La alianza entre la Fundación Valle del Lili y Universidad Icesi que educa médicos integrales

Desde el 2008, la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario estableció la Alianza Profunda por la Vida con la Universidad Icesi. Ambas instituciones trabajan de la mano en este convenio por el bienestar y la salud de la población, y por mantener el liderazgo académico de la región, gracias a sus avances constantes en investigación, ciencia y tecnología.



Por el excelente nivel de atención y la alta calidad de sus tratamientos médicos, la Fundación Valle del Lili se ha convertido en uno de los principales hospitales universitarios de Colombia y el único con esta acreditación en el suroccidente colombiano, preparando con el mayor rigor clínico y académico, a los estudiantes de medicina y a los médicos en proceso de especialización junto a la Universidad Icesi.



Para el doctor Luis Alberto Escobar Flórez, Subdirector de Educación de la Fundación Valle del Lili y Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi, “la Alianza Profunda por la Vida nació hace 12 años, de los mismos líderes académicos y empresariales de la región del Valle del Cauca que se propusieron lograr dos cosas en particular:



1. crear un lugar de atención de excelencia en salud que además, fuera referente nacional,



2. crear un lugar de formación en excelencia también para la región”.

Asimismo, el Subdirector de Educación asegura que para ambas instituciones la Alianza Profunda por la Vida hace parte del compromiso que tienen permanente por la excelencia.



Por su parte, Francisco Piedrahita Plata, Rector de la Universidad Icesi, asegura que la Alianza Profunda por la Vida tiene bastantes fortalezas, entre ellas se destacan las relaciones importantes de hermandad de las dos instituciones, debido a que varios miembros de la Junta Directiva o del Consejo Superior han estado vinculados a ambas instituciones.

“Además, se ha desarrollado una estrecha relación entre las personas que operan tanto en la clínica como la universidad, en la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad. Los profesores de la Universidad Icesi, la mayoría, son médicos institucionales de la Fundación Valle del Lili, de planta, es decir, tienen puestas las dos camisas”, expresa el Rector.



50 años tendrá de duración inicial la Alianza Profunda por la Vida.

Profesionales con sello de calidad

Ese es el caso del doctor Javier Mauricio Lobato Polo, médico neurocirujano de la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario y docente de la Universidad Icesi.



Así lo menciona el neurocirujano, “la Fundación Valle del Lili me permite crecer en la investigación médica, en el conocimiento actualizado y me da la oportunidad de desarrollar todo mi potencial docente y asistencial”.

El doctor Lobato Polo, también afirma que “pertenecer a un Hospital Universitario es de gran importancia para todos los actores. Esto beneficia principalmente a nuestros pacientes porque como médicos nos mantenemos actualizados y seguimos adecuadamente lineamientos de atención a la altura de estándares internacionales, lo cual nos permite transmitir el conocimiento de la práctica médica a nuestros estudiantes. Práctica que se enmarca en principios éticos, seguros y empáticos”.



Por su parte, para el doctor Nicolás Ospina Patiño, médico general egresado de la Alianza Profunda por la Vida, entre la Universidad Icesi y la Fundación Valle del Lili, “ser parte de ambas Instituciones, es una gran oportunidad de poderse formar en distintos niveles de complejidad, lo cual nos da la oportunidad de abordar a profundidad las patologías y nos permite acceder a excelentes médicos docentes”.



Con ello se refiere a que los profesionales en formación (residentes y fellows) y los estudiantes tienen acceso a los procedimientos de alta complejidad que se realizan, conociendo de primera mano la atención especializada y sub-especializada en los diferentes procedimientos que se practican en la Fundación Valle del Lili.



“Es una institución referente no solo a nivel local y nacional. A nivel de Latinoamérica está posicionada como una de las mejores en prestación de servicios de salud y, sumado a eso, es un Hospital Universitario, ambas cosas impulsan constantemente a que los procedimientos se vayan perfeccionando, que la atención prestada sea de alta calidad no solo a nivel humano, sino también a nivel conceptual y eso te obliga a reforzarte al máximo como profesional”.



