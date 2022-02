¿Qué carrera estudiar para encontrar empleo más fácil y mejor pagado?

Lograr posicionarse en una organización como profesional, técnico o tecnólogo es el objetivo de muchos colombianos que buscan emplearse al culminar sus estudios superiores.



Por eso, como lo dice Jorge Humberto Peña, líder regional de empleo en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), desde que se quiere iniciar una carrera es necesario pensar en el futuro de esta y analizar el mercado laboral, cómo se está comportando.



En 2021, de acuerdo con el top 10 de carreras con mayor índice de empleabilidad y mejor remuneración en la actualidad, del portal web MiTrabajo, estas fueron las profesiones con mayores oportunidades laborales:



1. Medicina: marca un porcentaje del 94 % en adelante, en cuanto a empleabilidad. Salarios de $3.450.000 en promedio.



2. Química farmacéutica: con un 93% de oportunidad de emplearse en el mercado laboral. Sueldos de $2.600.000 aproximadamente.



3. Contabilidad y finanzas: tiene un índice del 90 % y otorga salarios de $2.000.000 en promedio.



4. Estadística: una probabilidad de ingreso al mercado del 89 % y sueldos cercanos a $1.970.000.



5. Negocios: tiene un porcentaje de ingreso al mercado laboral del 89 %. Salario promedio de $1.700.000.



6. Mercadotecnia: tiene un 88 % de empleabilidad e ingresos mensuales en promedio de $1.300.000.



7. Relaciones Públicas: ocupa el séptimo puesto con una probabilidad de conseguir trabajo del 87 % y sueldos de hasta $1.400.000 mensuales.



8. Geología: con una probabilidad de emplearse del 84 % y salarios de más de cuatro millones de pesos.



9. Ingeniería en Sistemas: con un 84 % de posibilidad e ingresos de $2.500.000 al mes.



10. Ingeniería en Telecomunicaciones: cuya aceptación laboral es del 84% y salario mensual en promedio de $2.240.000.

Los programas de formación técnica profesional y tecnológica también hacen parte de la educación superior. El Sena los ofrece a nivel de auxiliar, especialización tecnológica, operario y profundización técnica.

¿Qué profesionales demandan las empresas y la sociedad hoy?



De acuerdo con el economista Pablo Germán Parra López, coordinador del Observatorio Laboral de Egresados de Univalle, hay varios factores que influyen en las tasas de empleabilidad, por ejemplo, dice, el contexto por el Covid-19 contribuyó a que la demanda de personal en el área de la salud aumentara. ‘‘Medicina, cirugía, enfermería y bacteriología son profesiones que se han incentivado en la pandemia. Uno se atrevería a decir que la mayor empleabilidad en esas ramas es incentivada por la demanda actual’’.



Asimismo, aumentó la demanda de profesionales en programación, desarrollo de software y soporte técnico, a causa del incremento en el uso de herramientas y equipos tecnológicos.



Además, Parra López sostiene que hay carreras que seguirán permaneciendo a pesar del contexto, como las del área de la salud, cuya pertinencia y necesidad es continua y carreras del campo de la economía, que en estudios internos de la Universidad del Valle han liderado la lista de empleabilidad de sus egresados.



Por la transformación de la sociedad hacia la virtualidad y la tecnología “en el futuro se podría decir que provendrá de todo lo relacionado con los sistemas y electrónica, porque cada vez cambiamos una cultura. Por ejemplo, se ha perdido el miedo a comprar por internet, ya lo hacemos con confianza y son, precisamente, los trabajos en desarrollo de programas y softwares que permiten darle la confianza al usuario para que pueda hacer el ejercicio sin ningún problema. Ellos son los encargados de hacer que esa experiencia sea lo mejor posible y lo más cercano a la realidad’’.



Reflexionando en torno al tema para garantizar un mejor porvenir a los egresados, la Univalle, por medio de su Observatorio Laboral, busca conocer y exponer las características del mercado laboral. Por eso, en 2020 determinaron que la tasa de empleo para los egresados de pregrado de la esta institución fue en áreas de:

1. Salud: del 90 %, con salarios promedio de $3.200.000. Enfermería (con sueldos mayores a 4 salarios mínimos de 2020), y Bacteriología tiene una empleabilidad del 100 %. Cirugía y Medicina del 96 %.



2. Ciencias Sociales y Económicas del 90 %, con sueldos de $2.500.000. Economía es una carrera cuya posibilidad de emplearse es del 91 %.



