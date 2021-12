“Nuestros médicos se gradúan con altos estándares técnicos y éticos”: Francisco Piedrahita Plata, rector de la Universidad Icesi

Desde su cargo como rector de la Universidad Icesi, que ha desempeñado durante más de 25 años, Francisco Piedrahita Plata se convirtió en una autoridad de la educación superior en la región; gracias a su liderazgo, esta institución hizo una exitosa transición de escuela de administración a universidad, alcanzando en pocos años los más altos estándares de calidad educativa. En la actualidad, sus profesionales se ubican entre los mejores referenciados y cotizados por empresas y organizaciones del país.



Igualmente, su visión académica y administrativa ha sido fundamental para el avance de la salud en el Valle del Cauca, puesto que el rector Piedrahita Plata fue uno de los líderes académicos que participó hace 13 años, en la creación de la Alianza Profunda por la Vida, un vínculo poderoso entre la Universidad Icesi y la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario, que potenció el impacto de ambas instituciones a través de la formación conjunta de médicos y especialistas en el suroccidente colombiano.



Después de llevar a su institución a la cúspide académica, graduando a cientos de profesionales y especialistas, el rector Piedrahita Plata decidió dejar su cargo este año, permitiendo a nuevas generaciones continuar con el camino que dejó cimentado en su rectoría.



Antes de su retiro, el directivo de 75 años, habla de cómo nació la Alianza Profunda por la Vida, casi en simultánea con la Facultad de Ciencias de la Salud de Icesi, y del impacto que esta sólida unión ha tenido en el proceso formativo de médicos y especialistas en el país, así como del apoyo que ambas instituciones brindan para que más médicos puedan especializarse y desarrollen investigaciones que beneficiarán a la comunidad.

A la salida del rector Francisco Piedrahita Plata, quien asumió su cargo fue Esteban Piedrahita Uribe.

¿Cómo se creó la Alianza Profunda por la Vida?

Es una historia bonita, porque Icesi fue por muchos años una escuela de administración, pero en el 2003 se tomó una gran decisión que transformó la institución para siempre y fue la de convertirnos en universidad. Eso implicaba que íbamos a formar profesionales y hacer investigación en diversos campos. Muy recién tomada esa decisión, el Doctor Vicente Borrero, Director de la Fundación Valle del Lili, me dijo “ahora sí tenemos que abrir medicina”, yo le dije “sí señor, vamos a abrir medicina, pero déjeme empecemos con las ciencias naturales para poner el cimiento a la medicina”.



Efectivamente, en 2008 abrimos los programas de Ciencias Naturales, y en 2009, después de haber firmado ese convenio que llamamos Alianza Profunda por la Vida, abrimos el programa de Medicina con la Fundación Valle del Lili.



¿Qué importancia tiene para la Universidad Icesi establecer una alianza formativa con una institución médica como la Fundación Valle del Lili, que ha sido acreditada como hospital universitario?



Es muy importante, porque al tomar la decisión de ser universales en los campos de conocimiento y formación en salud, la alianza con un hospital universitario de primer nivel es trascendental y hace la gran diferencia.

Todavía me acuerdo cuando íbamos a arrancar el programa, visité algunas universidades en Bogotá, y entre ellas a una muy importante pero que no tenía un hospital universitario asociado como nosotros, me quedé aterrado de las grandes dificultades que debía enfrentar una universidad por no tener una alianza como la nuestra. Para nosotros es un privilegio gigantesco tener esta Alianza Profunda por la Vida.



¿Por qué se escogieron entre las dos instituciones para esta alianza?

Podría decirse que se debe a razones genéticas, como digo yo, porque tenemos el mismo origen y era casi natural que si íbamos a ser una universidad y a tener un programa de medicina, lo natural era que buscáramos a la Fundación Valle del Lili. Y hay que decir que esta institución tenía entre sus pilares el tema de la educación, pero le hacía falta una universidad a su altura con la cual asociarse en ese momento.

¿Cómo se ha fortalecido esta alianza a lo largo de los años?

Esta alianza se ha visto beneficiada con el compromiso, que para mí es conmovedor, del cuerpo médico de la Fundación Valle del Lili y de la Facultad de Ciencias de la Salud. Todos ellos han asumido como propios estos programas de pregrado y especializaciones a un nivel que yo nunca pensé que fuera tan alto. Me conmueve la gran preocupación de los médicos de la Fundación Valle del Lili por ser mejores docentes. A un médico no lo forman para enseñar, lo forman para sanar, pero la universidad desde muy temprano, como parte del convenio, creó una especialización enfocada en docencia universitaria médica y en salud.

Permanentemente tenemos dos grupos funcionando, entre unos 60 o 70 profesionales de la salud estudiando en la especialización de Docencia Universitaria, y no estoy hablando de los más jóvenes, hablo de todas las edades.



