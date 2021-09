Semillero Lilitalentos: una apuesta de la Fundación Valle del Lili para apoyar jóvenes excepcionales de la región

Hace dos años la Fundación Valle del Lili diseñó en colaboración con el Centro de Educación y Tecnología, Eduteka, de la Universidad Icesi, el Semillero de Nuevos talentos, Lilitalentos.



Programa social educativo orientado a detectar jóvenes con talentos excepcionales, de colegios públicos o instituciones de educación no formal, para ofrecerles oportunidades de educación y acompañamiento que incrementen sus posibilidades de éxito personal y académico.

20 Instituciones Educativas fueron invitadas a participar en el Semillero Lilitalentos. Quince fueron colegios oficiales y cinco organizaciones sociales con una misión educativa.

Luisa Fernanda González Cabal, coordinadora de Responsabilidad Social de la Fundación Valle del Lili, diseñadora y una de las lideres de Lilitalentos, explica que el semillero fue creado en el marco de los pilares institucionales de Responsabilidad Social y de Educación y Docencia de la Fundación: "Este programa responde al compromiso institucional de generar valor social para la comunidad, enfocándose en la educación como el modo más efectivo para lograrlo. Por lo tanto no persigue fines comerciales y se realiza con recursos propios de la institución". El propósito vital del proyecto es articular el talento de los chicos a sus comunidades, y por esta razón el marco orientador del ciclo formativo y de acompañamiento académico, será el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

300 millones son la inversión para la formación en competencias para el siglo XXI. Las inversiones posteriores, dependerán del desempeño de los estudiantes y de sus proyectos de vida.

Luis Alberto Escobar Flórez, subdirector de Educación de la Fundación Valle del Lili y decano de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi, cuenta que Lilitalentos nació como una iniciativa del Doctor Vicente Borrero, Director General de la Fundación Valle del Lili y la doctora Marcela Granados, Subdirectora General de la Institución. Con el fin, dice, de poder proporcionarles herramientas a los muchachos en diferentes áreas como inglés, liderazgo, proyección social, entre otras, para formar estudiantes con competencias del siglo XXI: "¿Qué es lo que pensamos que puede suceder aquí?, que vamos a cambiar realidades. Creo que no exagero al decir que cambiar realidades de uno de los muchachos puede cambiar la realidad de un barrio y por qué no de una ciudad. La única manera de marcar diferencia social, es la educación”.





El director del Centro Eduteka de la Universidad Icesi, Alejandro Domínguez Zambrano, dice que para ello todo este ciclo de acompañamiento académico ha sido diseñado desde la innovación educativa, o sea, desde la intención fundamental de motivarlos a enfrentar los retos de la vida real desde la proyección de un pensamiento emprendedor: "Trabajaremos tres proyectos en los que se unen la innovación, el aprendizaje socioemocional, que será transversal a todo, y también las estrategias pedagógicas didácticas, además del inglés". El ciclo, que se extenderá durante año y medio, se apalanca en la estrategia didáctica 'Aprendizaje Basado en Proyectos; que enfoca al estudiante en el diseño y ejecución de proyectos relacionados con sus áreas de interés. Por eso Lilitalentos, es un semillero literal: abono para que florezcan seres humanos fortalecidos, con competencias para transformar su realidad social.

Reacciones de los jóvenes talentos

"Para mí, el semillero es una gran oportunidad ya que me permite fortalecer mis capacidades, mi proyecto de vida, para tener una meta más clara de lo que quiero ser como profesional".

Nikol Yuliana Salamanca, 15 años

Institución Educativa Rural La Paz



"El semillero contribuirá mucho a mi proyecto de vida y a enseñarme cómo darle una voz a los demás. Todo esto se relaciona con lo que quiero estudiar que es Derecho"

Lina Marcela Ángulo Caicedo, 16 años

Fundación Bibliotec



"Con el Semillero Lilitalentos espero aumentar mi aprendizaje, crecer como ser humano y transmitir lo que nos enseñaron, para entre todos construir un mejor país".

María Isabel Beltrán, 15 años

Fundación Bibliotec



"Con esta oportunidad podré adquirir más conocimientos, con una forma de aprendizaje dinámica y adaptada a la evolución tecnológica, y así ayudaré a más jóvenes".

Yeliani Barbosa Guzmán, 16 años

Tecnocentro Cultural Somos Pacífico



"Es un chance para seguir creciendo como persona y para aprender cómo realizar mis proyectos. Será una guía para captar qué voy a hacer y cómo lo resolveré".

Melissa Hurtado, 16 años

Institución Educativa, Alfonso López Pumarejo, Palmira



"Es una gran oportunidad para fortalecerme como persona, y aportará mucho a mi proyecto de vida. Espero ayudar a más personas y enseñarles la importancia del conocimiento".

Sara Isabel Maya, 16 años

Institución Educativa, Liceo Departamental



"Con el semillero espero fortalecerme tanto en lo intelectual como en el ser, porque siempre he creído que debe haber un equilibrio entre los dos. No se puede ser buen profesional, sin antes ser persona".

Karen Geraldine Vásquez, 18 años

Institución Educativa, Alfonso López Pumarejo, Cali



"Lo que busco con el semillero es poder llegar a impactar en algún momento la vida de otras personas, aportándoles cosas positivas y con este programa encuentro eso".

Juan Stevan Botero, 17 años

Institución Educativa, Alfonso López Pumarejo, Cali



"Lo que espero es conocer nuevos proyectos, poder proyectar nuevos aprendizajes; distribuir por el mundo lo que sabemos, en colegios, universidades".

Linda Julieth Carabalí Uribe, 16 años

Fundación Bibliotec



"Me llena de orgullo ser parte del programa Lilitalentos. Después de terminar el proceso espero ser una persona íntegra, capacitada en muchos campos, que se pueda desenvolver en cualquier situación".

Brayan Bolaños, 16 años

Tecnocentro Cultural Somos Pacífico



"Una de mis expectativas siempre ha sido lo social, aportar a las minorías, a los afros, a la comunidad LGTBI. Me gustaría aprender de emprendimiento y estudiar Derecho".

Laura Valentina Mina Aragón, 15 años

Instituto Colombiano de Ballet, Incolballet



"Mis expectativas frente al semillero es salir con nuevos conocimientos y aprendizajes que me sirvan durante toda mi vida, a nivel familiar, personal y profesional, para así aplicarlo en mi proyecto de vida".

Natalia Vicuña García, 16 años

Institución Educativa, Liceo Departamental



"Es una gran oportunidad para mi crecimiento personal y en la formulación de mi proyecto de vida. Podré mejorar mis habilidades creativas en el uso de las TIC, y fortalecerme en el liderazgo".

Johan Steven Guzmán, 16 años

Institución Educativa, Alfonso López Pumarejo, Palmira



"En el semillero nos enseñan y alientan a reflexionar sobre nosotros mismos y a no ser indiferentes con lo que sucede en nuestro entorno. Nos permite crecer tanto personal, como socialmente".

Andrew Rodríguez, 16 años

Institución Educativa, Liceo Departamental



"Mis principales expectativas son tener una base concreta a la hora de escoger mi carrera, aprender a desenvolverme en ambientes diferentes y servir de referente a otros estudiantes".

Daniela Morales Cantor, 16 años

Institución Educativa Rural, La Paz