3. Ciencias de la Administración con 84 % y salarios promedio de $1.600.000.



4. Artes Integradas, cuyo porcentaje es de 81 % y sueldos de 1.448.000.



5. Ingenierías con un 79 % de empleabilidad e ingresos de $2.100.000. En este ámbito la Ingeniería Civil tiene una empleabilidad del 100 %.



6. Facultad de Psicología, su ingreso al mercado laboral es de 75 % y el salario de $1.395.000.



7. Instituto de Educación y Pedagogía, en un 74 % y salarios de $1.555.000.



8. Ciencias Naturales y Exactas, 73% y sueldos de $1.775.000.



9. Humanidades: con una empleabilidad del 72 % e ingresos de $1.643.000 en promedio.

Nutra su perfil profesional



Jorge Humberto Peña, líder regional de empleo en el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, asegura que algunas competencias han cualificado los oficios y ocupaciones, lo que permite que el profesional técnico o tecnólogo obtenga mayores ingresos o más probabilidades de ingresar al mercado laboral. Una de ellas es el manejo del inglés, lo que Peña considera una desventaja para la región, “porque no se consigue personal con esas competencias. De ahí ha salido la iniciativa de fortalecer la formación bilingüe en la región, mediante programas de bilingüismo’’.



El estadístico de profesión, añade que, por ejemplo, a los desarrolladores de software se les solicita el manejo de inglés escrito y hablado en un 85 %, porque se deben relacionar con clientes extranjeros; de igual forma, en el área de servicios y apoyo logístico.



Además, enuncia una serie de “competencias blandas”, tales como trabajo en equipo, resiliencia, responsabilidad, comprensión lectora, interpretación de instrucciones, entre otras, que suelen ser necesarias para desarrollar un cargo. Así se nutre el perfil profesional y aumenta la probabilidad de emplearse y ganar mejor.



El Sena, en su Observatorio Laboral y Ocupacional, ha dispuesto una amplia oferta de vacantes en oficios y ocupaciones que pueden ser tomadas por profesionales, tecnólogos o técnicos e incluso por trabajadores empíricos. Peña asegura que para ocupar algunas vacantes se piden requisitos como la certificación de trabajo en alturas. ‘‘Esto ha expulsado a muchas personas del mercado, porque una empresa no va a contratar a alguien y correr el riesgo de enviarlo a realizar labores en altura cuando esa persona no tiene el certificado’’.



Es por eso que frente a dichas barreras muchos colombianos han decidido ser independientes, por lo que el mercado laboral, específicamente, en Cali, se ha visto altamente marcado por la informalidad.



El funcionario del Sena indica que “en este momento en el Valle del Cauca tenemos una tasa de desempleo superior a dos dígitos e históricamente en el departamento, en los últimos 20 años o más, no hemos podido pasar del 10 % en tasa de desempleo, y gozamos de la informalidad. Es lo que hacen las personas, al no encontrar un empleo que esté acorde a sus necesidades y les entregue el salario que requieren’’.



Por lo anterior, según él, actividades de asesoría y consultoría en áreas de contaduría, derecho, economía y administración de empresas con los años son más comunes, dado que dichos profesionales logran obtener mejores ingresos así. Al respecto, considera necesario potenciar y formalizar este sector predominante en la región.

Por otro lado, también menciona que hay personas empleadas insatisfechas en los cargos que ejercen, y esto se debe a que algunas empresas tienen una amplia demanda de técnicos y tecnólogos. Peña indica que las empresas hacen, en ocasiones, perfiles muy elevados y contratan profesionales para hacer una actividad que debería desarrollar un tecnólogo.



De esta forma, asegura que la institución ha profundizado en actualizar y formar a las personas en nuevos campos como tecnologías 4G, inteligencia artificial, análisis de datos, automatizaciones industriales.



Sin embargo, resalta que “hay que pensar con qué velocidad nuestro sistema va afianzando ese tipo de tecnología, con qué velocidad va a demandar a las personas que se capaciten en ese sentido”.

Ocupaciones de más demanda en el Valle



Procesos de manufactura a nivel técnico tiene una ocupación del 100 % en mujeres y del 97 % en hombres. Con salarios de $1.700.000.



Procesos pedagógicos de la formación profesional:en modalidad de especialización y tecnológica tiene una empleabilidad del 100 % mayoritariamente en mujeres, y otorga salarios de hasta $4.900.000.



Mecánico de maquinaria industrial en la modalidad de técnico tiene un porcentaje de ocupación del 94 % con salarios de $1.482.000.



Todo esto, según el ranking de programas sobresalientes del Sena.