"Tarjetones sin firma de jurados no influyen en la validez del voto": Registraduría

El registrador delegado para el Valle, Humberto Carrillo, explicó que los tarjetones que no estén firmados por los jurados no representan un peligro para la validez del voto.



La aclaración se da luego de que varios votantes se quejaran, porque algunos jurados están entregando tarjetones no firmados.



Esta no es del 2018, verifique aquí la del 2022: El voto no será invalidado si jurado de votación no firma el tarjetón electoral: MOE



"El voto como tal es válido solo con la marcación que hace el ciudadano", precisó Carrillo.



Sin embargo, agregó que "para efectos del trámite interno o reclamaciones el voto debe estar firmado por los jurados de votación", indicó Carrillo.



"Lo ideal es que todos los jurados firmen la totalidad de los tarjetones (inclusive los de las consultas interpartidistas), pero eso no es un requisito para certificar validez (...) La firma sirve para efectos de reclamaciones o reconteo de votos", agregó el Registrador delegado.