252 estudiantes de posgrados clínicos tiene durante este año la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario.

Igualmente, la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario tiene un programa de especialización en Docencia Universitaria en alianza con la Universidad Icesi. Además, desde el 2018, cuenta con un programa de becas del 100% para que más médicos puedan especializarse.



“La clave es lograr una alianza entre partes que compartan filosofías, valores, prioridades, objetivos y expectativas. Ese es el punto de partida para lograr alianzas enfocadas en la excelencia. Solo así, podemos asegurar rigurosidad desde lo humano y lo académico, en medio de esfuerzos conjuntos, que al final permiten cosechar resultados satisfactorios y acordes a lo que se espera en el proceso formativo de cara a las necesidades de nuestra realidad social. Lo anterior, resulta ser el más importante de nuestros objetivos”, manifiesta el doctor Nicolás Ospina Patiño.

237 médicos y otros profesionales de la salud pertenecientes a la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario ya han concluido su programa de especialización en docencia universitaria.

La Fundación Valle del Lili cuenta con espacios idóneos y con la tecnología necesaria para los estudiantes de medicina y médicos en proceso de especialización. Foto: Jorge Orozco / El País

Alianza Profunda por la Vida

Dr. Darío Hernando Cobo Medina, Director de Especializaciones médico-quirúrgicas de la Universidad Icesi. Foto: Especial para El País

La educación médica de excelencia requiere la asociación entre una Institución de Educación Superior y un escenario de práctica base de calidad. La Universidad brinda el sustento académico y administrativo y el Hospital aporta los pacientes, la infraestructura, los equipos y a su cuerpo médico. La Universidad Icesi y La Fundación Valle del Lili, dos instituciones ejemplares, a través de La Alianza Profunda por la Vida, logran este cometido de la mejor manera posible.



La alianza trae beneficios a todas las partes implicadas en el proceso de enseñanza médica: al cuerpo docente porque le permite, mediante el reto que supone la interacción diaria con jóvenes inquietos y críticos, mantenerse actualizado y reflexionar sobre su práctica; a los estudiantes porque pueden desarrollar su formación con profesores de alto nivel, en un hospital con todos los recursos disponibles en nuestro medio y con estándares de calidad acordes a las exigencias internacionales.



También a los pacientes porque la simbiosis entre educadores y educandos médicos hace que los desenlaces clínicos sean mejores y a la comunidad porque se tiene a disposición la sinergia de dos instituciones que aportan al desarrollo mediante la educación, la innovación, la investigación, la formación de nuevos médicos y una atención médica de calidad.



El elemento central de la Alianza Profunda por la Vida es el paciente. Respetar sus creencias religiosas, su derecho a decidir y a recibir la mejor atención disponible y su intimidad es el norte ético que guía las relaciones entre estudiantes, profesores y pacientes. Hacer compatibles los intereses de los pacientes con el interés en la enseñanza es un reto permanente, pero cuando entran en conflicto los primeros se anteponen al segundo.



La relación de dos instituciones de esta envergadura trae, a su vez, otros dos retos formidables: velar por el bienestar y la salud emocional de estudiantes y profesores, y garantizar la sostenibilidad económica en un ambiente caracterizado por un sistema de aseguramiento limitado, la incertidumbre generada por la pandemia por COVID-19, la necesidad de actualización tecnológica permanente y el consecuente aumento en los costos de los servicios de salud.



Por fortuna, la alineación en los objetivos misionales y el compromiso indeclinable de los colaboradores de las dos instituciones dan el sustento necesario para afrontar los retos señalados.



Enhorabuena la Universidad Icesi y la Fundación Valle del Lili decidieron pactar la Alianza Profunda por la Vida para servir a la salud y al bienestar de los vallecaucanos y de los colombianos.