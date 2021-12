La Fundación Valle del Lili Hospital Universitario: educación con huella social

No se puede hablar de educación sin una visión social. Así lo ha entendido la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario, a través de sus diferentes programas de educación superior.



Luis Alberto Escobar Flórez, Subdirector de Educación de la Fundación Valle del Lili y Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Icesi, indicó el compromiso esencial en la alianza con Icesi, pero también con otras once instituciones de Educación Superior, no solo es la formación en excelencia académica y humana, sino la inmersión en la sensibilidad social de todo el personal en formación.



“El objetivo principal de las actividades académico-asistenciales que suceden dentro y fuera de la Institución en alianza con la universidad, es que nuestros estudiantes tengan un proceso permanente de sensibilización social con nuestros pacientes y sus realidades”, afirmó.

Enfatizó que hay otra iniciativa social muy importante; y es el apoyo económico a través de programas becarios, para el sostenimiento de los estudiantes de pregrado y posgrado. Estos últimos, por ejemplo, son beneficiados con el 100% de su matrícula, para que puedan adelantar sus estudios sin preocupaciones de índole financiera.

2020 un año de logros educativos

Pese a la pandemia por el Covid-19, el 2020 fue un año de logros para la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario. Entre ellos, el fortalecimiento de la participación de los estudiantes en los programas de tele-educación, la creación de la maestría virtual en Epidemiología Clínica y el diseño de un nuevo programa de pregrado con la Universidad Icesi: Microbiología y Bioanálisis. Asimismo, se adecuaron dos quirófanos para transmisiones en vivo de actividades quirúrgicas con fines académicos, y se concretó un nuevo convenio de cooperación académica con la Universidad de Chicago. Además, se resideñaron eventos académicos y culturales en modalidad virtual, con un significativo incremento en el número de asistentes.

"Cuando la Fundación Valle del Lili decidió becar a los médicos residentes y fellows, significó una ayuda enorme para nosotros. Nos sentimos respaldados para poder estudiar con tranquilidad y enfocados completamente en la especialización”.



Dra. Ángela María Herrera Peña

Internista y Cardióloga



"Las especializaciones en el área médica son demasiado costosas, y exigen una dedicación de tiempo completo, así que estas becas de la Fundación Valle del Lili son un apoyo no solamente económico, sino una motivación para hacer las cosas muy bien y ser un excelente especialista”.



Dr. William López Quintero
Dermatólogo

Dermatólogo



11 convenios de docencia tiene actualmente la Fundación Valle del Lili, establecidos con instituciones de educación superior, acreditadas con alta calidad: Universidad Icesi, del Valle, del Cauca, de Antioquia, de Manizales, Javeriana, CES, Universidad Mariana, Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad Tecnológica de Pereira y la Fundación U. de Ciencias de la Salud.



103 jornadas académicas jornadas académicas



Durante el 2020, la Fundación Valle del Lili realizó 103 eventos académicos dirigidos a audiencias de diversas disciplinas. A través de congresos, simposios o charlas, se generó una dinámica intelectual y científica relevante, logrando establecer espacios de intercambio y actualización académica. Para el desarrollo de los eventos virtuales se dispuso de un equipo técnico y logístico de alto nivel; esto permitió la intervención de 344 conferencistas y un total de 21.963 asistentes en los eventos realizados.

1.136 profesionales en formación durante el 2020

Educación de calidad y la formación integral de sus estudiantes, son los propósitos académicos de la Fundación Valle del Lili. Por esta razón, entre enero y diciembre de 2020, un total de 316 estudiantes participaron en los programas de posgrados, 298 en pregrado en Medicina, de cuarto a décimo semestre, mientras 304 fueron estudiantes asistenciales.

20 instituciones educativas fueron invitadas por la Fundación Valle del Lili para participar en el programa Semillero Lilitalentos, una iniciativa que busca acompañar en su proyecto de formación y educación superior a jóvenes de la región, provenientes de comunidades vulnerables y con talentos excepcionales. De las instituciones convocadas, 15 fueron colegios oficiales y cinco organizaciones sociales con una misión educativa.

