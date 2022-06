A la luna y más allá: Diana Trujillo, la caleña que será directora de misión de la Nasa

Esta semana la Nasa presentó oficialmente a la caleña Diana Trujillo como parte de los nuevos siete nuevos directores de vuelo, para dirigir la misiones de vuelos espaciales, tripulados desde el Centro de Control de Misión en el Centro Espacial Johnson de la Nasa en Houston.



Los siete miembros de la cohorte de 2022 (Heidi Brewer, Ronak Dave, Chris Dobbins, Garrett Hehn, Nicole McElroy, Elias Myrmo y la colombiana), fueron seleccionados después de completar un programa de capacitación integral. Allí se estudian distintos campos como el liderazgo operativo y gestión de riesgos, funciones técnicas de control de vuelo y de sistemas de vehículos, entre otras.



“Teníamos muchos candidatos destacados, tanto en la agencia como en la industria de los vuelos espaciales, lo que es una excelente señal del enorme talento que existe en la Nasa y dentro de la comunidad de los viajes espaciales”, comentó Emily Nelson, directora ejecutiva interina de vuelo de la Nasa.



La nueva tarea de la ingeniera aeroespacial caleña será dirigir equipos de controladores de vuelo, expertos en investigación e ingeniería y personal de apoyo en todo el mundo, con el objetivo primordial de garantizar la seguridad de los astronautas de la Nasa en el espacio.



Este es un cargo de mucha responsabilidad. Sin embargo, los directivos de la Nasa se sienten confiados en las personas elegidas para realizarla.

“Estas personas altamente calificadas serán responsables de mantener seguros a los astronautas y de ejecutar misiones de vuelos espaciales tripulados”, comentó el director de Operaciones de Vuelo de la Nasa, Norm Knight.



Actualmente, la agencia cuenta con 108 directores de vuelo, desde 1958, cuando Christopher C. Kraft Jr., se convirtió en el primer director de vuelo de la agencia, “para llegar a ser el director de vuelo de la Nasa se requiere de años de estudio y dedicación, así como de experiencia profesional en un entorno de mucho estrés que implica la rápida toma de decisiones”, expresó la directora ejecutiva interina de vuelo de la Nasa, Emily Nelson, en la promoción de directores de vuelo de 2022.



En el caso de Diana Trujillo, la caleña trae consigo tanto la experiencia en viajes a la estación espacial, como el apoyo a la conducción de vehículos exploradores en Marte, además trabajó como directora de vuelo de superficie durante las primeras operaciones de superficie del rover Perseverance en Marte (recoge pruebas de agua y algunos de los componentes químicos de la vida), incluyendo la puesta en servicio y el despliegue de Ingenuity, el primer helicóptero que ha operado en otro planeta.



Para Emily Nelson, “estos directores de vuelo y la experiencia que traen consigo serán fundamentales para el regreso de la humanidad a la Luna y la futura exploración de Marte. Estoy orgullosa de que se unan a nuestro equipo”.



Una carrera prometedora

Diana Trujillo ha sido reconocida como la primera caleña en trabajar en importantes proyectos ofrecidos por la Nasa, y aunque no es su objetivo principal, ella ha sido fuente de inspiración para las niñas de la región y el país, como es el caso de Sofía Plazas, quien en entrevista para El País confesó que aunque “son varios los nombres de mujeres que se encuentran en la lista de modelos a seguir”, hay nombres infaltables para ella “como Marie Curie (física y química polaca nacionalizada francesa. Pionera en el campo de la radiactividad); pero, también mujeres más cercanas a nuestro entorno, como Diana Trujillo”.



Precisamente, Diana Trujillo estudió ingeniería aeroespacial en la Universidad de Maryland en College Park, y se graduó en la Academia de la Nasa en el Centro de Investigación Langley en Virginia, Estados Unidos.



Recientemente, ha trabajado en distintos proyectos del Centro Espacial Internacional, entre ellos, el más reciente fue la supervisión del grupo de planificación y secuenciación integrada para misiones de superficie en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa. En ese cargo apoyó las operaciones de las misiones de exploración que están en curso en la superficie de Marte, así como la misión prevista de Regreso de Muestras de Marte.



En el año 2021 fue nombrada como jefa de misión para Perseverance, el vehículo explorador de la Nasa en Marte, donde fue responsable del equipo de comando táctico del róver y del equipo que analizó la telemetría del robot para determinar su salud y su estado.



En 2019 trabajó como directora de vuelo de superficie durante las primeras operaciones de superficie del Perseverance en Marte, incluyendo la puesta en servicio y el despliegue de Ingenuity, primer helicóptero que ha operado en otro planeta. Previo a ello, se desempeñó como jefa de misión y jefa adjunta del equipo de operaciones de ingeniería para la misión Mars Curiosity.



La ingeniera se considera como una ‘marciana latina’ y ha manifestado que se siente complacida de hacer parte del equipo de la Nasa, donde ha adquirido distintos conocimientos y ha crecido profesionalmente.



Así como ha obtenido reconocimientos a nivel internacional, Colombia también ha resaltado la importante labor de esta ingeniera caleña, pues en el año 2021 recibió la Orden de Boyacá, una distinción que otorga el Gobierno colombiano a quienes se les reconoce sus méritos y esfuerzos.

Diana Trujillo en la Nasa Foto: Especial para El País

“Si te casas con tu héroe”...

Por medio de la cuenta oficial de Twitter, la Agencia Especial @NASA_Johnson le dio la bienvenida a la caleña a su nuevo puesto. “La nueva cohorte de directores de vuelo de @NASA_Johnson incluye a la ingeniera Diana Trujillo. Junto a sus compañeros, supervisará las misiones de la @Space_station, de la tripulación comercial y de @NASAArtemis a la Luna”, expuso la agencia.



Por su parte, la caleña no dudó en responder y agradecer a su equipo de trabajo por los años adquiridos en la misión a Marte. “Muy feliz de ser parte de este grupo de directores de vuelo para @Space_station y @NASAArtemis! @NASAPersevere y @MarsCuriosity. Marte siempre estará en mi corazón. ¡Gracias por todo lo que me enseñaste durante tantos años! Con mucho cariño”, publicó en su cuenta oficial.

Los mensajes de sus seres queridos no se hicieron esperar, rápidamente su esposo William Pomerantz manifestó lo privilegiado que se siente por hacer parte de la vida de la caleña, resaltando el trabajo de ella.



“Estoy increíblemente orgulloso de mi esposa, que es parte de la clase más nueva de la @nasa directores de vuelo ¡@NASAFltDirector! Consejo de vida: si te casas con tu héroe, la vida nunca será aburrida”, señaló en su cuenta de Twitter.



Una muestra de amor que no se podía quedar sin respuesta, ya que la seriedad que requiere la Nasa no quita la dulzura del corazón, “Gracias por tu amor y apoyo incondicional. Gracias por empujarme siempre a ser y dar lo mejor de mí. Gracias por acompañarme en este viaje desde la órbita terrestre, Marte y la Luna. Te amo con todo mi corazón @Pomerantz”.



La caleña también fue reconocida por importantes representantes de la cultura colombiana como el cantante paisa Juanes, quien por medio de su cuenta de Twitter manifestó sus felicitaciones .