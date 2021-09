‘Maratón’ por la vida gracias a la donación de órganos y tejidos, en la Fundación Valle del Lili

Durante casi dos semanas, entre el 3 y 14 de septiembre de 2021, en la Fundación Valle del Lili se llevó a cabo una ‘maratón’ por la vida, en la que 18 personas, con edades entre los 2 y 60 años, lograron recibir un trasplante de órganos y tejidos con los que podrán superar un estado de enfermedad crónica y grave, para tener una segunda oportunidad de vida en condiciones saludables.



Esta jornada de trasplantes, una de las más largas en la historia de esta Institución médica de alta complejidad, es un ‘milagro’ posible gracias a la generosidad y altruismo de familias donantes quienes, en un momento de duelo, acceden a que su ser querido deje un legado de vida en otras personas.



Como expresa la doctora Tatiana Gil Salazar, coordinadora de Donación y Trasplantes de la Fundación Valle del Lili, “cuando tenemos estas secuencias de donantes juntos, como en estas últimas semanas que 4 familias han dicho sí a la donación, podemos lograr ayudar a muchas más personas, como lo hicimos con estos 18 pacientes. Creo que no hay nada más lindo que salvarle la vida a otra persona, ese es un gran legado que podemos dejar y es un ejemplo para muchas otras personas”.

55 personas en total podrían recibir un trasplante a partir de un solo donante.

Familias de héroes

Los héroes de esta “Maratón por la vida” fueron cuatro donantes fallecidos, aquellas personas que por diferentes causas como accidentes de tránsito, heridas por arma de fuego, hemorragias cerebrales, entre otras lesiones graves, tristemente decayeron en un estado irreversible de muerte cerebral o encefálica (confirmada clínicamente).



Gracias a que estas personas manifestaron su voluntad de donar cuando estuvieron con vida, y al humanismo de sus familiares, los otros héroes de esta historia, se lograron realizar 18 trasplantes exitosos.



“Gracias a la decisión que ellos tomaron hemos trasplantado 18 pacientes en 12 días, eso es lo que denominamos la ‘Maratón por la vida’”, explica el doctor John Bernardo Ortiz Micolta, también coordinador de Donación y Trasplantes de la Fundación Valle del Lili.



Entre los pacientes que estaban en lista de espera por un trasplante y fueron beneficiados en esta ocasión, se encuentran: 8 pacientes de riñón, 4 de córneas, 2 de corazón, 2 de hígado, 1 bipulmonar (trasplante de los dos pulmones), y 1 multivisceral (trasplante a un solo paciente de hígado, intestino, páncreas y riñón).



Los pacientes son personas de diferentes edades y condiciones socioeconómicas: padres y madres cabeza de hogar, jóvenes y niños que apenas están empezando a vivir, y que estaban siguiendo un protocolo de trasplante, esperando su turno en la lista de espera nacional, y finalmente fueron seleccionadas por su histocompatibilidad con el donante; es decir, que genéticamente los órganos coincidan y no sean rechazados por el cuerpo receptor

Líder en trasplantes

Acerca del trasplante multivisceral, aclara la doctora Gil Salazar, “esto es algo que ocurre por lo menos una vez cada 3 años, y esta vez fue posible para cambiarle la vida a un joven de 15 años”.



Por su parte, el doctor Ortiz Micolta, asegura que “en Colombia son pocas las instituciones que tienen un programa como el de nuestra Unidad Funcional de Donación y Trasplantes, donde se cuenta con los especialistas, los cirujanos de trasplante de órganos abdominales, que pueden realizar este tipo específico de procedimientos quirúrgicos, que además están acompañados con el profesionalismo, la tecnología y con los últimos avances científicos. Entonces, somos una de las Instituciones que realizan estos trasplantes de tipo multivisceral o multiorgánico”.



De hecho, la Fundación Valle del Lili es líder nacional en trasplantes de órganos y tejidos, manteniendo el primer puesto consecutivo durante los últimos 7 años. Solo en 2020, a pesar de las limitaciones de la pandemia, y gracias a su estrategia de ‘Hospital donante’, que promueve la educación de donación entre todos los usuarios, pacientes y personal de la Institución, se lograron realizar un total de 164 trasplantes. Para el 2021, la cifra ha ido incrementando y volviendo a los estándares anteriores, puesto que a la fecha se han realizado 95 trasplantes.



Para la doctora Gil Salazar, realizar el trabajo que implica la donación, rescate de órganos y trasplantes en pandemia “ha sido todo un reto, realmente al inicio de la emergencia sanitaria la tasa de donaciones no era igual, por todas las dificultades que hemos tenido en el proceso, pero que hayamos tenido esta ‘Maratón por la vida’ nos sigue demostrando que toda la región está comprometida con la donación. Eso quiere decir que hay mucha gente que le dice sí a la donación, que las segundas oportunidades todavía están ahí para muchas otras personas, eso es lo más importante para nosotros”.

María del Pilar Solano, paciente diagnosticada con EPOC, recibió un trasplante bipulmonar en la Fundación Valle del Lili. Estuvo por cerca de dos años en espera. Foto: José Luis Guzmán / El País

Volver a respirar

Hace 3 años, María del Pilar Solano recibió un diagnóstico de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), poco después tuvo una crisis respiratoria, debieron practicarle una traqueostomía, desde ese momento tuvo que respirar con un tanque de oxígeno siempre a su lado. Para entonces, sus únicas opciones eran acostumbrarse a depender del tanque de oxígeno, algo que no mejoraría su calidad de vida, o empezar un protocolo de trasplante, ingresar a la lista de espera nacional y rezar por un milagro.



María del Pilar decidió confiar en que ese milagro llegaría, actualmente a sus 56 años, después de recibir un trasplante bipulmonar, puede asegurar que volvió a respirar por sí misma, sentir el aire que entra y sale de su cuerpo sin dificultad. Su saturación de oxígeno es del 98%, puede caminar y sostener una conversación sin inconveniente.



“Ya no me ahogo al caminar, es una felicidad absoluta que me ha vuelto a brindar calma. Por eso, a los familiares del donante les expreso que estaré eternamente agradecida con ellos, y rezaré por él, porque no solo me salvó a mí sino a mucha gente, creo que todos debemos seguir ese ejemplo”, expresa la paciente.



En este sentido, concluye el doctor Ortiz Micolta, “a pesar de la pandemia que estamos viviendo, la decisión de ayudar a las otras personas es algo que permanece y se está volviendo una cultura de donación, esperamos que con ejemplos como el de estas familias generosas y testimonios de pacientes que mejoraron su calidad de vida, sigamos siendo un ejemplo para Colombia y cada día muchos más digan sí a la donación”.​

Lista de espera

Es el registro nacional donde se agrupan todos los pacientes, según órgano y tejido, que requieren un trasplante. Es auditada y regulada por el Instituto Nacional de Salud (INS).

Actualmente en esta lista se encuentran 4.086 personas en espera por un órgano o tejido, por lo que es fundamental promover la cultura de donación.

Solo de riñón, el órgano más requerido en Colombia, son 2.722 las personas que están en espera.

Asegura tu voluntad para ser donante

Existen dos formas de ser donante de órganos y tejidos. En vida, cuando una persona decide compartir una parte de su hígado, un riñón o médula ósea.

Y al fallecer, aunque las familias en duelo pueden decidir por su ser querido, la recomendación es que todas las personas dejen expresada en vida su voluntad de ser donantes, una decisión amparada en la Ley 1805 de 2016, que permite a todos ser donantes.