Estudiantes son guiados por especialistas en el Cesec. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

6.692 visitas tuvo el CESEC durante la pandemia, la Institución estableció un plan de acción para continuar con la prestación de servicios educativos en escenarios bioseguros para la práctica presencial de estudiantes y docentes. Gracias a esta estrategia educativa, el Centro de Estudios en Simulación y Educación Continua (CESEC), mantuvo abierta sus instalaciones durante

todo el 2020, con una ocupación del 100% de su capacidad instalada y un total de 2059 talleres ejecutados.



Un hospital universitario con visión social

Luisa Fernanda González Cabal, coordinadora Unidad de Apoyo y Responsabilidad Social de la Fundación Valle del Lili Foto: Especial para El País

La Educación y la Responsabilidad Social son dos pilares fundamentales de la Fundación Valle del Lili cuyo encuentro crea valiosas oportunidades. Aún más si se tiene en cuenta la posibilidad de trabajar con el principal aliado de la Institución en su calidad de Hospital Universitario: la Universidad ICESI, una entidad educativa comprometida con el desarrollo social de la región.



Los equipos de Educación y de Responsabilidad Social de la Fundación Valle del Lili, con una intención creativa e innovadora, se ha unido a los profesionales de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad ICESI para trabajar en propuestas educativas diferentes con un impacto significativo en sus poblaciones de influencia. De este esfuerzo conjunto han resultado dos programas, que se encuentran actualmente en desarrollo.



El primero es el Aula Lili, orientado a brindar servicios psicopedagógicos inclusivos a los pacientes pediátricos con enfermedades crónicas graves que por su tratamiento pasan largos periodos hospitalizados, desconectados de sus instituciones educativas. Llevar la educación al hospital requiere creatividad, recursividad y flexibilidad para crear experiencias de aprendizaje en lugares diversos: pasillos, habitaciones, salas de espera y áreas de atención ambulatoria. Aquí, la propuesta educativa se adapta a los pacientes, supera barreras y crea escenarios que conducen a resultados sorprendentes en salud: mejoran el estado de ánimo del paciente y de su familia, transforma su actitud frente al tratamiento y su adherencia al mismo y contribuye a que la relación con los profesionales de salud sea más fluida. Nada de esto sería posible sin esa combinación única de factores que se concentran en el marco de la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario y su Alianza Profunda por la Vida con la Universidad ICESI.



El segundo programa es Lilitalentos, un semillero que busca que jóvenes meritorios de los grados noveno, décimo y once de instituciones públicas de Cali incrementen sus posibilidades de éxito en su futuro académico y profesional, de tal forma que logren articular su talento con proyectos de vida visionarios y con proyección social. Los estudiantes seleccionados, provenientes de diferentes zonas de Cali y de Palmira, están recibiendo un proceso de formación de un año y medio en competencias del siglo XXI a cargo del Centro Eduteka de la Universidad ICESI. Esta propuesta incluye, entre otros elementos, la enseñanza del idioma inglés, la implementación de procesos de innovación en proyectos prácticos reales y el acompañamiento para el desarrollo de habilidades socioemocionales, diseño de proyectos de vida académicos y profesionales. La capacidad innovadora de Eduteka, un equipo de docentes y psicólogos de altísimo nivel, y el liderazgo de la Subdirección de Educación y de la Unidad de Apoyo y Responsabilidad Social de la Fundación Valle del Lili hacen posible esta apuesta por la juventud y su poder transformador.



Ambos programas demuestran el modo como la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario, en armonía con el pilar de Responsabilidad Social de la Institución, busca crear valor social utilizando la educación como su herramienta principal. Esta sensibilidad social es el sello de la Institución, por lo tanto, no es de extrañar que este enfoque esté también presente en su propuesta formativa, la cual busca promover el desarrollo de médicos y profesionales de la salud con una altísima calidad humana además de académica.