Hace poco graduamos a 3 médicos mayores con una trayectoria inmensa, importantísima en el Valle del Cauca, en particular menciono al doctor Martínez Rondanelli, jefe de la Unidad de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Valle del Lili. Él, quien fue por años profesor del Hospital Departamental, formando a los médicos de la Universidad del Valle, teniendo toda esta experiencia y todos los honores, igual se le apuntó a estudiar una especialización en docencia universitaria. Eso prueba el gran compromiso del cuerpo médico de la Fundación Valle del Lili para ser mejores docentes y por lo tanto formar mejores médicos para Cali. Para mí esto es lo más enriquecedor y lo más lindo que me ha tocado vivir como rector.



En sus años como rector de la Universidad Icesi, ¿cuál considera que es el mayor logro en la formación de médicos y especialistas con la Fundación Valle del Lili?

La Facultad de Ciencias de la Salud nace hace 12 años; es decir, a mitad de camino en mi rectoría. Para mí el gran logro fue dar ese paso al crear la Alianza Profunda por la Vida y luego, lo demás, ha venido saliendo casi naturalmente.



Homenaje al rector Francisco Piedrahita Plata, realizado por el área de Bienestar Universitario de la Universidad Icesi. Foto: Bernardo Peña / El País

¿Cómo impacta esta Alianza Profunda por la Vida en el desarrollo de la salud en la región?

La Fundación Valle del Lili se creó con un propósito de servicio universal y al más alto nivel y lo ha cumplido con creces, entonces el hecho de que se haya formado en el tiempo este Hospital Universitario, con ese reconocimiento de alta calidad que tiene, a nivel internacional, esto enriquece a una región que crece y que cada vez tiene más población necesitada de los mejores servicios de salud.



Para usted, ¿cuáles son los valores y virtudes que definen a los profesionales en salud que prepara la Universidad Icesi y la Fundación Valle del Lili?

Son la combinación de formación profesional en la parte técnica al más alto nivel, con condiciones de carácter y comportamiento humanísticos. Esto es lo que estamos logrando entre las dos instituciones.



Fortaleciendo aspectos como la integridad, el respeto y buen cuidado al paciente, la preocupación por el entorno y las personas que nos rodean, que son esenciales para ser mejores médicos. Creemos que estamos lográndolo, los indicadores nos dicen que estamos haciéndolo bien, tanto en las pruebas Saber Pro, como en un estudio de valor agregado que hizo un grupo de investigación de la Universidad del Norte, donde se muestran grandes logros en nuestros estudiantes de medicina, y tenemos la respuesta de las locaciones donde ellos hacen sus rotaciones, sus prácticas y donde van a trabajar, pues nos dicen que nuestros jóvenes médicos están saliendo con altos estándares técnicos y éticos.



¿Cuál es la importancia de la investigación en ciencias médicas?

La investigación es, por una parte, la segunda función de la Universidad Icesi en la docencia y también es uno de los pilares de la Fundación Valle del Lili. En ese sentido ahora estamos logrando avances en lo que llamamos las ciencias médicas básicas como la anatomía, la genética, la fisiología, la inmunología, áreas donde los médicos están trabajando directamente con pacientes de la Fundación. Por eso hoy día tenemos un grupo calificado del nivel más alto y la Fundación Valle del Lili ocupa el primer lugar a nivel nacional en investigación. Eso obviamente se refleja en el bienestar de la sociedad porque impacta en desarrollos, tratamientos y formación, que terminan por beneficiar a la comunidad vallecaucana.



¿Cuál considera que es el siguiente paso adelante de la Alianza Profunda por la Vida?

Tenemos una situación muy afortunada y es que la Fundación Valle del Lili no para de crecer, es una Institución con un reconocimiento muy alto de la sociedad en general y del Estado. Un ejemplo de esto es la alianza con Comfandi que hizo recientemente la Fundación Valle del Lili, permitiéndole abrir hace un año la nueva Sede Limonar. Esto genera un aumento en el número de camas, salas de cirugía, consultorios, médicos y docentes, lo que permite aumentar la capacidad para preparar a más estudiantes. Además, en la Sede Principal se está terminando una torre que dará mayor capacidad en posibilidades de atención a pacientes, lo que nos posibilita a seguir fortaleciendo la educación médica. Esa alianza que forman aquí la Universidad Icesi y la Fundación Valle del Lili no tiene sino razones para seguir creciendo, mejorando y aportando más a la ciudad.



A mí no me gusta hablar mucho de legado, pero lo que hemos logrado es muy valioso para ambas instituciones y sobre todo para la sociedad, la alianza es realmente profunda y eso me da la seguridad de que permanecerá a futuro, de manera que solo sueño con crecimiento y mejoría permanente.

"La Fundación Valle del Lili brinda financiación para entregar becas a estudiantes de medicina y a médicos de la región, para que accedan a diferentes especializaciones médico quirúrgicas, y así obtengan sus posgrados".

Posgrados en salud

Además del pregrado en Medicina que la Fundación Valle del Lili realiza en convenio con la Universidad Icesi desde el año 2009, en estos últimos 12 años a través de la Alianza Profunda por la Vida se han abierto un total de 24 posgrados clínicos, entre los que se encuentran: