulsado por las interacciones de su guardián con él, basado en la tradición del mundo de George R.R. Martin. Especial para El País

Dragones reales

Dracarys

Como parte de la estrategia de mercadeo de la serie, ya está disponible en las tiendas de Apple y Google Play, ‘House of the Dragon: DracARys’, aplicación oficial de realidad aumentada, con la que los fanáticos de todo el mundo podrán “incubar” y criar sus propios dragones virtuales en casa.



Los usuarios también aprenderán palabras Valyrias para comandar a su dragón a través de un sistema de reconocimiento de voz personalizado. Los dragones crecerán a un tamaño enorme, alcanzando hitos de desarrollo en su camino hacia la edad adulta, donde podrán recorrer el mundo.



Los nuevos capítulos de la temporada de diez episodios se estrenarán cada semana a la misma hora por HBO MAX, hasta llegar al final, el 23 de octubre.